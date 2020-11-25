星通強勢亮燈漲停 直接供貨SI策略奏效

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

立敦（6175）表現最佳，被動元件族群具補漲架構，二線廠更具漲勢，後市可望續攻向上，但因屬補漲性質，衝高可先獲利落袋。

光頡（3624）表現最差，配合被動元件族群連動，股價經整理後有機會再攻一波。

盤勢預測 ：

台股25日終場壓回68點，高點未過前高13,951點，13,726～13,793點向上跳空缺口遭填補大部分，連2日收出日黑K棒，短多獲利出場意謂濃厚，櫃買指數同樣開高走低。整體架構仍是個股表現盤，但短多後續若無法突破13,951點歷史高點，將形成3日不創高的止漲訊號，投資人可先出場觀望。

類股方面，漲與投機為此波選股重點，同時整理過的領先族群也再度加入輪動架構，整體輪動加速，部分資金轉向太陽能與傳產類股短打，導致被動元件族群短多創高後開始震盪，ABF載板族群也在創高後紛紛走跌。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

元晶（6443）表現最佳，受惠綠能為長期大趨勢，整體太陽能族群稍作休息後再度起漲。

愛普（6531）表現最差，上周大漲逾兩成後，遇前高賣壓拉回，但目前股價基期偏低，稍作整理後有望再攻。

盤勢預測：

台股延續24日跌勢，持續出量下跌68點，以價量結構觀察，整體多頭架構沿續，但短線要化解近兩日的帶量日黑K棒仍需時間，預期未來一周大盤將會進入高檔震盪整理。

以族群角度，資金再度轉向傳產類股，隨大盤開始震盪，資金輪動現象將會越來越明顯，建議投資人反向去布局，強傳產時去布局電子股；強電子股時布局傳產股，以免出現抓東走西的情況。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

星通（3025）表現最佳，直接供貨SI（系統整合）策略奏效，第三季毛利率衝高至62.52％，隨趨勢走多、內外資法人偏多心態不變下，股價25日強勢亮燈漲停，後市不容小覷。

研通（6229）表現最差，受惠宅經濟、遠距商機崛起，營收及獲利成長，雖股價連兩日震盪拉回，但隨止跌契機浮現，預期短線仍有反彈，甚至再戰前高之機會，投資人可逢高伺機進行換股動作。

盤勢預測：

台股25日開高走低，終場下跌68.3點作收，跌幅0.49％，收在13,738.83點；櫃買指數亦同步拉回0.39點，跌幅0.23％，收在172.22點；三大法人進出方面，外資續賣106.32億元，投信賣超9.73億元，自營商轉賣22.32億元，惟外資法人於台指期加碼1,120口多單，累計淨多單部位為18,946口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

雖台股24日創下13,951點歷史新高後，在市場「居高思危」、短線正乖離過大影響下，順勢壓回整理。不過，在多頭趨勢尚未破壞前，投資人對於短線的震盪，無須過度憂慮。

選股方面，盤面股價位處相對高檔之個股，短線不建議過度追價，惟部分低基期、低位階，且具轉機題材之績優股仍強勢上漲。包括元晶、安集、碩禾、上緯投控，受惠於台美雙方政策加持，整體產業可望進入「黃金十年」。此外，受惠於中美貿易戰可望緩解，電子、電動車、新蘋概股等，逢低亦值得留意。

展望後市，美國政權可望順利移交，當選人拜登將提名美國聯準會（Fed）前主席葉倫出任財政部長，有助穩定美元動盪，為股市帶來正面激勵。加上新冠疫苗屢傳佳音，屆時隨全球解封、經濟活動復甦，在Fed偏鴿心態不變下，資金大舉出動、外資法人認錯回補，再配合年底法人及集團作帳行情、明年首季前財報空窗期作夢行情、「三軋」行情陸續展開，有利於台股向上挺進。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

宇峻（3546）表現最佳，目前本益比仍低，新款遊戲即將推出，可望貢獻明年業績成長。

愛普（6531）表現最差，受大盤回檔影響，股價漲多回測支撐，操作上應以頸線高點為支撐，若跌破則建議換股操作。

盤勢預測：

美股24日大漲，道瓊指數飆升454點，突破3萬點大關，創下歷史紀錄。然而，台股卻並未因此受到激勵，反而跌破近兩日來低點，短線趨勢轉為弱勢格局。

台股加權指數已出現高檔背離訊號，惟面對短線上的回檔，投資人無須過度悲觀，股市若未出現急跌，就難以創造良好的買點。而大盤與月線乖離率已近4％，此應為極度樂觀訊號，待市場失去信心時，往往就是下一波行情的開端。

選股方面，美股之所以能夠創高，憑藉的是包括埃克森美孚、雪鐵龍等老牌石油大廠大漲；反觀高科技族群，表現則相對溫和，意味全球股市正面臨結構上的轉變。展望後市，國際油價連續上漲至八個月來新高，低價庫存效應將使煉油廠、石化廠產生巨大獲利。即便台灣並非產油國，但在煉油方面不僅上下游供應鏈完整，成本亦具備高競爭力，若油價持續上漲，對台灣石化產業獲利將有極大挹注。

此外，原物料中的橡膠及鋼鐵族群，隨大陸車市復甦，帶動輪胎需求量上揚。另一方面，台灣老牌輪胎廠同時擁有大量土地資產，在資金回流效應、土地需求暴增下，廠房價值亦水漲船高，本業、業外皆具成長性，吸引資金布局，預期後市股價仍有向上空間。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）