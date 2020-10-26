華邦電獨吞iPhone新機大單 趨勢向上

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

華邦電（2344）表現最佳，首度成為iPhone新機OLED面板外掛NOR Flash晶片獨家供應商，在趨勢向上、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲空間。

大同（2371）表現最差，百年老店經營權之爭落幕，可望創造一波蜜月行情，惟股價26日下殺拉回，但在趨勢走多向上、公司派偏多心態下，預期短線經震盪換手後，後市仍有上漲機會。

盤勢預測：

台股26日開高走高，終場上漲10.21點，漲幅0.08％，收在12,909.03點；櫃買指數則震盪拉回，下跌1.73點，跌幅1.04％，收在164.31點；三大法人進出方面，外資續賣14.59億元，投信轉賣8.62億元，自營商賣超20.99億元，惟外資法人於台指期買回3,186口多單，累計淨多單部位為32,083口，心態呈現謹慎中性偏多。

新冠肺炎疫情近期捲土重來，且至今未明顯趨緩，加上美國總統大選腳步逼近，現任總統川普與民主黨候選人拜登民調數字持續拉近，市場憂慮恐將出現「爭議選舉」狀況。此外，若拜登當選，恐將取消川普的減稅政策，對美國及全球經濟發展將帶來巨大挑戰。在在影響市場追價意願，使台股近期於萬三關卡前陷入高檔震盪。

不過，觀察美股近十次美國大選後三個月之表現，除2000年因網路泡沫及2008年雷曼金融風暴，受黑天鵝衝擊而下挫，其餘八次均呈上漲走勢，因此，預期選後股市上漲機率仍高。此外，雖目前市場觀望氣氛濃厚，惟全球景氣復甦趨勢不變，國內生產毛額（GDP）明年更可望翻倍成長，預期隨日後疫苗問世，全球股市都將有一波行情可期。

選股方面，股價26日表現亮眼者，大多以低基期、低位階轉機股為主，如長榮、陽明、萬海、華邦電、旺宏、長科*、永豐餘、華紙、彩晶、國巨、華新科、金山電。反觀部分高基期、高位階之個股，股價則紛紛拉回，顯見在選前股價上沖下洗、高檔震盪過程中，高位階個股短期內將持續高檔修正，操作應避免追高殺低。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

華南金（2880）表現最佳，股價目前仍持續於低檔徘徊，不過已初具向上走升雛形。

智原（3035）表現最差，股價位處低檔整理階段，26日5日均線有守，預估下檔空間有限，後續仍有向上彈升的機會。

盤勢預測：

以技術面觀察，台美兩地股市長線多頭架構穩固，惟短線仍處回檔格局，預期在趨勢尚未扭轉前，短期恐仍有下修空間。

美國民主黨、共和黨兩黨對於紓困案的談判持續進行中，目前雙方仍存分歧，民主黨傾向對州與地方政府提供資金，而共和黨主張為企業提供責任保護等議題。儘管如此，美國眾議院議長佩洛西23 日仍樂觀表示，若美國總統川普希望批准該經濟刺激法案，法案可望於美國總統大選前通過。惟川普卻表示，不希望這項協議援助民主黨州。預期在紓困法案取得共識前，美股觀望氣氛仍將持續。

至於經濟數據方面，美國10月Markit製造業採購經理人指數（PMI）由53.2微幅上升至53.3，並無大幅度的變動。美股四大指數23日漲跌互見，道瓊指數終場下跌28點，以28,335點作收，跌幅0.1％。

美國總統大選最後一場辯論已正式落幕，民主黨候選人拜登與川普針對氣候、防疫、國家政策等議題展開辯論，雖雙方仍針鋒相對，惟對比上回失控場面，此次辯論會相對平和。目前民調支持率拜登仍領先川普約10個百分點，不過隨選情進入白熱化，未來一周市場恐將產生劇烈波動，投資人可趁著這波回檔進場布局。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

總太（3056）表現最佳，重量級建案即將入帳，盤中股價創新高。

欣陸（3703）表現最差，漲多拉回，未來股價仍有機會重啟攻勢。

盤勢預測：

台股26日早盤開高後，受追價意願不足影響，加權指數維持狹幅震盪整理，終場小漲10點，以12,909點作收。

大盤近期受美國總統選前變數影響，盤面觀望氣氛轉趨濃厚，帶動成交量能明顯萎縮，加上追價意願缺乏，一旦指數漲高，就會有獲利了結的賣壓浮現，預期台股高檔整理的時間會延續至美國大選結果出爐，期間要衝過萬三關卡難度不小，個股操作上以持盈保泰為佳。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

中租-KY（5871）表現最佳，9月營收增溫，配合技術面轉強，股價可望續攻向上。

撼訊（6150）表現最差，跟隨比特幣價格轉強，股價短線強彈後量縮拉回。 總太（3056）表現最佳，重量級建案即將入帳，盤中股價創新高。

盤勢預測 ：

盤面上強勢族群受大盤量縮整理影響，漲勢難以延續，建議投資人現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，持股部位高的個股利用反彈減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群，前三季及9月營收創新高族群為首選。

展望後市，櫃買指數為領先指標，重回165點為轉強訊號，同時那斯達克指數及費半指數亦列入觀察重點。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）