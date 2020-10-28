映泰具轉機及軋空題材 股價後市可望再攻

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

映泰（2399）表現最佳，具轉機及軋空題材，股價後市可望再攻，短線若衝高可考慮獲利了結。

中租-KY（5871）表現最差，，業績穩定成長，股價經回測後可望再攻。

盤勢預測 ：

美國三大指數近期紛紛回測月線、季線，加上歐股相對弱勢，連帶拖累台股28日表現，盤面上強勢族群漲勢不連續外，主要以個股表現為主。建議投資人現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，持股部位高的個股利用反彈減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群，前三季及9月營收創新高族群為首選。

展望後市，櫃買指數為領先指標，重回165點為轉強訊號，同時那斯達克指數及費半指數亦列入觀察重點。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

大成鋼（2027）表現最佳，目前股價處低檔剛起步階段，28日逆勢上漲6.51％，已初具走升之雛形。

智原（3035）表現最差，股價28日開低走低、位居低檔整理階段，不過預估下檔空間有限，後續仍可望向上彈升。

盤勢預測：

以技術面觀察，台美兩地股市長線多頭架構仍穩固，惟短線出現常態性回檔，在趨勢尚未扭轉下，預計短期內仍將有下修空間。特別是台股方面，近一周來持續維持高檔不墜，預估未來一周恐將填補上升缺口，展望後市，股價持續下行機率仍高。

距離11月3日美國總統大選僅餘一周時間，市場目前充斥諸多不確定因素，恐慌氛圍再起，美股四大指數27日漲跌互見，道瓊指數終場下跌222點，以27,463點作收，跌幅0.8％。

歐美新冠疫情升溫，美國新冠肺炎新增確診人數持續攀升，而歐洲部分，包括法國、義大利、西班牙等亦持續實施緊急封鎖措施。此外，美國紓困法案仍卡關，美國白宮新聞秘書麥肯尼27日更表示，因眾議院長佩洛西要得過多，紓困案談判於大選前達成協議的希望渺茫，導致市場對國會能否在選前通過新紓困案持悲觀態度。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

訊映（4155）表現最佳，9月營收亮眼，10月營收有機會持續成長，股價提前反應。

欣陸（3703）表現最差，漲多拉回，未來股價仍有機會重啟攻勢。

盤勢預測：

台股28日早盤在節能類股帶領下，試圖重回平盤之上，無奈電子權值股與ABF載板族群拖累，加權指數又一路震盪走低，終場下跌81點，以12,793點作收。

大盤持續震盪拉回，主因受美股連日回檔與成交量能萎縮影響，不耐久盤的投資人陸續調節持股。以技術面角度，加權指數28日跌破12,800點整數關卡，接下來又要測試月線與季線，若季線不守恐會引發一波技術面的賣壓。不過縱使季線跌破，也只是短線的壓力，優質公司的股價下跌反而是另一次布局的好機會。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

台半（5425）表現最佳，搭上新能源汽車商機，除特斯拉外，更傳出打進賓士及本田供應鏈，在趨勢向上、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

大同（2371）表現最差，百年老店經營權之爭落幕，可望創造一波蜜月行情，儘管近期股價震盪拉回，惟在趨勢走多向上、公司派偏多心態下，預期短線經震盪換手後，後市仍有上漲機會。

盤勢預測：

台股28日開低走低，終場下跌81.26點，跌幅0.63％，收在12,793.75點；櫃買指數亦同步下殺1.19點，跌幅0.72％，收在163.79點；三大法人進出方面，外資續賣72.11億元，投信續賣9.03億元，自營商續賣55.8億元，惟外資法人於台指期加碼1,393口多單，累計淨多單部位為30,489口，心態呈現謹慎中性偏多。

新冠疫情持續延燒，歐美各國單日確診病例再攀新高，全球累計確診病例已突破4,390萬例，死亡人數逾116.6萬人。此外，美國總統選情白熱化、新一輪刺激法案卡關，使恐慌指數攀升至9月初來新高，市場追價意願大減，預期在大選結果出爐前，台股將持續於萬三關卡前反覆震盪。

不過，實質經濟面仍提供有力支撐，台灣9月外銷訂單首次突破500億美元，寫下連七紅佳績。第三季外銷訂單更達1,410.8億美元，季增19.1％、年增11.9％，雙雙創下歷年同期新高，有利於台股向上挺進。

展望後市，雖美國刺激法案談判仍缺乏進展，惟預計在大選後，終將付諸實行。屆時隨新冠疫苗陸續完成第三期臨床試驗，加上美國聯準會（Fed）偏鴿心態不變、全球熱錢不斷，在經濟、資金及籌碼面轉趨有利下，後市將持續看好，因此投資人對於短線的震盪，無需過度憂慮。

選股方面，隨年底法人作帳行情展開，現階段資金仍將鎖定部分低基期、低位階，且股價經整理、籌碼經沉澱之轉機股。如國巨、華新科、台郡、玉晶光、潤泰新等，股價位處相對低檔，有望續攻。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）