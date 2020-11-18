威致連三日跳空漲停 可優先考慮獲利落袋

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

威致（2028）表現最佳，今年前三季每股賺進1.01元，技術面轉強，後市可望再攻，惟股價短線衝高後可優先考慮獲利落袋。

晶碩（6491）表現最差，10月營收突破4億元大關，股價經整理後可望重啟攻勢。

盤勢預測 ：

台股18日大漲180點，量能維持在2千億元之上，但加權指數仍在17日高低點間震盪，高點13,780點仍未過高，但櫃買指數短線率先挑戰170點高點。由於大盤自11月2日12,480點起漲以來已出現第五個向上跳空缺口，短線整理機會加大，投資人應避免過度追高。

近期盤面架構可望由業績與轉機題材股輪流表現，投資人宜掌握補漲與投機特性選股，譬如強勢轉機股包括晶心科、晶相光等，或在比特幣強漲至18,000美元後，漲勢強勁的區塊鏈及二線板卡廠，尤以券資比飆高至三成的撼訊為指標。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

威致（2028）表現最佳，國內營建與廠房建設需求強勁，帶動鋼筋價格上漲，基本面出現轉機題材，股價連三日跳空漲停。

麗正 （2302）表現最差，短線股價創高後進入量縮整理，惟月線仍維持上揚有撐，多方趨勢不變。

盤勢預測：

台股重要關鍵將在19日，期貨結算完畢，多頭籌碼將降溫。而當法人重新布局12月方向時，未必會全力作多，投資人須留意短線上快速回檔之可能。

歐洲新冠疫情持續延燒，其中法國的確診人數達200萬人，原先預估12月1日生效的解封令恐將延期，甚至連奧地利亦加入封城行列。預期一旦進入冬季流感好發季節，歐洲醫療體系恐不堪負荷。然而距離疫苗問世仍需約一年時間，歐美封城後，消費力道陷入停滯，勢必對以出口為導向的台灣造成影響。

日本軟體銀行創辦人孫正義指出，軟體銀行為提防未來二至三個月的災難，已拉高現金資產至800億美金作準備，以孫正義在股市的地位，當其開始保留現金時，投資人亦須當心股市存在之風險。

展望後市，日本軟體銀行創辦人孫正義指出，為提防未來二至三個月的災難，軟體銀行已拉高現金資產至800億美金，以孫正義在股市的地位，當其開始保留現金時，投資人亦須當心股市存在之風險。台股17日留下第四個跳空缺口，而該缺口為必補缺口，顯見目前市場仍過度樂觀，建議投資人操作上不宜急躁，應待強勢股短線拉回時，再進場布局。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

嘉聯益（6153）表現最佳，隨5G時代來臨，高頻LCP／MPI拉貨啟動，營運、業績成長可期，雖股價18日再創38.65元新高後，未能收在最高價，惟在趨勢走多下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

協禧（3071）表現最差，散熱模組布局有成，營運及產業處於成長趨勢，雖股價18日量縮震盪收於平盤附近，惟在趨勢向上、法人偏多心態下，只要成交量能順勢放量，後市仍有續漲空間。

盤勢預測：

台股18日開高走高，終場上漲180.28點，漲幅1.33％，收在13,773.29點；櫃買指數同步上漲1.63點作收，漲幅0.97％，收在169.98點；三大法人進出方面，外資續買211.41億元，投信續賣1.06元，自營商買超3.58億元，惟外資法人於台指期加碼1,905口多單，累計淨多單部位為26,264口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

台股17日雖在加權指數再創新高後，市場「居高思危」，指數開高走低，櫃買指數尾盤亦翻黑，引發市場恐慌。不過，在多頭格局不變下，對於短線的震盪，投資人無須過度擔心，仍可維持逢低偏多的操作策略。

美國總統大選由民主黨拜登勝出，中美貿易戰可望緩解，加上新冠疫苗屢傳捷報，高盛、摩根士丹利樂觀預估，明年全球經濟可望呈現「V型」復甦。至於台股，就經濟面而言，國內第三季經濟成長率（GDP）預估值達3.33％，可望創九季來新高。而資金方面，美國新一輪經濟刺激方案可望出爐，加上美國聯準會（Fed）偏鴿心態不變，有利於台股持續挺進。此外，籌碼面則有外資法人認錯回補，自11月以來累計買超金額已達1,349.29億元，後續仍有加碼空間。

展望後市，配合年底法人、集團作帳行情，及明年首季前財報空窗期的作夢行情，只要量價不失控、未出現爆量不漲或市場過熱情況，後市行情仍不容小覷。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

鴻碩（3092）表現最佳，同時具備特斯拉、Switch、PS5等題材，以長線投資的角度來看，股價基期仍然偏低，18日面臨量縮震盪，後續留意是否有第二次買點。

家登（3680）表現最差，遇前方平台賣壓，股價18日稍作震盪消化賣壓，成交量持續萎縮，以中長線的角度來看，量縮會是很好的布局點。

盤勢預測：

台股18日再度大漲180點，幾乎把前根日黑K棒完全收復，多頭行情延續，但資金明顯開始由電子類股轉向航運、觀光等傳產類股，類股輪動在多頭行情屬正常現象，一般投資人資金有限的情況下，不建議追逐資金流向，畢竟目前市場銀彈充沛，且新台幣不斷升值，績優股不怕沒人買，反而要利用資金流向傳產時去布局電子類股；流向電子類股時去布局傳產類股。

類股方面，低基期的銅箔基板（CCL）族群受惠5G、高速運算需求旺盛，供需缺口將會到明年第一季，報價不斷上調，整體族群持續看好，尤其銅箔基板龍頭建滔集團才剛剛起漲，預期還可以將整體族群往上再帶一段。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）