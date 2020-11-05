東和短線漲多呈量縮震盪 後市仍有上漲機會

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

東和（1414）表現最佳，目前股價低於淨值、量價結構處於多頭趨勢，雖在股價短線漲多後，呈量縮震盪走勢，惟在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

驊宏資（6148）表現最差，9月營收年月雙增、具轉機題材，惟股價於上檔遭遇反壓，未能持續放量上漲，反出現長黑K棒，故短線若有反彈，建議投資人逢高可先拔檔獲利一趟。

盤勢預測 ：

台股5日呈開高走高，終場上漲50.9點，漲幅0.4％，收在12,918.8點；櫃買指數亦同步上揚0.94點作收，漲幅0.57％，收在165.23點；三大法人進出方面，外資續買153.72億元，投信轉賣0.94億元，自營商續買18.25億元，惟外資法人於台指期加碼2,582口多單，累計淨多單部位為35,469口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

儘管美國總統大選結果尚未出爐，但隨各州陸續完成開票，市場已預期民主黨候選人拜登可望入主白宮。美股四大指數連三日反彈，似乎反映出市場不確定性因素已逐漸消散，將啟動新一波行情。

觀察目前全球實體經濟面，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增33.1％，創歷史最大增幅；歐元區第三季GDP亦季增12.7％，同創最大季度成長，顯示區域經濟正緩步回溫。反觀國內，第三季GDP預估將達3.33％，可望創九季以來新高，國內、外經濟數據表現亮眼，預期在資金面相對有利下，未來股市勢必有一波行情可期。

選股方面，除拜登概念股太陽能族群近乎全面噴出外，聯發科、世芯-KY、矽力-KY、友威科、萬潤、麗清、德微、廣寰科、系統電、長園科、新揚科股價5日表現強勢，顯見後市行情仍看好，投資人可逢低布局偏多操作。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

長榮（2603）表現最佳，第四季淡季不淡，海運運價維持高檔，獲利可期。

成霖（9934）表現最差，牛皮股股性較不活潑，故漲幅較低。

盤勢預測：

台股5日受惠美股續揚，早盤開高後持續向上盤堅，終場上漲50點，以12,918點作收。大盤成交量能雖未明顯放大，但在收復所有均線後一路墊高，無畏美國大選陷入膠著，市場投資氣氛仍顯樂觀，隨川普與拜登選情消長變化，半導體與風電太陽能族群輪動上漲，預期美國大選告段落後，不確定性因素消除，股市有機會回歸基本面表現。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

中租-KY（5871）表現最佳，回測月線後在度反彈，業績穩定成長。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，加權指數接近萬三關卡，持續進行避險操作

盤勢預測：

目前由第三季財報主導台股盤面，惟接近萬三關卡時建議投資人逢高減碼，因整體盤勢仍呈壓縮格局，強勢族群漲勢缺乏連續性，加上季線開始扣抵高檔區走平，現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，保留大部分資金，至於修正盤中出現所謂「壓不扁玫瑰」，則可能是下波飆股。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

台塑（1301）表現最佳，目前股價位居低檔整理區，5日小漲0.25％，具向上走升之雛形。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，股價處於低檔整理階段，預估下檔空間不多，後續仍有望上攻。

盤勢預測：

以技術面觀察，台美兩地股市過去二個月以來皆呈現高檔整理態勢，且目前依舊位居整理格局中，近期須留意股市下行之可能性。

美國總統大選開票各州結果陸續出爐，民主黨候選人拜登目前已拿到264張選舉人票，大幅領先現任總統川普的214票，且距離勝選門檻的270張選舉人票僅餘6票之遙。隨選舉結果越趨明朗，市場預期，若民主黨在本次大選中奪回政權，未來經濟有望趨穩，美股四大指數4日在樂觀氛圍下再度全面上揚，道瓊指數終場上漲367點，以27,847點作收，漲幅1.34％。

不過，假使美國總統改朝換代，預期將迎來一段政權轉移的過渡期，屆時股市難免產生動盪。而美股近期已連續三日反映利多，美股、台股短線上檔空間已有限，預估未來一周將有利多出盡、股價拉回之可能。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）