岱宇跌深反彈 技術線型KD值出現黃金交叉

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

岱宇（1598）表現最佳，跌深反彈，技術線型KD值出現黃金交叉，走勢轉強。

聯上發（2537）表現最差，屬於牛皮股，股價與大盤連動程度較低，故漲幅較低。

盤勢預測：

美股上漲帶動台股29日續彈，無奈早盤開高後就遭遇季線反壓，短線賣壓隨即出籠，終場加權指數上漲4點，以12,467點作收。

台股29日開高走低，主因除技術面上方季線壓力沉重，距離中秋連假也僅剩1個交易日，短線投資人提前避險賣出持股，後續可能再視情況買回，預估連假過後將會回復正常水準。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

聯發科（2454）表現最佳，股價位處低檔剛起步階段，預估上方仍具空間。

大立光（3008）表現最差，目前股價仍位處回檔波中，惟已接近下方支撐區，後續仍具向上彈升的機會。

盤勢預測：

以技術面觀察，美股、台股目前仍處彈升階段，目前已初步抵達小反壓區。

在最新一輪的經濟刺激方案上，美國民主黨擬定一項，包括小企業貸款、失業救濟等項目，總規模2.4兆美元的刺激法案進行表決，共和黨、民主黨兩黨將於本周再度進行談判。眾議院議長裴洛西表示，對本次談判能達成共識具有信心。

雖該提出刺激法案金額，仍遠高於美國總統川普願意接受的1.3兆，惟市場仍樂觀看待。美股四大指數28日持續全面上揚，道瓊指數上漲410點，以27,584點作收，漲幅1.51％。

此外，美國總統大選首場辯論會將於29日舉行，美國總統川普與民主黨候選人拜登將正面交鋒，恐牽動美股再度出現劇烈震盪，投資人可持續關注。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

晶碩（6491）表現最佳，技術面轉強，後市有望續攻向上。

富鼎（8261）表現最差，股價短線漲多拉回，預期整理完畢後可望再攻。

盤勢預測：

台股29日仍呈箱型下移格局，權王台積電雖未續跌，但主流架構不明，投資人應降低整體持股比重，部位高的個股利用反彈至月、季線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意營運績優族群。

此外，大盤領先指標的櫃買指數也相繼失守月線與季線，若能重回165點將是轉強訊號。另外美股那斯達克指數與費半指數亦列入觀察指標，因其表現將左右大盤後續走勢。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

材料-KY（4763）表現最佳，隨旺季需求加上新產能投產帶動，獲利大躍進，股價29日持續穩步攀升，配合趨勢走多向上，公司派及內資法人大戶偏多心態不變，且籌碼面、技術面均相對有利的條件下，後市仍有上漲機會可期。

中天（4128）表現最差，旗下糖尿病足慢傷口潰瘍（DFU）新藥ON101解盲成功，獲利可望大增。惟股價29日量縮拉回整理，不過隨著基本面、籌碼面和技術面等均相對有利條件下，股價若能夠再度放量站穩均線，將仍有續漲機會可期。

盤勢預測 ：

台股29日開高震盪走低，終場上漲4.97點，漲幅0.04％，收在12,467.73點；櫃買指數則微幅下跌0.31點，跌幅0.19％，收在160.52點；三大法人進出方面，外資轉賣7.05億元，投信續買2.23億元，自營商續買3.88億元，惟外資法人於台指期買回1,888口多單，累計淨多單部位為23,537口，心態轉趨謹慎中性偏多。

儘管全球經濟受疫情干擾，但唯獨台灣整體經濟表現出色。外銷方面，生產、銷售與出口指標持續擴增。國內方面，則受惠振興消費政策發酵，零售及餐飲業營業額揚升，8月景氣對策信號亮出近半年來首顆綠燈，綜合判斷分數為26分，較7月大增5分，反映國內經濟正逐步回穩。在實質經濟面有力支撐下，台股可望迅速止穩上漲，後市仍震盪看多。

台股目前10日線、月線及季線等短中期均線呈蓋頭反壓，加上中秋節四天長假效應影響，在均線尚未扭轉前，預期指數將持續反覆震盪築底，建議投資人可以「高出低進」價差策略因應。

選股方面，台股28日由聯電、世界先進、旺宏、華邦電等領軍，加權指數大漲229點後，29日立即陷入中秋節前指數量縮震盪整理局面。不過，國巨、聯茂、聚積紛紛出現止跌訊號，若後續強勢股能持續良性輪動上漲，後市仍持續看好。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）