被動元件族群補漲 立敦強攻漲停

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

立敦（6175）表現最佳，被動元件族群具補漲架構，二線廠更具漲勢，後市可望續攻向上。

光頡（3624）表現最差，股價經整理後有機會再攻一波。

盤勢預測 ：

台股24日成交值擴增至2,648億元，指標股聯電領軍續攻，早盤創高後迅速壓回，終場收在13,807點，前波13,726～13,793點向上跳空缺口仍未回補，但根據騰落指標觀察，短多獲利出場意謂濃厚，後續應將23日缺口視為短線強弱觀察點。至於櫃買指數23日短線雖創近期新高，但整體架構仍以個股表現為主。

在大盤突破13,031點高點後，族群而言以補漲與投機為此波焦點，補漲股以被動元件及傳產鋼鐵為主，包括立敦、國巨等個股；投機股則以高券資比族群為主，如南電、青雲、晶心科等。操作上除掌握補漲與投機特性選股外，短線也應避免過度追高。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

元晶（6443）表現最佳，綠能為長期大趨勢，預計整體太陽能族群稍作休息後，都將再度起漲。

技嘉（2376）表現最差，近期數位貨幣熱潮發威，且股價基期還不算高，待消化前方套牢賣壓後，多方有望再度發起攻勢。

盤勢預測：

加權指數24日下跌70點，但整體盤面結構卻比前幾個交易日還要好，主因資金開始轉向主流的電子正規軍，包含環球晶、中美晶、聯電等績優股都開始有買盤進場點火，雖大盤終場爆量收黑，但預計後市依舊能在高檔強勢整理。

個股方面，指標股聯電24日再漲近5％，延續前日攻勢，但聯電的強攻完全是靠外資出具報告來點火，並非有新的利多或題材，因此不建議投資人特別去追高，反而應趁機轉向台勝科、中美晶、環球晶等上游的矽晶圓廠進行布局。

此外，ABF載板三雄24日同步大漲，景碩、南電雙雙亮燈漲停，欣興也拉出近半根漲停板。以整體產業觀察，ABF供需缺口擴大這項利多已反應完畢，反觀上游基期更低的銅箔基板（CCL）族群聯茂、台光電、台燿等個股可多加留意。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

宇峻（3546）表現最佳，目前本益比仍低，新款遊戲即將推出，可望貢獻明年業績成長。

由田（3455）表現最差，股價短線修正，惟量能縮減、賣壓不重，在多方趨勢不變下，股價仍有向上空間。

盤勢預測：

台股加權指數近期居背離位置，出現短線過熱訊號，造成美股23日大漲，並未帶動台股24日漲勢，反而逆勢下跌逾70點。回歸技術面訊號評估，預計在高檔修正尚未落底前，操作上應妥善控管資金部位、避免追價，方能取得長期穩健報酬。台股目前仍遵循「盛極而衰、否極泰來」之道理，短線股市漲跌主因不在於競爭力，而是資金轉變結果。以全球晶圓代工龍頭台積電為例，長線股價雖有創高空間，惟短線漲多後，低檔布局的籌碼將出現獲利了結壓力、股價回檔，需等待整體賣壓宣洩完畢後，股價自然會回歸其應有價值。

選股方面，後疫情時代來臨，國際油價已向上先行表態，台廠手中低價庫存效應顯現。加上全球央行大量釋出資金後，帶來通膨效應，國際橡膠價格走強。過去股價長期遭低估的傳產族群，在資金效應發威下，加上原物料價格上揚，表現值得期待。在操作上，目前盤面漲多個股風險相對高，股價一旦拉回，修正幅度將大，建議投資人可就底部起漲族群進行布局。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

金山電（8042）表現最佳，近期急單湧入、產能滿載，雖股價24日漲多拉回，但在趨勢走多、內外資法人偏多心態不變，只要量價不失控，經適當震盪整理後，後市仍有續漲機會。

研通（6229）表現最差，受惠宅經濟、遠距商機崛起，營收及獲利成長，惟股價連兩日下殺拉回，但在多方趨勢不變下，預期後市仍有止穩反彈機會，投資人可待反彈逢高，伺機進行換股動作。

盤勢預測：

台股24日開高走低，終場下跌70.88點，跌幅0.51％，收在13,807.13點；櫃買指數同步震盪拉回，下挫0.45點，跌幅0.26％，收在172.61點；三大法人進出方面，外資轉賣47.77億元，投信續賣5.44億元，自營商續買1.81億元，惟外資法人於台指期加碼544口多單，累計淨多單部位為17,826口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

台股24日再創13,951點歷史新高，惟隨後立即震盪翻黑。不過，加權指數目前已逼近「萬四」關卡，若大盤短期內上漲速度過快，反而易引發獲利回吐賣壓。反觀目前台股「驚驚漲」緩步盤堅，對整體盤勢有利。此外，在大盤震盪拉回過程，盤面除聯電維持超強走勢外，更有晶心科、景碩、南電、九豪、立敦、千如、嘉澤、麗清、友訊、盛達、國碩表現活躍，顯見市場內外資法人心態仍偏多，對於短線震盪，投資人無需過度憂慮。

選股方面，盤面多檔個股已位居相對高檔，短線急漲不建議過度追價。不過，仍有部分低基期、低位階，且具轉機題材之個股，包括元晶、安集及碩禾，在政策加持下，整體產業處於向上趨勢，後市表現空間仍可期。

展望後市，美國首批疫苗接種可望於12月12日啟動。屆時隨全球解封、經濟

活動復甦，再配合年底法人及集團作帳行情、明年首季前財報空窗期作夢行情、「三軋」行情陸續展開，皆有利於台股向上挺進。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）

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