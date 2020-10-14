政策加持 國碩營收創三年新高 後市有望續漲

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

國碩（2406）表現最佳，在政策全力扶持下，9月營收12.7億元，月增59.8％、年增70.3％，創三年來新高。配合趨勢走多、量價配合得宜、內外資法人大戶偏多心態下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間

材料-KY（4763）表現最差，產能滿載、毛利攀升、新產能投產、獲利成長動能強勁，雖然股價近期未能持續放量上攻，但公司派偏多心態不變、基本及籌碼面相對有利，後市仍有上漲機會。

盤勢預測：

台股14日開低走低，終場下跌27.82點，跌幅0.21％，收在12,919.31點；櫃買指數表現相對強勢，上漲0.51點，漲幅0.31％，收在165.80點；三大法人進出方面，外資轉賣66.28億元，投信賣超4.9億元，自營商亦轉賣2.41億元，惟外資法人於台指期減碼729口多單，累計淨多單部位為30,354口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖萬三關卡由於技術面反壓，短線震盪難免。惟在消費性電子新品備貨需求增溫下，將可望帶動晶圓代工、電子零組件及高效能運算等新興科技應用，經濟部預估，9月外銷訂單年增有望力拚連七紅，第三季接單金額亦可望再寫歷年同期新高，後市行情持續看多。

國安基金雖決議退場，不過台灣疫情控制得宜，經濟表現相對優異，加上寬鬆資金持續支持全球股市活絡。目前全球共有四支新冠疫苗進入三期臨床試驗，預期年底至明年初可望完成三期臨床試驗，屆時隨疫苗出爐，全球經濟勢必將重回榮景，有利台股持續走升。因此近期股市震盪，投資人無須過度擔憂。

選股方面，年底作帳行情起跑，投信、自營商及業內法人為拚績效，多方將持續聚焦中小型轉機股。包括安集、元晶、國碩、大亞、上緯投控、世紀鋼、中興電、穩懋、宏捷科、九豪、聚鼎、欣興、南電、景碩、同致、台達化、國喬、長榮、萬海，逢低均可留意。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

安集（6477）表現最佳，太陽能族群短線轉強，後續可望續攻向上。

千附（8383）表現最差，營運逐步回穩，第四季業績看俏，經適當整理完成後股價可望重啟攻勢。

盤勢預測：

台積電與聯電等權值股14日紛紛休息，僅能源族群獨自表現，終場大盤下跌0.21％，收在12,919點。現階段盤面結構不佳，萬三關前應減量經營，靜待主流，因此操作上切勿追高殺低，並提防騙線情況，採取停、看、聽的方式，持股部位高的個股利用反彈至月線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

立碁（8111）表現最佳，成功站穩所有均線，技術指標MCAD也由綠翻紅，股價14日漲停鎖死。

欣陸（3703）表現最差，9月營收略遜市場預期，股價漲多拉回，惟後續建案持續熱銷，股價仍有望反映基本面。

盤勢預測：

台股14日受權值類股壓抑，整場維持震盪格局，盤面上由節能概念股表現最為亮眼，終場大盤下跌27點，以12,919點作收。

加權指數13日逼近萬三關卡後，短線的獲利調節賣壓順勢出籠，以技術面角度，大盤連兩日出現量縮震盪壓回，5日均線卻未跌破，顯見多方氣勢略勝一籌，個股部分採輪動輪漲的模式，只要度過萬三關前震盪，後市仍可保持樂觀看法。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

潤泰全（2915）表現最佳，股價位居低檔剛起步階段，K線已連二紅，後續具向上彈升的機會。

大立光（3008）表現最差，股價14日未受蘋果新機亮相激勵，下挫0.67％，惟目前已接近下方支撐區，後續有望重啟攻勢。

盤勢預測 ：

以技術面觀察，台美兩地股市目前多頭架構穩固，長線持續看多，惟目前短線仍有回檔可能，投資人可看準時機再進場作多。後續市場焦點仍將落在11月3日美國總統大選，預估未來二周市場振幅恐將擴大。

美國共和黨上周將紓困金規模提高至1.8兆美元，惟此項提議13日仍遭民主黨打回票。美國國會參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾表示，將設計一項規模5,000億美元的紓困計畫，於下周提交國會進行表決。顯見在總統大選前，要通過紓困計畫實屬不易。

美國藥廠嬌生公司（Johnson & Johnson）13日證實，部分受試者在接種疫苗後，出現異常狀況，將暫停目前的疫苗試驗。此外，美國藥廠禮來（Eli Lilly and Company）亦宣布基於安全考量，已暫停新冠病毒抗體療程試驗。

蘋果於台灣時間14日凌晨發布最新款5G iPhone12系列新機，惟股價已提前反映，新機發布後利多出盡，終場股價下跌2.65％。在諸多利空襲擊下，美股四大指數13日全面收黑，道瓊指數終場下跌157點，以28,679點作收，跌幅0.55％。惟整體美股市場賣壓仍未過度沉重，可見幕後撐盤力道不容小覷，後市看好。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）