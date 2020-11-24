達人選什麼｜立敦攻漲停 楊基政績效逆勢獨走

周二在達人18檔的選股中，僅有立敦（6175）1檔攻上漲停，近日熱門的被動元件類股帶動，但連兩日的漲幅已經逼近2成，依然是來自目前績效領先的楊基政選股。

今日逆勢上漲的個股有獲得三大法人青睞的太陽能類股元晶（6443）以及顯示卡生產商青雲（5386），昨日小跌的建大（2106）則收平盤。

而昨日攻上漲停板的燁興（2007）以及昨日持平的研通（6229），今日的跌幅皆超過6％，分別留了帶下影線和上影線的黑K棒。

其餘累積報酬表現不錯的個股有典範（3372）、燁興（2007）、金山電（8042）、光頡（3624），皆超過1％。

其中受到3位分析師青睞的愛普（6531），24日依舊未獲三大法人喜好，賣超301張，股價續跌1.74％，收在423元。

工商時報將持續追縱四大分析師的選股表現，供投資參考。

代號 公司 11/20收盤價(元) 11/24收盤價(元) 報酬率(%) 推薦達人 6175 立敦 23.80 27.95 17.44 楊基政 5386 青雲 49.95 55.00 10.11 楊基政 6443 元晶 39.35 42.00 6.73 鐘崑禎 3372 典範 11.25 11.85 5.33 楊基政 6560 欣普羅 99.30 102.50 3.22 鐘崑禎 2007 燁興 7.37 7.60 3.12 楊基政 8042 金山電 42.25 43.55 3.08 陳學進 3624 光頡 29.25 29.65 1.37 楊基政 3546 宇峻 83.00 83.70 0.84 洪任浚 3025 星通 25.40 25.20 -0.79 陳學進 2106 建大 36.00 35.50 -1.39 鐘崑禎、洪任浚 6531 愛普 430.00 423.00 -1.63 鐘崑禎 、 陳學進 、 洪任浚 2376 技嘉 79.50 78.10 -1.76 鐘崑禎 5478 智冠 92.90 90.80 -2.26 洪任浚 00677U 富邦VIX 3.99 3.89 -2.51 洪任浚 3455 由田 58.30 56.70 -2.74 洪任浚 6223 旺矽 123.50 119.00 -3.64 陳學進 6229 研通 28.70 26.65 -7.14 陳學進