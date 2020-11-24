達人選什麼｜立敦攻漲停 楊基政績效逆勢獨走

周二在達人18檔的選股中，僅有立敦（6175）1檔攻上漲停，近日熱門的被動元件類股帶動，但連兩日的漲幅已經逼近2成，依然是來自目前績效領先的楊基政選股。

今日逆勢上漲的個股有獲得三大法人青睞的太陽能類股元晶（6443）以及顯示卡生產商青雲（5386），昨日小跌的建大（2106）則收平盤。

而昨日攻上漲停板的燁興（2007）以及昨日持平的研通（6229），今日的跌幅皆超過6％，分別留了帶下影線和上影線的黑K棒。

其餘累積報酬表現不錯的個股有典範（3372）、燁興（2007）、金山電（8042）、光頡（3624），皆超過1％。

其中受到3位分析師青睞的愛普（6531），24日依舊未獲三大法人喜好，賣超301張，股價續跌1.74％，收在423元。

工商時報將持續追縱四大分析師的選股表現，供投資參考。

代號公司11/20收盤價(元)11/24收盤價(元)報酬率(%)推薦達人
6175立敦23.80 27.95 17.44 楊基政
5386青雲49.95 55.00 10.11 楊基政
6443元晶39.35 42.00 6.73 鐘崑禎
3372典範11.25 11.85 5.33 楊基政
6560欣普羅99.30 102.50 3.22 鐘崑禎
2007燁興7.37 7.60 3.12 楊基政
8042金山電42.25 43.55 3.08 陳學進
3624光頡29.25 29.65 1.37 楊基政
3546宇峻83.00 83.70 0.84 洪任浚
3025星通25.40 25.20 -0.79 陳學進
2106建大36.00 35.50 -1.39 鐘崑禎、洪任浚
6531愛普430.00 423.00 -1.63 鐘崑禎 、 陳學進 、 洪任浚
2376技嘉79.50 78.10 -1.76 鐘崑禎
5478智冠92.90 90.80 -2.26 洪任浚
00677U富邦VIX3.99 3.89 -2.51 洪任浚
3455由田58.30 56.70 -2.74 洪任浚
6223旺矽123.50 119.00 -3.64 陳學進
6229研通28.70 26.65 -7.14 陳學進

集結四大分析師，每周選股對戰，本輪逐洞賽除邀請了蟬聯多次冠軍的啟發投顧楊基政分析師，及逐洞賽選股能手的倫元投顧陳學進分析師外，更新兩位新參戰的分析師，分別是運達投顧分析師洪任浚及摩爾投顧分析師鐘崑禎 。

工商時報 李青縈