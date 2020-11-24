達人選什麼｜立敦攻漲停 楊基政績效逆勢獨走
周二在達人18檔的選股中，僅有立敦（6175）1檔攻上漲停，近日熱門的被動元件類股帶動，但連兩日的漲幅已經逼近2成，依然是來自目前績效領先的楊基政選股。
今日逆勢上漲的個股有獲得三大法人青睞的太陽能類股元晶（6443）以及顯示卡生產商青雲（5386），昨日小跌的建大（2106）則收平盤。
而昨日攻上漲停板的燁興（2007）以及昨日持平的研通（6229），今日的跌幅皆超過6％，分別留了帶下影線和上影線的黑K棒。
其餘累積報酬表現不錯的個股有典範（3372）、燁興（2007）、金山電（8042）、光頡（3624），皆超過1％。
其中受到3位分析師青睞的愛普（6531），24日依舊未獲三大法人喜好，賣超301張，股價續跌1.74％，收在423元。
工商時報將持續追縱四大分析師的選股表現，供投資參考。
|代號
|公司
|11/20收盤價(元)
|11/24收盤價(元)
|報酬率(%)
|推薦達人
|6175
|立敦
|23.80
|27.95
|17.44
|楊基政
|5386
|青雲
|49.95
|55.00
|10.11
|楊基政
|6443
|元晶
|39.35
|42.00
|6.73
|鐘崑禎
|3372
|典範
|11.25
|11.85
|5.33
|楊基政
|6560
|欣普羅
|99.30
|102.50
|3.22
|鐘崑禎
|2007
|燁興
|7.37
|7.60
|3.12
|楊基政
|8042
|金山電
|42.25
|43.55
|3.08
|陳學進
|3624
|光頡
|29.25
|29.65
|1.37
|楊基政
|3546
|宇峻
|83.00
|83.70
|0.84
|洪任浚
|3025
|星通
|25.40
|25.20
|-0.79
|陳學進
|2106
|建大
|36.00
|35.50
|-1.39
|鐘崑禎、洪任浚
|6531
|愛普
|430.00
|423.00
|-1.63
|鐘崑禎 、 陳學進 、 洪任浚
|2376
|技嘉
|79.50
|78.10
|-1.76
|鐘崑禎
|5478
|智冠
|92.90
|90.80
|-2.26
|洪任浚
|00677U
|富邦VIX
|3.99
|3.89
|-2.51
|洪任浚
|3455
|由田
|58.30
|56.70
|-2.74
|洪任浚
|6223
|旺矽
|123.50
|119.00
|-3.64
|陳學進
|6229
|研通
|28.70
|26.65
|-7.14
|陳學進
集結四大分析師，每周選股對戰，本輪逐洞賽除邀請了蟬聯多次冠軍的啟發投顧楊基政分析師，及逐洞賽選股能手的倫元投顧陳學進分析師外，更新兩位新參戰的分析師，分別是運達投顧分析師洪任浚及摩爾投顧分析師鐘崑禎 。