撼訊轉投資新冠試劑 後市可望續攻

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

撼訊（6150）表現最佳，具轉機及軋空題材，轉投資子公司撼衛生醫獨家代理新冠病毒抗體快速檢測試劑，後市可望續攻向上。

大中（6435）表現最差，業績穩定成長，股價經回測後可望再攻。

盤勢預測 ：

美國三大指數近期紛紛回測季線，加上德國、法國為首的歐洲股市相對弱勢，連帶拖累台股29日出現61點的向下跳空缺口，三日內能否封閉列為重要指標。建議投資人現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，持股部位高的個股利用反彈減碼，同時多加留意前三季及9月營收創新高的個股與族群。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

大成鋼（2027）表現最佳，目前股價處低檔剛起步階段，已初具走升之雛形。

智原（3035）表現最差，股價29日下跌1.87％、位居低檔整理階段，不過預估下檔空間有限，後續仍可望向上彈升。

盤勢預測：

以技術面觀察，台美兩地股市仍處於回檔格局，特別是台股近一周以來持續維持高檔不墜，自28日起出現大幅下挫現象。展望後市，在趨勢尚未扭轉前，預期短線仍有下修空間，股價持續下行機率仍高。

美國民主黨、共和黨兩黨至今對於經濟刺激法案談判仍無共識，且即便雙方達成協議，後續仍須經過國會法案通過程序，該紓困案欲在總統大選前達成共識，機率恐怕不高。此外，歐美新冠疫情持續惡化，美國新冠肺炎累計確診人數目前已達878萬人，死亡人數逾22.6萬人。歐洲方面，德國宣布為期四周的部分封鎖令，法國則直接實施全國封鎖至11月底，疫情惡化程度恐將危及全球經濟復甦。

諸多不確定因素導致市場信心崩盤，美股四大指數28日再度全面下挫，道瓊指數終場下跌943點，以26,519點作收，跌幅3.43％。美國總統大選正式進入最後倒數階段，恐慌氛圍持續壟罩市場，預期未來一周，台股及美股都將持續於修正波下緣位置反覆震盪。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

訊映（4155）表現最佳，9月營收亮眼，10月營收有機會持續成長，股價提前反應。

欣陸（3703）表現最差，漲多拉回，未來股價仍有機會重啟攻勢。

盤勢預測：

台股29日受歐美疫情影響，盤面除防疫概念股外，多數股票呈開低姿態，所幸尾盤恐慌情緒減緩、低接買盤進場，終場以12,662點作收，跌幅1.02％。

由於全球疫情持續惡化，歐洲重啟封鎖，加上美國總統大選不確定性因素干擾，導致歐美股市28日紛紛重挫。以技術面角度，美股道瓊指數跌至年線附近，出現M頭型態，連帶台股29日同步出現高檔向下的跳空缺口，直接摜破月、季線支撐，短線轉弱訊號確立，缺口能否在近期迅速回補為止跌判斷依據，若無法達成，大盤恐將再度下修，回測半年線。

然而從基本面觀察，台灣的疫情控制良好，國際轉單效應下，多家公司業績逆勢成長，配合低利率環境，資金氾濫，一旦股價下跌就容易吸引低接買盤進駐，這也是台股跌幅低於歐美股市的主因。對於長線投資人而言，忽略短期的股價波動，才能賺到波段的價差。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

華邦電（2344）表現最佳，拿下蘋果iPhone 12 OLED面板搭載低容量NOR Flash訂單，股價29日力守平盤，配合趨勢走多、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有望續漲。

大同（2371）表現最差，百年老店經營權之爭落幕，可望創造一波蜜月行情，儘管近期股價震盪拉回，惟在趨勢走多向上、公司派偏多心態下，預期短線經震盪換手後，後市仍有上漲機會。

盤勢預測：

台股29日開低拉回整理，終場下跌130.84點，跌幅1.02％，收在12,662.91點；櫃買指數則表現相對強勢，小跌0.69點，跌幅0.42％，收在163.1點；三大法人進出方面，外資續賣160.97億元，投信續賣7.65億元，自營商續賣19.55億元，惟外資法人於台指期減碼3,780口多單，累計淨多單部位為25,396口，心態呈現謹慎保守。

美股受總統大選不確定性因素，及新一輪紓困方案卡關，投資人預期落空心理因素影響，買盤轉趨觀望。而歐美新冠疫情急速惡化，迫使各國政府計畫實施封鎖措施，法國將於30日凌晨正式進入二度封城；而德國則計畫為防疫情擴散，將關閉餐廳及酒吧一個月。市場擔憂疫情二次爆發，恐拖累景氣復甦腳步，導致美股28日全面下殺，道瓊指數暴跌逾900點，那斯達克、標普500及費半指數，跌幅亦落在3.3～3.8％間。

相較於美股28日四大指數暴跌、摜破季線位置，台股29日卻僅下跌1.02％，表現相對強勢。在大盤開低下殺的過程中，除防疫概念股表現相對強勢外，友達、群創、光耀、圓剛、圓展、揚智、晶技、佳凌、廣運、晶碩、台達化、長榮、陽明等個股，皆獲低接買盤加持。顯見在國內實體經濟面有力支撐下，在不確定性因素消除後，台股可望大有表現。

展望後市，雖美國大選前大盤仍將持續震盪，惟對於部分低基期、低位階，且股價經整理、籌碼經沉澱的轉機股，建議投資人仍可伺機逢低布局。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）