台積電外資終止三連賣 股價推升走揚

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

台積電（2330）表現最佳，外資終止三連賣，19日反手買超1.03萬張，推升股價走揚。

立碁（8111）表現最差，漲多拉回，未來股價仍有機會反應基本面。

盤勢預測：

台股19日開高走高，由科技權值股帶動下，終場加權指數上漲157點，以12,908點作收。技術面原本強勢的多方突破缺口，不幸於上周遭到封閉，所幸大盤19日收復所有均線，因此短線上雖不致產生停損賣壓，卻可能有獲利了結的壓力，預期加權指數將維持高檔整理格局不變。

個股方面，由於台積電並沒有如市場預期調漲代工價格，引發失望性賣壓，惟台積電第三季表現優於預期，外資19日反手買超，帶動股價上漲8.5元，同步貢獻大盤74點。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

聚合（6509）表現最佳，9月營收增溫搭配技術面轉強，後市可望續攻向上。

恆大（1325）表現最差，自結前7月每股大賺11.06元，股價經回測後可望再攻。

盤勢預測：

台股在月線與萬三關卡間狹幅盤整，操作上切勿追高殺低，並提防騙線情況，採取停、看、聽的方式，持股部位高的個股利用反彈減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。

展望後市，除觀察台積電、聯發科、鴻海及大立光等指標股動向外，櫃買指數為領先指標，重回165點為轉強訊號，同時那斯達克指數及費半指數亦列入觀察重點。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

正新（2105）表現最佳，目前股價仍位居低位區徘徊，且已初具向上走升雛形。

台肥（1722）表現最差，19日股價小跌0.2％，股價處於低檔整理階段，惟預估下方空間已不多，後續仍具向上彈升的機會。

盤勢預測：

以技術面觀察，台美兩地股市架構依舊穩固，長線看多。惟目前行情已初見回檔雛形，操作上應以「短空長多」為策略。

美國9月零售銷售月增率，由0.6％上升至1.9％。9月工業產出月增率則自0.4％下降至-0.6％，經濟數據憂喜參半。不過經濟刺激方案仍遲遲無法過關，加上美國為因應疫情衝擊，祭出大規模刺激方案，預算赤字飆高。依據財政部數據顯示，聯邦今年預算赤字急升至3.13兆美元，打破2009年金融海嘯1.4兆美元紀錄，創下歷史新高。

對於最新一輪的刺激計畫，美國眾議院議長佩洛西表示，要達成協議恐怕須等到明年一月份。財政部長穆努欽也認為，在總統大選之前要達成協議並不容易，但仍將盡力而為，期望能盡快完成任務。

在種種利空因素衝擊下，美股尾盤賣壓湧現，四大指數16日漲跌互見，不過道瓊指數終場仍上漲112點，以28,606點作收，漲幅0.39％。展望後市，接下來市場矚目焦點仍將落在11月3日美國總統大選，預估未來二周市場振幅恐將擴大，投資人可藉此機會進場汲取利潤。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

廣錠（6441）表現最佳，儲能系統設備新品需求升溫、成長動能強勁，配合趨勢走多、公司派及內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

譜瑞-KY（4966）表現最差，受惠Chromebook、蘋果訂單及遠距商機加持，預期營運將一路旺到年底。惟股價19日震盪拉回，但在趨勢走多、內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍可望續攻。

盤勢預測 ：

台股19日開高走高，終場上漲157.97點作收，漲幅1.24％，收在12908.34點；櫃買指數亦同步走揚0.48點，漲幅0.29％，收在165.23點；三大法人進出方面，外資轉買127.59億元，投信續買0.6億元，自營商買超4.52億元，惟外資法人於台指期買回24口多單，累計淨多單部位為28,769口，心態呈現謹慎中性偏多。

在全球疫情升溫、美國總統大選不確定性因素升高、美國新一輪刺激法案卡關及預算赤字創紀錄的心理影響下，美股26日那斯達克及費半指數尾盤急殺。反觀台股19日表現卻異常強勢，權值股台積電穩步上漲，蘋概股鴻海、大立光、玉晶光、台郡、臻鼎-KY、華通、台表科，及聯茂、台光電、金像電、先豐、達邁、德微、明基材、誠美材、美利達等紛紛止穩強彈，中小型股健康輪動。

在利空因素尚未淡化前，加權指數19日能開高上漲，代表下檔空間有限，後市行情可期。不過，在美國總統大選前，預期盤勢仍將反覆震盪整理，故在策略上仍須謹守「低接不追高、買黑不買紅」原則。

展望未來，經濟部預估，9月外銷訂單月增率有望力拚連七紅、第三季接單金額更可望再創歷年同期新高。在實質經濟面有力支撐下，預期在美國總統大選之後，台股將仍有一波上漲空間，故短線若有所震盪，將為進場布局的之良機。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）