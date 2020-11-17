威致前三季每股賺逾1元 技術面轉強

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

威致（2028）表現最佳，今年前三季每股賺進1.01元，技術面轉強，後市可望再攻。

新至陞（3679）表現最差，第三季表現不俗，股價經整理後可望重啟攻勢。

盤勢預測 ：

台股17日上漲41點，量能站穩2,000億元之上，短線留下第五個跳空缺口13,551～13,596點。由於台積電ADR大漲，激勵權王台積電17日早盤越過500元大關，惟賣壓隨即出籠，終場僅以485.5元作收。

就族群而言，短線漲多個股不用過度追高，如二線板卡廠撼訊、映泰等，因11月2日起漲以來短線漲幅已大，整理機會日漸增加，投資人應避免過度追高，後續架構上可望由業績與轉機題材股輪流表現。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

威致（2028）表現最佳，國內營建與廠房建設需求強勁，帶動鋼筋價格上漲，基本面出現轉機題材。

帆宣（6196）表現最差，股價創高後出現調節性賣壓，短線收斂價差，有利於挑戰歷史高點。

盤勢預測：

台股17日早盤受美股16日大漲激勵，短短五分鐘量能就高達282億元，為自9月18日來的大量，可見市場已被樂觀情緒所籠罩。不過，此種局面卻反而不利於籌碼面穩定。

就龍頭股台積電而言，早盤雖創下506元的新天價，收盤卻僅小漲0.3％，單單一天的高低點價差達20元，連帶使加權指數高低點價差亦來到187點。而觀察技術面，台股短線漲多後，再度留下第四個跳空缺口，該缺口屬於必補缺口，顯示短線追價風險仍偏大。

選股方面，台股17日出現強勢股回檔、弱勢股反彈態勢。儘管太陽能股全面性上漲，惟部分均線下彎之個股，必將遵循弱者恆弱定律，弱勢股反彈往往是賣點而非買點。尤其是加權指數大漲時表現落後大盤之標的，預期行情回檔時表現亦勢必劣於大盤，建議投資人可適度調節手邊持股。

展望後市，台指期18日結算後，下半周恐將陷入多空交戰。因此，保留部分資金等待市場恐慌氣氛來臨，買起漲、不追漲強勢股，將成為現階段最佳操作策略。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

嘉聯益（6153）表現最佳，隨5G時代來臨，高頻LCP／MPI拉貨啟動，營運、業績成長可期，配合趨勢走多、內外資法人偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

協禧（3071）表現最差，散熱模組布局有成，營運及產業處於成長趨勢，雖股價17日震盪拉回，惟在趨勢向上、法人偏多心態下，只要量價不失控，未來仍有望續攻。

盤勢預測：

台股17日開高走高，加權指數再創歷史新高，終場上漲41.18點，漲幅0.3％，收在13,551.83點；櫃買指數則下跌0.14點，跌幅0.08％，收在168.35點；三大法人進出方面，外資續買150.99億元，投信續賣0.63億元，自營商賣超1.08億元，惟外資法人於台指期減碼5,244口多單，累計淨多單部位為29,986口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

新冠疫苗再傳捷報，繼輝瑞疫苗傳出有效性達90％後，美國生技公司莫德納（Moderna）再宣布，旗下疫苗第三階段初步試驗顯示，有效性高達94.5％，疫苗研發雙喜臨門。相關利多使華爾街情緒振奮，帶動道瓊、標普、費半三大指數再度刷新歷史新高，其中道瓊指數更漲逾470點，距離三萬點大關僅一步之遙，連帶使台股17日跟進上揚。

台股早盤在權值股台積電大漲領軍下，加權指數一度開高至228點，出現高達172點的跳空缺口。不過，台股現階段位居近14,000點的相對高檔，若出現連續跳空缺口，反而不佳。所幸開盤後，隨獲利回吐賣壓出籠，盤勢逐漸震盪下壓，成交量亦同步萎縮，恢復「價穩」格局。

選股方面，盤面上雖有國碩、達能、一詮、統新、訊芯-KY、東和、南電、璟德、佳凌、晶心科、南亞科、同致、台玻、環泥、萬海，股價表現亮眼，惟部分位處高位階之個股，投資人不宜追高。在選股策略上，應把握「低接不追高、買黑不買紅」的操作原則，持續鎖定低基期、低位階、產業前景佳且具轉機題材之個股。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

鴻碩（3092）表現最佳，同時具備特斯拉、Switch、PS5等題材，以長線投資的角度來看，股價基期仍然偏低，惟短線漲幅已逾三成，須留意高檔獲利賣壓。

家登（3680）表現最差，遇前方平台賣壓，股價17日稍作震盪整理，不影響整體格局，賣壓消化後有望再度上攻。

盤勢預測：

台股整體格局雖處於多頭資金行情中，但不斷衝高的指數勢必會引發不小的獲利了結賣壓，建議投資人可將持股分成兩部分，其一是第三季已經漲過一段，逢高應適度獲利了結；其次是從第四季才開始起漲，可待拉回加碼或續抱，因目前資金量足夠，第三季漲勢受壓抑的績優股還有一段補漲空間。

類股部分持續留意基期偏低的台積電設備廠及銅箔基板廠，因這兩大族群整體基本面不差，較不需擔心大盤在高檔的短線震盪。至於下半周需留意資金可能轉向傳產、航運、鋼鐵等相對更穩健的非電族群，沉寂已久的散熱族群在後續也有機會接棒演出，包括雙鴻、奇鋐、超眾等。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）