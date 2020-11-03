東和續攻漲停 後市仍有上漲機會

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

東和（1414）表現最佳，目前股價低於淨值、量價結構處於多頭趨勢，股價3日直攻漲停，在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

均豪（5443）表現最差，第三季每股盈餘0.45元，賺贏上半年，進軍半導體後營運可望回溫，惟股價3日量縮震盪，但在趨勢走多、內外資法人偏多心態不變下，只要量價不失控，預期經適當換手整理後，仍有望續攻。

盤勢預測 ：

台股3日開高走高，終場上漲144.7點作收，漲幅1.15％，收在12,736.01點；櫃買指數亦同步上揚1.4點，漲幅0.87％，收在162.65點；三大法人進出方面，外資續買145.19億元，投信轉買7.11億元，自營商買超11.85億元，惟外資法人於台指期加碼3,882口多單，累計淨多單部位為31,466口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

美國總統大選結果即將於台灣時間4日進行開票，市場屏息以待，加上歐美新冠疫情惡化，單日確診病例再攀新高，壓抑市場追價意願。不過，全球整體經濟仍持續成長，促使美股2日出現反彈，連帶台股3日加權指數順利收紅。

經濟數據方面，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增33.1％，創歷史最大增長幅度，並扭轉第二季大部分損失。歐元區第三季GDP亦季增12.7％，齊創最大季度成長紀錄，顯示區域經濟正由疫情造成的衰退中復甦。台灣第三季GDP則預估達3.33％，上修1.32個百分點，創九季以來新高。全球各地，包括歐美、大陸及台灣10月製造業採購經理人指數（PMI）均持續成長。

選股方面，部份低基期、低位階、具轉機題材之個股，包括國巨、華新科、奇力新、信昌電、大毅、凱美、佳邦、廣錠、系統電，股價3日表現亮眼。展望後市，國內官方機構預期今年第四季經濟成長率將更優於第三季，明年國內GDP可望翻倍成長，因此，在實質經濟面有利支撐下，隨不確定性因素消除後，將有一波行情。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

定穎（6251）表現最佳，股價突破盤整區間，近期站上所有均線，技術面轉強。

成霖（9934）表現最差，牛皮股股性較不活潑，故漲幅較低。

盤勢預測：

台股3日受惠美股大漲激勵，早盤向上跳空後持續墊高，完全擺脫前一周的疲弱走勢，終場上漲144點，以12,736點作收。

以技術面角度，大盤3日在低點也出現一個多方的突破缺口，甚至差一點完全回補10月29日的空方缺口。加權指數本周沒有再拉回修正，而是在季線上下持續拉扯，畢竟新台幣匯率維持強勢格局，顯示資金行情尚未結束，待美國大選結束後，績優股仍有機會反應基本面，後市值得期待。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

中租-KY（5871）表現最佳，回測月線後在度反彈，業績穩定成長。

撼訊（6150）表現最差，具轉機及軋空題材，轉投資子公司撼衛生醫也獨家代理新冠病毒抗體快速檢測試劑，股價經整理後可望再攻。

盤勢預測：

雖然台股3日險些回補10月29日的向下跳空缺口，但整體空間持續壓縮，強勢族群漲勢缺乏連續性，加上季線開始扣抵高檔區走平，建議投資人現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，保留大部分資金，在修正盤中出現所謂「壓不扁玫瑰」，可能就是下波飆股。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

台塑（1301）表現最佳，目前股價位居低檔整理區，已初具向上走升之雛形。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，股價處於低檔整理階段，預估下檔空間不多，後續仍有向上彈升的機會。

盤勢預測：

以技術面觀察，台、美兩地股市目前仍處回檔格局，在趨勢尚未扭轉下，後市仍恐持續下行。

全球引頸期盼的美國總統大選將於3日舉行，無論結果由哪位候選人當選，預期短線美股上檔空間已不多，選後股價恐將再度下挫。至於台股方面，預期在選情大勢底定後，市場將大幅震盪，投資人可伺機進場布局。

美國10月美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數（PMI）由55.4上升至59.3。在經濟數據表現不俗推升下，持續下跌一周的美股，於美國大選前夕出現跌深反彈，四大指數2日全面上揚，道瓊指數上漲423點，以26,925點作收，漲幅1.6％。

展望後市，除關注美國大選外，美國10月非農就業人口變動數據、聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決議皆將於6日公布，投資人亦可持續留意。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）