晶碩營收增溫、技術面轉強 後市可望續攻

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

晶碩（6491）表現最佳，9月營收增溫搭配技術面轉強，後市可望續攻向上。

恆大（1325）表現最差，自結前7月每股大賺11.06元，股價經回測後可望再攻。

盤勢預測：

台股在月線與萬三關卡間狹幅盤整，以個股表現為主，投資人應謹慎操作、控制持股成數，切勿追高殺低，並提防騙線情況，持股部位高的個股利用反彈減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。

展望後市，櫃買指數為領先指標，重回165點為轉強訊號，同時那斯達克指數及費半指數亦列入觀察重點。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

欣陸（3703）表現最佳，營造、建設、汙水處理三大獲利引擎持續運轉，未來營運有機會持續成長，激勵股價20日改寫歷史新高。

立碁（8111）表現最差，漲多拉回，未來股價仍有機會反應基本面。

盤勢預測：

台股20日維持高檔震盪，無奈大盤成交量能明顯萎縮，指數也難有表現，終場下跌45點，以12,862點作收。

以近兩日的台股成交量觀察，追高意願明顯不足，隨季線扣抵值已到12,300點之上，再過不久就會來到目前加權指數位置，屆時大盤若再不往上續攻，恐引發一波技術面的賣壓，所以近期重點在於能否補量，若後續未能出量上攻，投資人則可考慮降低手中持股，以應對未來盤勢變化。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

台肥（1722）表現最佳，股價目前位居低檔區，20日站上月線位置，已初具走升之雛形。

東聯（1710）表現最差，股價處於低檔蟄伏階段，預估下方空間已經不多，後續具向上彈升的機會。

盤勢預測：

以技術面觀察，長線而言，台美兩地股市多頭架構依舊穩固，惟短線已初見回檔雛形，預估短期內下方仍具空間。

美國眾議院議長佩洛西19日表示，在48小時之內，民主黨與共和黨兩黨必須在最新一輪的刺激法案達成協議，否則國會無法於11月3日大選前通過此案。不過，在如此短的時間內，要完成這項延宕已久的議案，可能性微乎其微，使得失望賣壓再度湧現。美股四大指數19日全面重挫，道瓊指數終場下跌410點，以28,195點作收，跌幅1.44％。

佩洛西與財政部長穆努欽20日仍將持續對話，各界引頸期盼其後續發展。此外，美國9月新屋開工月增率、9月營建許可月增率20日將公布，投資人可持續鎖定。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

廣錠（6441）表現最佳，儲能系統設備新品需求升溫、成長動能強勁，股價20日表現穩中透堅，配合趨勢走多、公司派及內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

譜瑞-KY（4966）表現最差，受惠Chromebook、蘋果訂單及遠距商機加持，預期營運將一路旺到年底。惟股價20日呈現量縮狹幅整理格局，但在趨勢走多、內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有望續攻。

盤勢預測 ：

台股20日開低震盪拉回，終場下跌45.97點，跌幅0.36％，收在12,862.37點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲0.42點，漲幅0.25％，收在165.65點；三大法人進出方面，外資轉賣20.17億元，投信續買3.61億元，自營商賣超11.87億元，惟外資法人於台指期減碼2,349口多單，累計淨多單部位為26,384口，心態呈現謹慎中性偏多。

受全球疫情升溫、美國總統大選不確定性因素、新一輪刺激法案卡關影響，美股19日再度下殺，拖累台股同步量縮狹幅整理。預期在11月3日美總統大選前，整體行情將持續上沖下洗、震盪整理，故操作上仍應謹守「低接不追高、買黑不買紅」策略。

選股方面，儘管買盤趨於保守，惟權值股台積電及蘋概股鴻海走勢穩健，高價股祥碩強勢亮燈漲停，加上迅得、力旺、亞德客-KY、鈺邦、穩懋、嘉澤、晶技、驊宏資、富強鑫、桂盟、晶碩、申豐、南帝、萬海、國產、欣陸皆表現強勢，顯見市場人氣尚在。

展望未來，在實質經濟面有力支撐下，隨不確定性因素陸續消除後，台股必將有一波上漲行情。在多方控盤格局不變下，短線的震盪投資人無須過度憂心。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）