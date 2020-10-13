政策加持 安集獲利攻漲停

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

安集（6477）表現最佳，受政策加持、獲利成長，訂單能見度至年底，股價13日再攻漲停。在整體趨勢向上、量價配合得宜，且內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會可期。

材料-KY（4763）表現最差，產能滿載、毛利攀升、新產能投產、獲利成長動能強勁，惟股價13日仍震盪下跌0.34％，但公司派偏多心態不變、基本及籌碼面相對有利，預期後市仍有上漲機會。

盤勢預測：

台股13日開高走跌，終場下挫8.78點，跌幅0.07％，收在12,947.13點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲0.62點，漲幅0.38％，收在165.29點；三大法人進出方面，外資買超53.18億元，投信續賣5.66元，自營商續買16.88億元，惟外資法人於台指期加碼1,926口多單，累計淨多單部位為31,069口，心態呈現謹慎中性偏多。美股12日在蘋果、亞馬遜等科技大廠領軍下，道瓊指數大漲250點、那斯達克指數揚升296點、費半指數亦上漲1.48％，續創歷史新高。惟台股13日受國安基金退場影響，投資人信心不足，早盤開高後隨即下殺拉回。

國安基金12日召開例行委員會議，考量市場已漸趨穩定、無失序之虞，國安基金已達成護盤任務，決議退場。至於台股近期徘徊於萬三關卡附近，遭遇技術面反壓，短線震盪難免，投資人無須過度焦慮。儘管國際政經不確定因素仍在，寬鬆資金仍將持續支持全球股市活絡及經濟復甦，且目前全球共四支新冠疫苗進入三期臨床試驗，預期年底或明年初，可望順利完成三期臨床試驗，屆時隨疫苗問世，全球經濟可望再現榮景，有利台股持續走揚。

選股方面，除台積電、聯電、聯發科等權值股外，包括安集、元晶、國碩、達能、碩禾、大亞、上緯投控、世紀鋼、中興電、穩懋、全新、宏捷科、國巨、華新科、九豪、同致、台達化、國喬、台聚、台驊投控、萬海、長榮，逢低皆可留意。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

安集（6477）表現最佳，太陽能族群短線轉強，後續可望續攻向上。

千附（8383）表現最差，營運逐步回穩，第四季業績看俏，經適當整理完成後股價可望重啟攻勢。

盤勢預測：

台股13日續由台積電領軍，終場收在12,947點。現階段操作切勿追高殺低，並提防騙線情況，採取停、看、聽的方式，持股部位高的個股利用反彈至月線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

岱宇（1598）表現最佳，9月營收年增1.82倍外，自結8月每股盈餘也達1.37元，優於市場預期。

欣陸（3703）表現最差，9月營收略遜市場預期，股價漲多拉回，惟後續建案持續熱銷，股價仍有望反映基本面。

盤勢預測：

國安基金12日召開例行委員會議，會中決定停止執行安定市場任務，消息一出嚇壞市場投資人，加權指數13日開盤後一度下跌近百點，但由於國安基金實際投入金額不大，不至於構成太大賣壓，隨不理性的情緒淡化後，終場買盤浮現，收盤時僅下跌8點，收在12,947點。

大盤居於高檔之際，買盤容易縮手，若有法說會的利多消息增加投資人信心，市場才有追價的勇氣，股價才有機會持續創高；相反若法說會的前景看淡，居高思危下，恐慌性賣壓出籠恐造成股價重挫，因此選股邏輯上，未來的前景展望比過去的績效更為重要。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

創意（3443）表現最佳，股價位處低檔剛起步階段，後續仍具向上彈升的機會。

大立光（3008）表現最差，雖股價13日仍持續下跌，惟目前已逐步接近下方支撐區，後續有望重啟攻勢

盤勢預測 ：

以技術面觀察，台美兩地股市目前多頭架構依舊穩固，長線持續看多，惟短線仍有回檔之可能。展望後市，可藉回檔之機進場持續作多。近期市場投資人將持續鎖定11月3日的美國總統大選及其相關動態，因此未來二周市場振幅恐將擴大。

蘋果發布5G新機前夕，美股由科技股領軍持續上攻，四大指數12日再度全面上揚，道瓊指數終場上漲250點，以28,837點作收，漲幅0.88％。

蘋果第二場秋季發表會將於台灣時間14日凌晨登場，外界預期蘋果將公布iPhone12系列5G旗艦機。此外，美國共和黨上周將紓困金規模提升至1.8兆美元，但仍與民主黨所提出的2.4兆美元有所落差，雙方談判仍持續進行中。若能在美國總統大選前通過此議案，將可望使美股帶再掀一波高潮。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）