勝悅-KY技術面轉強 後市可望再上攻

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

勝悅-KY（1340）表現最佳，技術面轉強，後市可望再攻。

綠電（8440）表現最差，股價短線急彈後拉回修正，預期經適當整理後可望再起攻勢。

盤勢預測：

台股22日下跌149.61點，收在12,645.51點，盤面缺乏主流族群表態，低價股當道，整體結構不佳，加上台積電續陷貼息窘境，攻高乏力。投資人操作上若遇弱勢族群反彈至月線附近可先行調節外，漲多的轉機股也應見好就收，選股則以8月營收高成長族群為主。

此外，櫃買指數為台股領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪整理，類股輪動加速，以個股表現為主。另外美股那斯達克指數與費半指數亦列入觀察指標，因其表現將左右大盤後續走勢。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

欣陸（3703）表現最佳，新台幣持續強勢，營建資產題材熱燒，股價相對抗跌。

立碁（8111）表現最差，基本面成長態勢並未改變，惟大盤22日重挫拖累下，股價跌幅較深。

盤勢預測：

歐美股市21日在眾多利空襲擊下紛紛重挫，拖累亞股22日齊步走跌，加權指數開低走低，終場下跌149.61點，收在12,645.51點。

外資連續4日賣超台股外，台指期淨多單也僅剩1.2萬口，顯見對大盤短期看法抱持悲觀態度，加上消息面有疫情失控及全球銀行洗錢醜聞，下周中秋長假也有變盤疑慮，難免引起市場恐慌，導致投資人減碼降低風險，買盤縮手觀望。

然而以技術面角度，目前大盤站穩季線之上，長期趨勢仍偏多方，短期股市受消息面影響，上下震盪實屬正常，只要做好資金控管、保留部分現金、不重押單一個股，基本面好的公司，股價漲回來的機率很高，投資人不需要過度緊張。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

豐泰（9910）表現最佳，目前股價位居低位剛起步階段，預估上檔仍具空間，後市看好。

元大金（2885）表現最差，股價仍處於回檔波中，惟已觸抵下方支撐區，後續具有向上彈升的機會。

盤勢預測：

以技術面觀察，美股、台股整體呈多頭架構相對穩固，目前位居修正波低檔整理區，依據型態視之，下檔空間已不多，後市具回升的機會。

大陸19日公布「不可靠實體清單規定」，對列入不可靠實體清單的外國實體，可視情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動，限制或者禁止其在中國境內投資等，遭解讀為針對美國禁用TikTok與微信的報復行為。美國總統川普21日表示，TikTok Global上市後，大陸字節跳動公司不得擁有股權，大陸政府則回擊，將不會批准TikTok與甲骨文的交易案，中美科技戰將愈演愈烈。

美股面臨中美關係持續升溫的干擾因素，近期已回檔長達一周。美股21日開盤持續下挫，終場雖在蘋果股價大舉反攻，帶動科技股強力彈升下，跌勢收斂。惟四大指數仍走跌，四大指數再度全面下挫，道瓊指數，下跌509點，收在27,147點，跌幅1.84％。

相對而言，在全球疫情肆虐下，台灣整體經濟表現「一枝獨秀」。經濟部公布，8月外銷訂單為454.9億美元，年增13.6％，累計前八月亦較去年同期成長3.4％。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

材料-KY（4763）表現最佳，下半年為旺季，加上新產能投產，獲利大成長。為受盤勢影響22日股價順勢拉回，但在多方趨勢向上、內資法人大戶偏多心態不變下，預期後市仍有上漲機會可期。

一詮（2486）表現最差，車市回溫，加上旺季需求來臨、拉貨啟動，下半年營運可望成長。股價21日受盤勢拖累拉回，惟在多方趨勢向上、內資法人大戶偏多心態不變下，只要守穩月線，後市仍具上漲機會。

盤勢預測 ：

台股22日開低走低，重挫149.61點，跌幅1.17％，收在12,645.51點；櫃買指數同步下殺，下跌2.26點，跌幅1.35％，收在165.1點；三大法人進出方面，外資續賣94.09億元，投信賣超13.2億元，自營商轉賣63.9億元，惟外資法人於台指期減碼347口多單，累計淨多單部位為12,021口，心態轉趨謹慎。

歐洲新冠疫情急遽惡化，加深市場對經濟復甦停滯的疑慮，加上大型銀行洗錢醜聞引發金融股跳水、紓困法案難產等利空，導致美股近期下殺走跌。除費半指數仍勉強力守於季線之上外，其餘均跌破季線位置。

反觀台股，兩岸關係緊張，大陸近期頻頻挑戰台海中線，拉高台灣海峽爆發軍事衝突之風險。中美關係亦降至谷底，繼華為及TikTok後，大陸晶圓代工龍頭廠中芯可能成為下一個打擊對象。在種種利空襲擊下，交易市場信心不足，台股22日下殺補跌，短期內加權指數可能下探季線12,555點或前低12,480點關卡尋求支撐。

國內經濟面表現仍優於預期，8月外銷訂單454.9億美元，年增13.6％，創歷年同期新高，寫下近十年同期最大漲幅。受惠於遠距商機加持、消費電子新品備貨潮報到，預期第四季整體經濟仍將穩步攀升，一旦利空淡化，市場信心逐步恢復後，台股將可望持續上漲。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）