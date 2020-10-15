國碩量能快速增加 逢高可順勢獲利了結

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

國碩（2406）表現最佳，在政策全力扶持下，9月營收12.7億元，月增59.8％、年增70.3％，創三年來新高。惟隨量能快速增加，短線疑有過熱跡象，逢高可順勢獲利了結，謀定而後動。

欣陸（3703）表現最差，低利率推升房市買氣、建案營運樂觀，雖大漲後股價15日拉回整理，惟在趨勢走多、內外資法人大戶偏多心態下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

盤勢預測：

台股15日再度開低走低，終場下跌91.49點作收，跌幅0.71％，收在12,827.82點；櫃買指數表現相對強勢，上漲0.11點，漲幅0.07％，收在165.91點；三大法人進出方面，外資續賣134.41億元，投信轉買2.86億元，自營商買超0.83億元，惟外資法人於台指期減碼399口多單，累計淨多單部位為29,965口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股受技術面反壓，以及美股14日因「刺激方案」難產拖累下殺拉回心理影響，台股15日同步下挫。不過，消息面的影響僅是一時的，唯有全球經濟復甦狀況，才是股市能否續強的關鍵。經濟部預估，台灣外銷訂單年增率9月有望力拼連七紅，第三季接單金額亦可望再寫歷年同期新高。在實體經濟面、美國聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策支撐下，隨疫苗出爐，全球經濟可望重返榮景，有利全球股市持續上攻。

選股方面，權值股台積電、聯電雖下殺拉回，盤面上合晶、環球晶、台勝科、國碩、聯合再生、旺玖、佳邦、鈺邦、東碩、驊宏資、一詮、麗清、環科、飛宏、盛達、宏致、廣錠、國統、千附、百和、力麗、力鵬，仍表現強勢，顯見市場人氣尚在，後事仍看好。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

安集（6477）表現最佳，太陽能族群短線轉強，後續可望續攻向上。

千附（8383）表現最差，營運逐步回穩，第四季業績看俏，經適當整理完成後股價可望重啟攻勢。

盤勢預測：

台積電與聯電等權值股15日持續休息，僅部分個股獨自表現，終場大盤下跌0.71％，收在12,827點。現階段盤面結構不佳，萬三關前應減量經營，靜待主流，因此操作上切勿追高殺低，並提防騙線情況，採取停、看、聽的方式，持股部位高的個股利用反彈至月線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

立碁（8111）表現最佳，技術指標MCAD由綠翻紅，股價帶量上漲創波段新高。

欣陸（3703）表現最差，9月營收略遜市場預期，股價漲多拉回，惟後續建案持續熱銷，股價仍有望反映基本面。

盤勢預測：

台股15日受美股下跌影響，盤面缺乏強勢族群帶領，僅零星個股各自表現，終場下跌91點，以12,827點作收，回測10日均線支撐，萬三關前持續震盪。

以技術面角度，加權指數15日盤中一度封閉8日的多方跳空缺口，所幸尾盤賣壓減緩，緩步墊高，後續觀察8日的多方缺口是否回補，攸關多方再攻萬三關卡的氣勢是否受阻。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

創意（3443）表現最佳，股價位居低檔剛起步階段、重返5日均線，後續具持續向上發展的機會。

大立光（3008）表現最差，股價15日止跌回升，小漲0.17％，目前已接近下方支撐區，後續有望重啟攻勢。

盤勢預測 ：

以技術面觀察，台美兩地股市目前多頭架構穩固，長線持續看多。惟目前短線已初見回檔雛形，投資人可看準時機再進場作多。後續市場焦點仍將落在11月3日美國總統大選，預估未來二周市場振幅恐將擴大。

美股近期利空消息不斷，繼嬌生（Johnson & Johnson）及禮來（Eli Lilly and Company）疫苗試驗13日相繼喊卡後，最新一輪的紓困計畫，共和黨、民主黨14日依舊未能取得共識。悲觀氛圍再度籠罩市場，致使美股四大指數14日全面收黑，道瓊指數下跌165點，以28,514點作收，跌幅0.58％。

美國財政部長穆努欽14日表示，最新一輪的刺激計畫在某些細節上，兩黨之間主張仍存在重大分歧，不易在11月3日總統大選前達成協議，但仍會盡力而為，期望能盡快解決紓困問題。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）