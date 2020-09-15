驊宏資8月營收增168.6％ 股價攻漲停仍看俏

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

驊宏資（6148）表現最佳，8月營收月增168.6％、年增50.6％，整體產業、股價趨勢向上，只要量價不失控，預期後市仍有望大漲再創新高。

中興電（1513）表現最差，工程與設備訂單挹注，8月營收創今年新高，獲利轉機大、成長可期。惟急漲過後，短線於高檔震盪整理，不過基本面、籌碼面及技術面等均相對有利，預期後市仍有上漲機會可期。

盤勢預測：

台股15日開平走高，上漲57.83點，漲幅0.45％，收在12,845.65點；櫃買指數同步收紅，上揚0.9點，漲幅0.54％，收在166.65點；三大法人進出方面，外資續買59.03億元，投信續賣2.03億元，自營商轉賣0.91億元，惟外資法人於台指期減碼380口多單，累計淨多單部位為29,227口，心態轉趨謹慎中性偏多。

美股近期市場居高思危心態濃厚，上周股市出現劇烈震盪。台股方面，在權值股台積電、聯電穩步盤堅帶領下，盤面表現相對強勢，部分個股表現亮眼。其中，受惠於輝達（Nvidia）收購全球矽智財龍頭安謀（ARM），為避免晶片開發受美方箝制，陸廠恐轉向台廠求援，世芯-KY股價14日止穩後，15日持續回彈。

松翰受惠居家上班及遠距教學，帶動筆電需求升溫，且視訊會議、智慧門鎖與行動支付等應用刺激影像晶片需求成長，營運看俏，股價連二日漲停。此外，同致積極布局自駕車領域，傳接獲特斯拉環景大單，加上大陸疫情趨緩、歐美車廠拉貨啟動，預期營運可望否極泰來，股價15日放量上漲。

此外，台達化、第一銅、順德、璟德、鑫創、旺玖、陞泰、驊宏資等，表現皆強勢，顯見市場人氣尚在，且經濟面、資金面、籌碼面及技術面相對有利，在控盤主力持續作多下，後市行情可期。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

驊宏資（6148）表現最佳，技術面轉強，後市可望再攻。

台灣元大50反1（00632R）表現最差，大盤居於區間盤整，持續進行避險操作。

盤勢預測：

台股15日技術線型呈三角收斂，盤面跌深電子股順利重整攻勢，台積電也扮演衝關要角，惟部分資金仍以鋼鐵、塑化等傳產轉機股短打操作為主，在業績股與轉機股呈輪動格局下，投資人操作上若遇弱勢族群反彈至月線附近可先行調節外，漲多的轉機股也應見好就收，選股則以8月營收高成長族群為主。

此外，櫃買指數為大盤領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪，類股輪動加速，以個股表現為主。美股那斯達克指數與費半指數列為觀察指標，後續將持續牽動台股走勢。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

福懋（1434）表現最佳，目前股價位處短多架構，後市仍具向上續航的機會。

英業達（2356）表現最差，目前處於低檔支撐區，股價15日已突破整理區、站上月線，預期後市具向上彈升之機。

盤勢預測：

英國藥廠AstraZeneca與牛津大學所研發的新冠肺炎疫苗，日前因受試者出現嚴重不良反應，於6日起暫停招募新受試者，12日英國主管機關再次批准恢復該疫苗的臨床試驗。

此外，甲骨文（Oracle）14日表示已與TikTok母公司字節跳動達成合作協議，後續TikTok將維持在美國運作，激勵甲骨文股價上漲4.32％。半導體巨頭輝達（Nvidia）13日則宣布，以400億美元併購軟銀旗下晶片設計公司安謀（ARM），該決議重新塑造全球半導體產業版圖，輝達14日股價大漲5.82％。

種種利多消息激勵市場情緒，美股14日四大指數全面上揚，其中，道瓊指數上漲327點，以27,993點作收，漲幅1.18％；那斯達克指數亦上揚203點，收在11,056點，漲幅1.87％。

以技術面觀察，美股、台股整體呈多頭架構相對穩固，預估下檔空間不多，後市將持續走升。美股目前形成「頭肩底」形態，後市若站上頸線，有望翻為多方主控局面。而台股目前正往上檔前高點持續靠攏，預期將於近日再度挑戰前高。此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）將於17日公布利率決議，投資人可持續關注。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

總太（3056）表現最佳，14日宣布將發行20億元的普通公司債償還銀行貸款，由於利率僅0.62％遠低銀行借款利率，未來財務負擔可望減輕，若股價還原現金股利，15日收盤價已創歷史新高。

欣陸（3703）表現最差，自8月法說會前開始起漲，近期出現漲多修正，但預期經適度整理完成後，股價仍有望反映基本面。

盤勢預測 ：

台股15日上漲57點，收在12,845點，距離歷史高點13,031點不到200點的空間。接下來大盤能否直接挑戰前高，首先要看權值股是否表態，只要權值股挺身而出，萬三關卡就有可能突破；反之將由中小型個股輪漲，加權指數維持高檔震盪。

以現階段盤面觀察，大盤上漲或盤整的機率較高，暫時沒有反轉跡象，操作上買進績優股續抱，假設盤勢如預期登高，屆時再觀察創高股是否有穫利調節賣壓即可。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）