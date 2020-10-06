中興電強勢股回測 短線轉強

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

中興電（1513）表現最佳，強勢股回測後攻勢再起，配合營收表現亮眼，短線轉強。

聯嘉（6288）表現最差，股價回測月線，經整理完畢後可望再攻。

盤勢預測：

台股6日維持12,144～13,031點大箱型區間整理，儘管權王台積電未再續跌，但盤面主流架構不明，且股王大立光再度跌破前低，盤面僅由部份半導體與風電族群維繫多頭人氣，建議投資人現階段應降低整體持股比重，提防騙線與追高殺低操作，部位高的個股可利用反彈至月線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意營收績優族群。

此外，大盤領先指標的櫃買指數也相繼失守月線與季線，若能重回165點將是轉強訊號。另外美股那斯達克指數與費半指數亦列入觀察指標，因其表現將左右大盤後續走勢。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

偉訓（3032）表現最佳，9月營收即將公布，若營收大幅成長將有望帶動股價持續向上攻堅。

岱宇（1598）表現最差，股價漲多拉回，若9月營收優於市場預期，經整理後可望再起攻勢。

盤勢預測：

台股6日受美股大漲激勵，一掃多日陰霾，由人氣指標太陽能與風電族群帶領，早盤開高走高，終場大漲155點，以12,704點作收。

大盤技術面明顯出現轉強訊號，不但成功站穩季線與月線反壓，6日也拉出帶量紅日K棒，惟短線轉強後，月季線不宜二度跌破，否則後市將面臨更大的下跌壓力。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

萬海（2615）表現最佳，美國線運價飆漲外溢效應下，營收動能增溫、營運看俏，配合趨勢持續走多、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

聯電（2303）表現最差，受惠美國制裁中芯轉單效應，外資紛紛調升評等、目標價，惟股價6日量縮震盪，但在趨勢走多、內外資法人大戶偏多心態不變下，預期後市仍有上漲的機會。

盤勢預測：

台股6日開高走高，終場上漲155.95點，漲幅1.24％，收在12,704.23點；櫃買指數同步收紅，上揚1.59點，漲幅0.98％，收在164.42點；三大法人進出方面，外資續買99.88億元，投信轉買4.11元，自營商買超14.36億元，惟外資法人於台指買回205口多單，累計淨多單部位為25,011口，心態呈現謹慎中性偏多。

目前歐美新冠疫情尚未全面獲得控制，加上市場信心尚未完全恢復，市場追價力道相對謹慎保守。但市場利多頻傳，除美國新一輪2.2兆美元紓困案有望過關、高盛預測歐洲央行（ECB）12月將進一步加碼，將大流行病緊急資產收購計劃（PEPP）規模提高4,000億歐元外，中芯禁令亦可望為台廠迎來轉單。在全球資金寬鬆不變、疫苗明年可望問世、全球經濟復甦、半導體大缺貨、外資可望認錯回補等利多加持下，預期台股後市仍將有一波行情。

選股方面，觀察盤面類股與個股輪動表現，茂迪、元晶、達能、國碩、上緯投控、世紀鋼、毅嘉、一詮、淳安、矽力-KY、晶心科表現強勢，顯見後市行情不看淡，仍可維持逢低持多操作策略。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

創意（3443）表現最佳，股價位處低檔剛起步階段，預估上方仍具空間。

英業達（2356）表現最差，目前股價仍位處修正波中，惟已接近下方支撐區，後續仍具向上彈升的機會。

盤勢預測 ：

以技術面觀察，美股、台股目前仍具大幅回升之雛形。惟在持續上攻前，若股價出現回檔，投資人仍須多加留意回檔波幅度之深淺。

針對美國最新一輪紓困刺激法案，美國眾議院議長佩洛西與財政部長穆努欽，日前請教美國聯準會（Fed）主席鮑爾的意見，雙方6日將再度重啟對談，可望於近期內達成共識。此外，美國9月美國供應管理協會（ISM）非製造業採購經理人指數（PMI），由56.9微幅提升至57.8。

美國總統川普伉儷確診新冠肺炎，震撼國際，但才經過短短三天時間，川普就於5日出院了，隨即搭機返回白宮，且在推特上發文表示，感覺非常好，將會很快恢復競選活動。美股受利多激勵，美股四大指數5日再度全面上揚，道瓊指數上漲465點，以28,148點作收，漲幅1.68％。

展望後市，6日晚間鮑爾將於全國商業經濟協會（NABE）年會上，就未來經濟展望發表演說。聯邦公開市場委員會（FOMC）則將於8日凌晨公布會議記錄，投資人可持續留意。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）