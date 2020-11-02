東和攻漲停 量價多頭趨勢有望再漲

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

東和（1414）表現最佳，目前股價低於淨值、量價結構處於多頭趨勢，在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

驊宏資（6148）表現最差，9月營收月增49.9％、年增205.3％，具轉機題材，惟股價2日量縮拉回，但在趨勢走多、內外資法人偏多心態不變下，預期經適度換手整理後，後市仍可望續攻

盤勢預測 ：

台股2日開高收紅，終場上漲44.97點，漲幅0.36％，收在12,591.31點；櫃買指數則表現相對弱勢，下跌0.68點，跌幅0.42％，收在161.25點；三大法人進出方面，外資轉買29.1億元，投信續賣6.26億元，自營商賣超24.81億元，惟外資法人於台指期減碼807口多單，累計淨多單部位為27,584口，心態呈現謹慎保守。

受美國總統大選、新一輪紓困方案卡關、歐美疫情惡化等心理因素影響，加上預計於台北時間5日凌晨，美國將公布大選計票結果，市場擔憂選舉結果出現重大爭議，全球股市近期陷入愁雲慘霧，連帶使台股2日加權指數一度下探至12,480點。

選股方面，在大盤震盪拉回過程中，部份個股於低檔亦逐步出現止穩跡象，除權值股低檔買盤力道增強、股價持穩外，東和、士開、正文、統新、長園科、立凱-KY、台表科、日月光投控、系統電、友威科、順德、廣寰科、生華科、高端疫苗、國光生、毛寶，股價2日亦表現亮眼。

展望後市，無論美國大選由誰勝出，只要不出現重大選舉爭議，預期隨不確定因素消除後，股價終將回歸基本面。而美國新一輪經濟刺激方案，也將於選後迅速通過，隨時序進入感恩節、聖誕節、雙11及農曆年等旺季，整體經濟復甦可期。預期隨明年初疫苗的出爐、開放施打後，經濟可望出現報復性回升，股市亦可望再攻高。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

欣陸（3703）表現最佳，建設事業、營造事業、汙水處理等三大營運引擎持續創造獲利，股價持續反應。

成霖（9934）表現最差，漲多拉回，若第三季財報優於預期，未來股價仍有機會重啟攻勢。

盤勢預測：

大盤修正多日後，11月首個交易日出現明顯的反彈走勢，早盤雖開高震盪走低，但在金融股尾盤拉抬下，指數由黑翻紅，終場小漲44點，以12,591點作收。

以技術面角度，台股本波回檔以來持續在5日均線下游移，且2日的反彈又出現量縮價漲的格局，顯示滿足點尚未完成，後續可以觀察半年線是否守住，同時靜待美國總統大選結果塵埃落定，若市場信心回升，買盤進場，大盤則有望重回多頭趨勢軌道，投資人需有耐心等待落底後的買點浮現。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

中鋼（2002）表現最佳，目前股價位居低檔整理區，已初具向上走升之雛形。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，股價處於低檔整理階段，預估下檔空間不多，後續仍有向上彈升的機會。

盤勢預測：

以技術面觀察，台、美兩地股市目前行情仍處回檔格局，在趨勢尚未扭轉前，後市恐將持續下行。台股方面，目前來到回檔低位區，預估短線仍有下修空間，建議投資人可於彈升階段出手操作。而在美國大選選情揭曉後，市場恐將出現大幅震盪，投資人屆時可伺機進場布局。

全球新冠疫情未歇，且有越演越烈的趨勢，美國累計確診人數屢創新高，加上經濟刺激法案談判至今民主黨、共和黨仍無共識。經濟數據方面，美國芝加哥10月採購經理人指數（PMI），由62.4小幅縮減至61.1。

距離美國總統大選僅剩一天時間，在極度不確定的恐慌氛圍下，美股四大指數30日持續下跌，道瓊指數下跌157點，以26,501點作收，跌幅0.59％。

展望後市，本周除總統大選外，美國10月非農就業人口變動數據、聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決議皆將於6日公布，投資人可持續留意。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

中租-KY（5871）表現最佳，回測月線後在度反彈，業績穩定成長。

撼訊（6150）表現最差，具轉機及軋空題材，轉投資子公司撼衛生醫也獨家代理新冠病毒抗體快速檢測試劑，股價經整理後可望再攻。

盤勢預測：

美國三大指數近期紛紛回測季線，加上德國、法國為首的歐洲股市相對弱勢，只要大盤遲遲未補12,699～12,761點跳空缺口，短線就依舊有盤跌疑慮，尤其季線開始扣抵高檔區走平，建議投資人現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，保留大部分資金，在修正盤中出現所謂「壓不扁玫瑰」，就可能是下波飆股。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）