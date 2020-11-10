麗臺業績轉虧為盈 技術面轉強後市可望再攻

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

麗臺（2465）表現最佳，受惠業績轉虧為盈，以及比特幣題材同步發酵，技術面突破轉強，後市可望再攻。

欣普羅（6560）表現最差，短線漲多陷入整理，整理後可望再攻。

盤勢預測 ：

台股壓縮盤整近三個多月，隨美國總統大選後不確定因素移除，費半指數率先創高，激勵台股順勢挑戰7月28日高點13,031點，惟10日未能續攻，回補前日12,999～13,048點跳空缺口的一半。

盤面上以第三季財報與10月營收為觀察重點，如王品、美食KY等營收轉強股10日紛紛出現補漲行情。此外，比特幣強漲至15,000美元以上，二線板卡廠同樣具備短線題材，帶動撼訊10日再度亮燈漲停。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

台塑（1301）表現最佳，目前股價位居低檔整理區，受油價大升激勵下，股價10日跳空上漲，已具向上走升之雛形。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，股價處於低檔整理階段，預估下檔空間不多，後續仍有望上攻。

盤勢預測：

美國總統大選結果已出爐，最終由民主黨候選人拜登勝出，惟現任總統川普至今仍未承認本次選舉結果，並推文表示，本次選舉明顯有舞弊行為，揚言將訴諸法律途徑。展望後市，選後各項消息皆可能引發股市大幅震盪，且美國後續將經歷改朝換代的過渡期，預期近二個月股市波動恐加劇。以技術面觀察，台美兩地股市目前仍於高檔整理，上檔空間有限，預估未來將有下修之可能。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech（BNT）合作研發的新冠疫苗，第三階段臨床試驗顯示，對於新冠病毒抵抗力高達90％，近乎所有受試者在注射第二劑的七天之後，皆產生免疫效果。市場樂觀預期，新冠疫情將可望獲得控制，美股9日瞬間飆升，惟終場在利多出盡下，自高檔大幅滑落，四大指數漲跌互見，道瓊指數終場上漲834點，以29,157點作收，漲幅2.95％。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，艙位仍供不應求，第四季淡季不淡，盛況可望延續至明年農曆年，雖股價10日於高檔震盪整理，惟在內外資心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

桂盟（5306）表現最差，目前訂單滿手，業績可望持續衝高，惟股價受盤勢拖累下殺，但在營運持續看好、中多趨勢向上不變下，預期經適當換手洗盤後，後市仍可望續攻。

盤勢預測：

台股10日開低拉回整理，終場下跌45.75點，跌幅0.35％，收在13,081.72點；櫃買指數亦同步下挫2.42點，跌幅1.44％，收在165.71點；三大法人進出方面，外資轉賣32.92億元，投信轉買5.51億元，自營商轉賣7.77億元，惟外資法人於台指期減碼409口多單，累計淨多單部位為36,904口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

美股受民主黨拜登勝選、新冠疫苗傳出重大突破雙重利多激勵，市場重燃希望。在金融、航空、休閒旅遊及餐飲集團連袂上漲下，道瓊、那斯達克及費半指數早盤開高，惟短線漲幅過大，加上遠距商機、宅經濟及線上購物等疫情受惠股，反因疫情可望緩解，股價遭遇賣壓。美股9日震盪洗盤，除道瓊指數收漲外，其餘則下殺收黑。

台股亦呈現相同態勢，除航空、旅遊、餐飲及觀光飯店等表現相對亮眼，廣寰科、圓剛、圓展、聰泰、欣普羅、申豐、南帝、泰博、熱映、恆大、康那香、美德醫、美利達、巨大、桂盟則重挫。不過，投資人無須過度憂慮，因在經濟、資金、籌碼、消息及技術面皆相對有利下，後市仍看好。

選股方面，目前台股盤面重點仍落在太陽能、風電、電動車及華為概念股。至於股價10日表現強勢的航空、旅遊族群，主要仍受消息面利多題材激勵，但公司業績能否成長，才是決定股價上漲力道之重點。綠能題材具政策面加持，亦為世界潮流趨勢，加上力推綠能的拜登勝選，逢低可布局。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

總太（3056）表現最佳，新台幣維持強勢格局，資產股連帶受惠，股價上揚。

訊映（4155）表現最差，10月營收逾2億元，創歷史新高，惟股價暫未反映基本面。

盤勢預測：

瑞輝與BioNTech攜手開發的新冠疫苗傳出佳音，激勵美股道瓊指數9日盤中大漲逾千點，終場收在29,157點，無奈與台股電子族群連動較高的費半指數開高走低，導致大盤10日下跌45點，以13,081作收。

台股繼9日創歷史新高後，10日呈漲多拉回格局，盤面上防疫受惠股與宅經濟概念股受疫苗消息拖累，成為股市重災區，反而觀光飯店類股成為強勢族群。操作方面，目前由消息主導的狀況下，建議投資人不宜重押題材，應以基本面佳、財報好的個股為依歸，才能減少消息面的衝擊。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）