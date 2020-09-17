巨騰-DR技術面轉強 後市可望再攻

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

巨騰-DR（9136）表現最佳，中國廠恢復正常運作，營運看俏，隨趨勢向上、內資法人大戶偏多心態不變，只要量價不失控，預期後市仍有望大漲再創新高。

中興電（1513）表現最差，工程與設備訂單挹注，8月營收創今年新高，獲利轉機成長可期。惟股價連五日位居高檔量縮震盪整理。不過基本面、籌碼面及技術面等均相對有利，預期後市仍有上漲機會可期。

盤勢預測：

台股17日開低下殺拉回，終場下跌104.02點，跌幅0.8％，收在12,872.74點；櫃買指數則相對強勢，終場上揚0.09點，漲幅0.05％，以167.64點作收；三大法人進出方面，外資轉賣98.71億元，投信賣超9.2億元，自營商續賣33.57億元，惟外資法人於台指期減碼8,306口多單，累計淨多單部位為24,222口，心態轉趨謹慎。

兩岸緊張關係持續升溫，為防止大陸武力持續擴張，據悉川普政府計畫擴大對台軍售，甚至一口氣擴大至七項主要武器系統，擬以此舉對大陸施壓。美國國防部更持續進行「台灣堡壘」計畫，希望建立反制大陸軍事的力量。指數近五個月已大漲4,500多點，市場居高思危心態轉趨濃厚，導致市場一有風吹草動，往往都將引發劇烈震盪。

美股16日開高走低、虎頭蛇尾，使台股17日亦開低下殺。惟目前經濟面、資金面、籌碼面及技術面均相對有利，預期短線震盪洗盤後，後市行情仍將持續上衝，投資人無須過度擔心。

在台股震盪拉回過程中，仍有部分前景看佳、低基期轉機股持續熱絡。包括台聚、亞聚、台達化、再生-KY、嘉裕、力麗、首利、力奇、驊訊、松翰、榮創、太極、元晶、晶碩、泰金寶等表現強勢，顯見市場人氣尚在，後市可期。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

巨騰-DR（9136）表現最佳，技術面轉強，後市可望再攻。

台灣元大50反1（00632R）表現最差，大盤居於區間盤整，持續進行避險操作。

盤勢預測：

台積電17日未如市場預期出現秒填息行情，大盤上檔承壓，部分資金轉往傳產轉機股進行短打。盤面由於業績股與轉機股呈輪漲輪動，投資人操作上若遇弱勢族群反彈至月線附近可先行調節外，漲多的轉機股也應見好就收，選股則以8月營收高成長族群為主。

此外，櫃買指數為台股領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪整理，類股輪動加速，以個股表現為主。另外美股那斯達克指數與費半指數亦列入觀察指標，因其表現將左右大盤後續走勢。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

總太（3056）表現最佳，公司擬發行20億元的普通公司債償還銀行貸款，由於利率僅0.62％遠低銀行借款利率，未來財務負擔可望減輕，獲利有望成長。

欣陸（3703）表現最差，自8月法說會前開始起漲，近期出現漲多修正，但預期經適度整理完成後，股價仍有望反映基本面。

盤勢預測：

台股16日大漲後距離萬三關卡只差一步，怎料大盤17日因美國聯準會（Fed）宣布利率不變，加上缺乏新的經濟方案刺激，美國科技股齊步走跌脫累亞股整體走勢，加權指數終場下跌104點，以12,872點作收。

從技術面角度，雖大盤16日K線出現一個向上的跳空缺口，但17日順速封閉，多方氣勢遭到抵銷，尤其缺口出現在高檔，回補難度較高，因此後續只能攻不能守，否則容易造成獲利賣壓出籠，投資人須多加留意。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

福懋（1434）表現最佳，股價突破整理區後，目前位處短多架構，後市仍具有向上續航的機會。

台泥（1101）表現最差，股價16日下跌0.7％，收在42.55元，處於低檔支撐位置打底階段，預估後市仍具有續升之機。

盤勢預測 ：

以技術面觀察，美股、台股整體呈多頭架構相對穩固，預期後市將持續走升。美股目前位處低檔打底階段，小道瓊指數16日站上頸線後出現回檔，預估下檔空間已不多，後市仍將持續走揚。台股則在換倉後再次出現回檔，預估經適當修正後，將往前高持續靠攏，甚至有望再次超越前高，建議可持續逢低作多。

聯邦公開市場委員會（FOMC）17日公布利率決議，如市場預期，將基準利率維持在0～0.25％，目標區間不變。將維持目前利率水準，直到勞動力市場達到評估水準且通膨率上升至2％以上，並在一段時間內保持略高於2％水平，其中有13位官員預計至2023年前，利率水平維持不變。

美國聯準會（Fed）預估今年全年GDP萎縮3.7％，遠高於6月份預測的衰退6.5％。並預期2020年通膨率將升至1.2％，但2023年前仍無法達到2％的理想目標。Fed主席鮑爾表示，依目前情勢來看，雖經濟復甦進度優於預期，但後續經濟活動可能會放緩。未來幾年若經濟復甦狀況仍不理想，將持續提供更多刺激措施應對，盼國會能全面配合。

利多消息推動美股上揚，但在已提前反映之下，行情僅曇花一現，隨後持續下滑至收盤。美股四大指數16日除道瓊指數終場上漲36點，以28,032點作收，漲幅0.13％外，其他三項皆收黑。台股17日台積電除息行情失靈，權值股普遍走弱，指數終場下跌104.02點，收在12,872.74點。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）