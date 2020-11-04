東和多頭趨勢 再漲逾半根漲停板

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

東和（1414）表現最佳，目前股價低於淨值、量價結構處於多頭趨勢，股價4日再漲逾半根漲停板，在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

驊宏資（6148）表現最差，9月營收月增49.9％、年增205.3％，具轉機題材，惟股價4日上檔遭遇反壓，未能持續放量上漲，故短線若有反彈，建議投資人逢高可先拔檔獲利一趟。

盤勢預測 ：

台股4日開高走高，終場上漲131.89點，漲幅1.04％，收在12,867.9點；櫃買指數亦同步揚升1.64點，漲幅1.01％，收在164.29點；三大法人進出方面，外資續買61.45億元，投信續買10.28億元，自營商續買27.45億元，惟外資法人於台指期加碼321口多單，累計淨多單部位為31,787口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

隨美國總統大選各州開票結果陸續出爐，台股4日走勢亦高潮迭起。不過，無論本次大選將由哪一位候選人勝出，預期選後股價終將回歸經濟基本面。觀察目前經濟數據，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增33.1％，創下歷史最快增長，且扭轉第二季大部分虧損；歐元區第三季GDP季增12.7％，齊創最大季度成長，顯示區域經濟正陸續復甦。至於台灣方面，第三季GDP預估將達3.33％，上升1.32％，可望創下九季來新高。

展望後市，中華經濟研究院、台灣經濟研究院、新加坡最大商業銀行星展集團，同步上修今年台灣GDP預估值，其中星展集團將台灣今年GDP成長率自0％調升至1.8％，明年GDP年增則自2.9％上修至4.2％，在疫情可控前提下，看好景氣將出現V型反轉。因此，在經濟、資金面相對有利下，即便台股短線陷入震盪，投資人仍無須過度憂慮，預期隨不確定性因素消除，台股必將出現一波行情。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

長榮（2603）表現最佳，第四季淡季不淡，海運運價維持高檔，獲利可期。

成霖（9934）表現最差，牛皮股股性較不活潑，故漲幅較低。

盤勢預測：

台股4日受惠美國總統川普連任機率提高激勵，多頭氣勢如虹，不僅回補10月29日的空方缺口，同時也收復所有均線，技術面已完全重返多方軌道，預估選後不確定因素消除後，市場資金將持續回籠，大盤有望再度挑戰萬三大關。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

中租-KY（5871）表現最佳，回測月線後在度反彈，業績穩定成長。

撼訊（6150）表現最差，具轉機及軋空題材，轉投資子公司撼衛生醫

盤勢預測：

雖然台股4日成功回補10月29日的向下跳空缺口，但整體空間持續呈現壓縮盤整，強勢族群漲勢缺乏連續性，加上季線開始扣抵高檔區走平，建議投資人現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，保留大部分資金，在修正盤中出現所謂「壓不扁玫瑰」，可能就是下波飆股。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

台塑（1301）表現最佳，目前股價位居低檔整理區，已初具向上走升之雛形。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，股價處於低檔整理階段，4日下跌1.33％，預估下檔空間不多，後續仍有望上攻。

盤勢預測：

以技術面觀察，台美兩地股市短期仍將處於回檔格局，在趨勢尚未扭轉前，後市恐將持續下行。

全球矚目的美國總統大選結果即將出爐，原先民調一面倒看好民主黨候選人拜登將拿下勝利，且市場預期，若民主黨若有望在本次大選中，奪回參議院、眾議院兩院掌控權，將有助未來經濟刺激法案於國會快速過關。市場在樂觀氛圍環繞、選情逐漸撥雲見日下，美股四大指數3日全面上揚，道瓊指數終場上漲554點，以27,480點作收，漲幅2.06％。

目前美國大選開票結果，以民主黨候選人拜登暫時領先，惟部分關鍵搖擺州仍在開票當中，大局尚未底定。觀察美股、台股動態，美股期指在早盤衝高後，已於高檔出現滑落跡象，展望後市，無論最終由哪一位候選人出線，預期兩地股市短線上檔空間有限。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）