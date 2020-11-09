比特幣題材發酵 麗臺強勢攻漲停

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

麗臺（2465）表現最佳，受惠業績轉虧為盈，以及比特幣題材同步發酵，技術面突破轉強，後市可望再攻。

聚鼎（6224）表現最差，併購德國漢高散熱事業，股價回測月線後可望重整攻勢。

盤勢預測 ：

台股壓縮盤整近三個多月，終於在美國大選不確定因素移除與費半指數率先創高激勵下，大盤9日以跳空上漲的型態攻破萬三關卡，以及7月28日高點13,031點，在12,999～13,048點間留下49點的突破缺口。

盤面上由第三季財報及10月營收績優股主導，業績題材短線發威，類股上以台積電相關供應鏈與傳產股擔任要角。此外，比特幣強漲至15,000美元以上，二線板卡廠同樣具備短線題材，以撼訊作為產業指標股，投資人可多加留意。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，艙位仍供不應求，第四季淡季不淡，盛況可望延續至明年農曆年，在內外資心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

系統電（5309）表現最差，公司轉型效益顯現，雖9日分盤交易量縮震盪，惟在公司派及內資大戶偏多心態下，預期經適當換手整理後，後市仍有望上攻。

盤勢預測：

台股9日開高走高，終場上漲153.94點，漲幅1.19％，收在13,127.47點，加權指數再創新高；櫃買指數亦同步上揚2.32點，漲幅1.4％，收在168.13點；三大法人進出方面，外資續買212.76億元，投信續賣5.9億元，自營商轉買46.5億元，惟外資法人於台指期減碼3,557口多單，累計淨多單部位為37,322口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

美國總統大選最終由民主黨候選人拜登勝出，隨不確定性因素消除，且為擺脫新冠疫情對美國經濟之衝擊，新政府可望積極推動新一輪經濟刺激措施，預估將提供地方政府2～4.2兆美元資金。受利多消息激勵，全球股市9日上演慶祝行情，包括美股期貨電子盤、日經225指數、韓國綜合股價指數、恆生指數、陸股及台股等，同步大漲。

政策方面，拜登預計第一任期內將增加2兆美元預算於基礎建設、清潔能源及交通運輸支出，並保證未來四年將對綠能投資1.7兆美元，推廣綠能，同時創造數百萬工作機會。至於中美經濟衝突，雖拜登先前鮮少對此發表看法，惟市場預期，短期內中美關係可望緩解，全球經濟及股市將有良性發展。

展望後市，隨感恩、聖誕節及農曆年拉貨旺季來臨，預期國內經濟將可望優於第三季，且國內外機構紛紛上修今年台灣經濟成長率（GDP）預估值，顯見在疫情可控之前提下，景氣可望出現V轉。此外，近期外資連六日大舉回補，預期台股在經濟、資金、籌碼、消息及技術面均有利下，將展開作夢行情，後市仍持續看好。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

長榮（2603）表現最佳，受惠全球各航線運價居高不下，獲利前景可期。

立碁（8111）表現最差，12日將召開法說會，市場保持觀望態度。

盤勢預測：

美國總統大選以民主黨候選人拜登當選的形式暫告一段落，隨不確定性因素的消除，全球股市同步上漲，台股9日強彈153點，成功站穩萬三大關，不僅盤中創歷史新高13,149點，終場也以歷史收盤高點13,127點作收。

由於台股體質良好，美國大選後股價漸漸回歸基本面反映，在加權指數創高之際，並不建議投資人空手或放空，持有股票才能一同分享國家經濟發展的果實。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

台塑（1301）表現最佳，目前股價位居低檔整理區，9日小漲0.37％，具向上走升之雛形。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，股價處於低檔整理階段，預估下檔空間不多，後續仍有望上攻。

盤勢預測：

美國即將進入改朝換代之過渡期，預期未來兩個月股市恐將大幅震盪。以技術面觀察，台美兩地股市近期多頭攻擊力道再起，惟短線仍有回測之可能性。

美國總統大選目前開票結果顯示，民主黨總統候選人拜登已取得290張選舉人票，遠高於現任總統川普的214張。不過即便拜登已宣布勝選，川普仍質疑選舉的公正性，正尋求法律途經試圖翻轉選舉結果。若川普將就選舉過程與公平性等問題訴諸法律行動，無論最終結局為何，裁定過程勢必曠日廢時。

拜登雖支持更大規模的財政刺激政策，但目前仍由民主黨、共和黨兩黨分別掌控參議院、眾議院兩院，共和黨將持續維持參議院的控制權，民主黨也僅以微弱的優勢掌控眾議院。因此，欲加速通過更大規模的財政刺激方案，似乎並非易事。

美國為目前全球新冠疫情最嚴重的國家之一，每日新增確診病例數已逾10萬人，加上歐洲多國近期已再次採取封鎖措施，隨時序進入冬季後，氣溫逐漸下降，情況恐將持續惡化。此外，經濟數據方面，美國10月非農就業人口變動由66.1萬人降至63.8萬人。10月失業率由7.9％降至6.9％。10月平均每小時工資年增率則由4.7％小幅縮減至4.5％，整體數據差強人意。因此，美股四大指數6日漲跌互見，道瓊指數下跌66點，以28,323點作收，跌幅0.24％。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）