台塑低檔起步連2日上攻 短線留意回檔風險

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

麗臺（2465）表現最佳，受惠業績轉虧為盈，以及比特幣題材同步發酵，技術面突破轉強，拉高可獲利落袋。

欣普羅（6560）表現最差，短線漲多陷入整理，逢高先行調節。

盤勢預測 ：

台股壓縮盤整近三個多月，隨美國總統大選後不確定因素移除，費半指數率先創高，激勵台股順勢挑戰7月28日高點13,031點，大盤11日由補漲股短線轉強，以及塑化及金融補漲激勵下，再度攻上歷史高點13,262點，漲幅1.38％。

盤面上以第三季財報與10月營收為觀察重點，如王品、美食KY等營收轉強股近日紛紛出現補漲行情。此外，比特幣強漲至15,000美元以上，二線板卡廠同樣具備短線題材，帶動撼訊持續強攻向上。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

台塑（1301）表現最佳，股價11日續漲4.83％，於低檔起步上攻已有兩日時間，短線須留意回檔之風險。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，股價處於低檔整理階段，預估下檔空間不多，後續仍有望上攻。

盤勢預測：

美國總統大選後續發展仍值得關注，甚至可能再使股市大幅震盪。且美國後續將經歷改朝換代的過渡期，預期近兩個月股市波動恐加劇。以技術面觀察，美股、台股目前仍位居高檔整理、上檔空間相對有限，後市恐有利多出盡風險，預期未來數日股價將有下修可能。

美國大選最終由民主黨候選人拜登當選，惟現任總統川普仍未承認選舉結果，更於敗選後推文表示，指控本次選舉明顯有舞弊行為，多達十幾州涉及違規，揚言將訴諸法律途徑。不過目前已然勝選的拜登則稱川普拒絕承認敗選令人尷尬，並強調團隊已開始籌備政權移轉，絕不會讓選舉結果的紛擾，阻撓後續事務的推行。

不過，美國國務卿蓬佩奧10日表示，新任的總統將於計算完每一張選票後誕生，隨後將把政權順利移轉至「第二任的川普政府」，這席話似乎暗藏玄機，引發市場揣測川普是否又將出現驚人之舉。美股四大指數10日仍漲跌互見，道瓊指數終場上漲262點，以29,420點作收，漲幅0.9％。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

總太（3056）表現最佳，新台幣維持強勢格局，資產股連帶受惠，股價上揚。

訊映（4155）表現最差，10月營收逾2億元，創歷史新高，惟股價暫未反映基本面。

盤勢預測：

美國大選過後國際股市走高，台股本周也來到歷史高點，雖10日面臨漲多壓回，但市場資金充足及外資擴大買超推升下，大盤11日再度刷新歷史新高到13,262點。以技術面角度，台股本波漲勢價量配合得宜，因此操作上建議資金水位維持在七成，等爆大量不漲的訊號出現，再來調節資金比重都不算太晚。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，艙位仍供不應求，第四季淡季不淡，盛況可望延續至明年農曆年，在內外資心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市有續漲機會。

桂盟（5306）表現最差，目前訂單滿手，業績可望持續衝高，儘管近兩日股價漲多拉回，呈現整理態勢，惟在營運持續看好、中多趨勢向上不變下，預期經適當換手洗盤後，後市仍可望續攻。

盤勢預測：

台股11日開低走高，加權指數再創新高，終場上漲180.47點，漲幅1.38％，收在13,262.19點；櫃買指數同步上漲1.16點，漲幅0.7％，收在166.87點；三大法人進出方面，外資轉買153.92億元，投信轉賣4.29億元，自營商買超47.33億元，惟外資法人於台指期減碼2,194口多單，累計淨多單部位為34,710口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

美股在那斯達克、費半指數創波段新高後，隨即連兩日急速拉回，引發市場投資人不安。不過，就經濟數據而言，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增33.1％，創有紀錄以來最快增長；歐元區第三季GDP亦季增12.7％，為最大季度成長，顯示區域經濟正逐步反彈。至於我國，第三季GDP更預計上修1.32％，達3.33％，有望創九季來新高。因此，面對股市近期的洗盤，投資人無須過度憂慮。

展望後市，在疫情可控之前提下，預期在美國總統大選不確定因素隨民主黨拜登勝選而消除、新冠疫苗取得重大進展等雙重利多激勵下，全球經濟終將強勁反彈，國內景氣有望出現V轉。至於資金面，美國聯準會（Fed）仍將維持偏鴿心態不變，且新一輪經濟刺激方案可望出爐，有利於股市持續向上挺進。

選股方面，台股11日除有護國神山台積電領漲外，台塑、南亞、台化、台塑化、萬海、精材、同致、胡連、怡利電、尖點、興勤、宣德、鴻碩、精測等個股亦表現強勢，顯見後市不容小覷。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）