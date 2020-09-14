受惠大陸廠開工 巨騰-DR攻漲停

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

巨騰-DR（9136）表現最佳，受惠大陸廠恢復運作，營運看俏，隨基本面、籌碼面及技術面均處於有利位置，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

台聚（1304）表現最差，太陽能終端系統需求回溫，加上EVA報價上漲、利差擴大，前景看俏，預期經適當換手整理後，仍有上漲機會可期。

盤勢預測：

台股14日震盪走高，上漲111.87點，漲幅0.88％，收在12,787.82點；櫃買指數亦收紅，上揚1.58點，漲幅0.96％，以165.75點作收；三大法人方面，外資續買95.81億元，投信續賣3.67億元，自營商轉買4.7億元，惟外資於台指期買回271口多單，累計淨多單部位為29,605口，心態轉趨謹慎中性偏多。

儘管美股上周表現不盡理想，那斯達克指數周跌幅達4.1％，創3月以來單周最大跌幅，標普500指數亦為6月以來最糟一周，費半指數與道瓊指數上周跌幅也分別高達3.57％及1.7％。造成主因除美股累積漲幅已大，中美兩強科技戰、台海與南海間爭奪戰不斷、特斯拉未能列入標普500指數成份股等利空，皆導致市場失望性賣壓出籠，引爆巨大漣漪效應。

台股方面，除權值股台積電穩步盤堅，帶領加權指數14日向上挑戰前高，一舉站上10日均線及月線外，世芯-KY、晶心科、立積、東碩、曜越、圓剛、聰泰、圓展等先前大幅度回檔的個股14日強勢上漲，加上驊宏資、鈦昇、松翰、第一銅等低價、低基期轉機股亦亮燈漲停再創新高，顯見市場人氣尚在，後市多頭格局並無改變。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

巨騰-DR（9136）表現最佳，技術面轉強，後市可望再攻。

台灣元大50反1（00632R）表現最差，大盤居於區間盤整，持續進行避險操作。

盤勢預測：

台股14日維持區間橫盤格局，雖盤面跌深電子股順利重整攻勢，資金仍以鋼鐵、塑化等傳產轉機股短打操作為主，在業績股與轉機股呈輪動格局下，投資人操作上若遇弱勢族群反彈至月線附近可先行調節外，漲多的轉機股也應見好就收，選股則以8月營收高成長族群為主。

此外，櫃買指數為大盤領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪，類股輪動加速，以個股表現為主。美股那斯達克指數與費半指數列為觀察指標，兩大指數近期雙雙跌破月線，後續恐將牽動台股走勢。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

福懋（1434）表現最佳，目前股價位居低檔起步階段，預估上檔仍具表現空間。

英業達（2356）表現最差，股價14日小漲0.05元，漲幅0.22％，目前處於低檔支撐區，預期經適當整理後，後續仍有向上彈升的機會。

盤勢預測：

美股四大指數11日漲跌互見，道瓊指數上漲0.48％，以27,665點作收；那斯達克指數則下跌0.6％，收在10,853點。外傳日本軟銀將改變其期權交易策略，遭市場解讀成引發科技股下跌主因，然整體而言，美國科技股11日回檔應為頸線反壓所致。

總體經濟方面，美國消費者物價指數（CPI）年增率自5月份起持續回升，8月上升至1.3％，經濟狀況具回升契機。以技術面角度，美股、台股整體多市架構相當穩固，大盤14日更再度彈升，逼近前高位置，預估短期之內有望再次挑戰高點。

此外，美國總統川普為鞏固總統大選選情，企圖降低新冠疫情造成的衝擊，近期一再表示疫情已趨緩，卻遭美國疾病管制與預防中心（CDC）反駁，而接下來二個月時間，市場關注焦點將移至美國總統大選議題上，投資人可持續留意。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

東和鋼鐵（2006）表現最佳，受惠鋼筋需求成長，帶動價格上揚，外資與投信持續買超，後市偏多看待。

欣陸（3703）表現最差，自8月中的法說會前開始起漲，股價漲多修正拉回，整理完成後仍有機會反映基本面。

盤勢預測 ：

台股歷經一個半月的高檔震盪，14日由電子類股領軍拉抬，終場上漲111點，以12,787點作收。整場走勢呈現開平走高，同時一舉突破近期的整理平台，雖量能出現萎縮，但只要明後兩日補量，技術面就不會出現價量背離的疑慮。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）