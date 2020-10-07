富鼎9月營收寫新高 後市可望續攻

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

富鼎（8261）表現最佳，9月營收改寫歷史新高，技術面轉強，後市可望續攻。

誠研（3494）表現最差，股價回測月線，經整理完畢後可望再攻。

盤勢預測：

台股7日維持12,144～13,031點大箱型區間整理，盤面上股王大立光雖持續弱勢，但風電與金氧半場效電晶體（MOSFET）族群出現補漲反彈走勢，率領大盤持續站穩月線之上。建議投資人現階段操作切勿追高殺低，並提防騙線情況，持股部位高的個股可利用反彈至月線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。

此外，大盤領先指標的櫃買指數也相繼失守月線與季線，若能重回165點將是轉強訊號。另外美股那斯達克指數與費半指數亦列入觀察指標，因其表現將左右大盤後續走勢。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

偉訓（3032）表現最佳，9月營收即將公布，若營收大幅成長將有望帶動股價持續向上攻堅。

總太（3056）表現最差，屬於營建族群，股價較牛皮，故漲幅偏低。

盤勢預測：

台股站回月、季線反壓後，7日受美股下跌影響開低，但在多方資金進場拉抬下，加權指數終場仍由黑翻紅，收在12,746點，漲幅0.33％。

展望後市，主要控盤要角聯電與聯發科7日股價大漲撐住指數，技術面維持多方態勢，但大盤8日恐將面臨雙十連假前的短線獲利賣壓，預估整體將呈緩步墊高的走勢。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

萬海（2615）表現最佳，美國線運價飆漲外溢效應下，營收動能增溫、營運看俏，股價7日創逾五年來新高，配合趨勢持續走多、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

材料-KY（4763）表現最差，擁產能滿載、毛利攀升、新產能投產、獲利大躍進等利多，明年成長可望續強，雖股價連五日量縮狹幅整理，惟在公司派偏多心態不變、基本面及籌碼面均相對有利下，預期後市仍有上漲機會。

盤勢預測：

倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開低走高，終場上漲42.14點，漲幅0.33％，收在12,746.37點；櫃買指數則震盪下挫0.21點，跌幅0.13％，收在164.21點；三大法人進出方面，外資續買58.01億元，投信買超4.83元，自營商續買17.23億元，惟外資法人於台指期加碼2,467口多單，累計淨多單部位為30,080口，心態呈現謹慎中性偏多。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾、歐洲央行（ECB）總裁德拉吉皆表示，新一波疫情恐將對歐美經濟復甦帶來威脅，屆時執政當局將不得不採取更激進的防疫措施，並擴大財政及貨幣政策，促進經濟復甦。然新一輪規模高達2.2兆美元刺激方案卻遭川普喊卡，美股6日尾盤急殺。

種種利空干擾下，預期台股短期將於萬三關卡震盪徘徊一段時間。雖加權指數何時有望放量噴出，仍要看國際局勢及外資臉色而定，但在整體經濟前景仍持續看好下，台股再度攻高將指日可待。

選股方面，股價終將反應企業經營成果及業績獲利表現，建議投資人可鎖定第四季及明年產業前景位居成長趨勢上，且股價仍具上漲潛力之個股。包括風電、太陽能、蘋果新機iPhone 12拉貨、去美化商機受惠、電源管理IC、MOSFET缺貨漲價題材等，逢低皆值得留意。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

聯發科（2454）表現最佳，股價位處低檔剛起步階段，預估上方仍具空間。

英業達（2356）表現最差，目前股價仍位處修正波中，惟已接近下方支撐區，後續仍具向上彈升的機會。

盤勢預測 ：

以技術面觀察，美股6日的回檔純屬修正波。整體而言，美股、台股目前仍具即將大幅回升之雛形。展望後市，仍可伺機於低檔進場、持續作多。

美國共和黨、民主黨兩黨，對最新一輪財政刺激法案金額問題喬不攏，美國總統川普竟索性喊停新紓困案談判。此話一出，使原先持續走升的美股瞬間跳水，四大指數6日全數走跌，道瓊指數終場下跌375點，以27,772點作收，跌幅1.34％。

川普推文表示，既然眾議院議長佩洛西沒有談判誠意，直到他11月3日勝選前，將停止一切的刺激法案談判。對此，佩洛西發表聲明回應，川普永遠將自己擺在第一位，甚至不惜以人民的利益作為代價。美國聯準會（Fed）主席鮑爾，亦在6日在全美企業經濟協會（NABE）年會上發表演說時表示，經濟仍未完全復甦，美國未來仍可能陷入衰退，希望國會可採取積極的財政與貨幣政策加以刺激，以促進經濟復甦。

除聯邦公開市場委員會（FOMC）將於8日凌晨公布會議記錄外，川普將於15日參與於邁阿密舉行的第二場總統大選辯論會，繼上回吵鬧失序的場面後，市場將持續關注該場辯論會。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）