誠研逆勢攻漲停 後市可望再攻

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

誠研（3494）表現最佳，技術面轉強，後市可望再攻。

鼎炫-KY（8499）表現最差，股價回測月線支撐，預期股價經適當整理後可望再起攻勢。

盤勢預測：

台股16日跳空缺口遭到回補後，近3日持續探低，23日以12,583.88點作收，盤面缺乏主流族群表態，低價股當道，整體結構不佳，加上台積電續陷貼息窘境，攻高乏力。投資人操作上若遇弱勢族群反彈至月線附近可先行調節外，漲多的轉機股也應見好就收，選股則以8月營收高成長族群為主。

此外，櫃買指數為台股領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪整理，類股輪動加速，以個股表現為主。另外美股那斯達克指數與費半指數亦列入觀察指標，因其表現將左右大盤後續走勢。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

聯上發（2537）表現最佳，受惠「聯上天母」建案開始銷售，激勵股價同步表態。

岱宇（1598）表現最差，預期9月營收將大幅成長，惟股價提前因漲多回檔，後續仍有機會反映基本面。

盤勢預測：

台股23日早盤雖受美股反彈激勵，開高在平盤上方，但後續追價意願不足，調節賣壓隨即出籠，造成反彈失敗，終場下跌61點，以12,583點作收，再度回測季線支撐。

大盤受國際利空洗禮，加上連續假期再即，短線獲利賣壓相對沉重，近期持續震盪。不過加權指數季線仍然有守，短線或許會震盪至中秋節前夕，但長線仍是多頭格局，操作著重在個股為主，只要趨勢站在多方，逢低皆是機會加碼績優股的機會。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

豐泰（9910）表現最佳，目前股價位居低位剛起步階段，預估上檔仍具空間，後市看好。

台泥（1101）表現最差，股價仍處於回檔波中，惟已接近下方支撐區，後續具向上彈升的機會。

盤勢預測：

以技術面觀察，美股、台股整體呈多頭架構相對穩固，目前位居低位區，已初見回升雛型，預估下檔空間已不多，低檔仍可持續作多。

美股近期已回檔達一周，美股四大指數22日全面上漲，於低檔開始出現翻揚。道瓊指數，終場上漲140點，以27,288點作收，漲幅0.52％。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾於眾議院財政委員會發表演說時表示，目前整體經濟狀況已明顯回升，但在疫情獲得控制前，仍無法保證經濟可全面復甦。重申Fed將持續盡可能長時間使用刺激工具，以確保經濟復甦能盡可能強勁，同時亦需要更多財政資助。

此外，鮑爾將分別於23、24日晚間，就《評估新冠病毒的經濟影響》及《維生經濟法案》發表演說，投資人可持續關注。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現： .

太極（4934）表現最佳，越南廠效益發酵、毛利率攀升，本業轉虧為盈。搶攻碳化矽領域有成，將於明年首季量產，配合趨勢走多、內資法人大戶偏多下，預期後市仍有上漲機會可期。

一詮（2486）表現最差，車市回溫，加上旺季需求來臨、拉貨啟動，下半年營運可望成長。惟股價續作震盪整理，惟在多方趨勢向上、內資法人大戶偏多心態不變下，只要守穩月線，後市仍具上漲機會。

盤勢預測 ：

台股23日開高震盪走低，終場下跌61.63點，跌幅0.49％，收在12,583.88點；櫃買指數則相對抗跌，上揚0.06點，漲幅0.04％，收在165.16點；三大法人進出方面，外資續賣116.68億元，投信賣超18.97億元，自營商轉賣52.78億元，惟外資法人於台指期買回3,108口多單，累計淨多單部位為13,450口，心態轉趨謹慎保守。

美股四大指數22日止穩反彈，台股23日卻下殺，除受兩岸關係持續緊張影響，美國全面封殺華為及TikTok在美國的控制權，大陸晶圓代工龍頭廠中芯國際亦恐遭制裁，雙方關係劍拔弩張，亦牽動投資人緊張情緒。惟相較年初全球股市崩跌，是因受新冠肺炎疫情衝擊，造成全球經濟完全停擺。此次情況完全不同，除非有重大不可預期利空出現，全球景氣仍可望穩步復甦。市場近期雖因信心不足，短線震盪難免，惟在基本面及資金面均相對有利下，預期後市仍有望再挑戰新高。

選股方面，目前盤面震盪，對部分趨勢轉弱、籌碼面轉趨凌亂及法人調節動作不斷之個股，操作應保守。產業前景展望佳、第四季或明年營運看好、具轉機成長題材的公司，如宏致、玉晶光、台郡、廣錠、材料-KY、中天，逢低仍值得留意。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）