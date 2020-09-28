偉訓訂單滿手營運創高 帶動股價走揚

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

偉訓（3032）表現最佳，訂單滿手，預期9月、10月的營收將續創高，可望帶動股價同步走揚。

總太（3056）表現最差，股價較牛皮、與大盤連動程度較低，故漲幅較少。

盤勢預測：

台股上周恐慌性殺盤後，28日出現報復性反彈，在權值與大型電子股領軍下，加權指數收盤上漲229點，以12,462點作收。

台股受利空消息影響一路下探，短線停損賣壓紛紛出籠，加上「預期的自我實現」效果，進一步加深大盤跌幅，所幸經過周末2日的沉澱後，投資人漸漸回歸理性，恐慌賣壓趨緩，配合美股上漲激勵，帶動加權指數28日止穩反彈。

以技術面的角度，大盤大漲229點，成交量卻僅有1,544億元，高檔下跌時帶量，低點反彈時卻是量縮，不太像是多頭的特徵，因此短線操作建議可以趁反彈時汰弱留強，降低資金比重，等待連假結束後再進場布局，而長線投資者抱股渡假即可。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

鴻海（2317）表現最佳，鴻海，於低檔剛起步，預估上方仍具空間。

大立光（3008）表現最差，目前股價仍位處回檔波中，惟已接近下方支撐區，後續有向上彈升的機會。

盤勢預測：

以技術面觀察，美股、台股，長線多頭架構仍相當穩固，且目前已初見回升雛形，股市28日持續強勢，預估下檔空間已不多，可持續逢低作多。

美國8月耐用品訂單月增率，由11.4％驟降至0.4％，經濟數據雖不佳，惟市場傳出波音客機復飛消息，加上最新一輪的經濟刺激方案，共和黨、民主黨將重啟談判，使美股美股四大指數25日持續全面上揚，道瓊指數上漲358點，以27,173點作收，漲幅1.34％。

在最新一輪的經濟刺激方案上，美國民主黨擬定一項包括小企業貸款、失業救濟等項目，總規模約價值2.4萬億元的經濟刺激法案將進行表決，惟該計畫金額高於共和黨所開出的1.5兆美元規模，兩黨將重返重返談判桌，投資人可持續留意。

此外，美國總統大選首場辯論會，將於29日舉行，美國總統川普與民主黨候選人拜登將正面交鋒，可能引發美股再次劇烈波動。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

晶碩（6491）表現最佳，技術面轉強，後市可望再攻。

聯嘉（6288）表現最差，預期股價經適當整理後可望再起攻勢。

盤勢預測：

台股28日雖由聯電領軍，成功上演跌深反彈，但盤面整體結構不佳，缺乏主流族群表態，低價股當道，投資人應降低整體持股比重，部位高的個股利用反彈至月、季線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意8月營收高成長族群。

此外，大盤領先指標的櫃買指數也相繼失守月線與季線，以個股表現為主，另外美股那斯達克指數與費半指數亦列入觀察指標，因其表現將左右大盤後續走勢。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

材料-KY（4763）表現最佳，隨旺季需求加上新產能投產帶動，獲利大躍進，股價28日止穩上漲，配合趨勢走多向上，公司派及內資法人大戶偏多心態不變，且籌碼面、技術面均相對有利的條件下，後市仍有上漲機會可期。

元晶（6443）表現最差，第二季獲利利轉盈、太陽能電池產能擴增一倍，預計明年第二季可量產，惟股價28日未能夠持續放量上攻，後續能否帶量續攻至關重要，否則預期將有震盪拉回的隱憂。

盤勢預測 ：

台股28日開高走高，終場上漲229.85點，漲幅1.88％，收在12,462.76點；櫃買指數亦同步強彈，上揚2.23點，漲幅1.41％，收在160.83點；三大法人進出方面，外資轉買100.36億元，投信買超5.02億元，自營商轉買7.05億元，惟外資法人於台指期減碼1,233口多單，累計淨多單部位為21,649口，心態轉趨謹慎中性偏多。

目前市場多空看法兩極，縱使28日加權指數止穩，但由於下個月適逢中秋及國慶連假，部分看空的人將其理解為「死貓跳」反彈逃命波走勢，任何反彈皆為「空點」及「賣點」。惟看多者則認為，國內8月外銷訂單年增13.6％，仍連兩個月創歷年同期新高。8月工業生產指數更達121，月增3.58％、年增4.7％。受惠新興科技、遠距商機及半導體需求強勁，蘋果新品齊發、傳統旺季來臨等加持下，預期第四季及明年經濟可望持續回升。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）