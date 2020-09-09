日月光投控區間整理 仍具發展空間

◎證券分析師葉良超

投組表現：

日月光投控（3711）表現最佳，股價目前處於低檔起步階段，上方仍具寬廣空間。

英業達（2356）表現最差，股價9日居低檔支撐區震盪整理，終場微幅拉回、小跌0.2元，不過在適當整理後，股價仍有向上彈升的機會。

盤勢預測：

美股四大指數8日全面下挫，道瓊指數終場下跌632點，收在27,500點，跌幅2.25％。另外以科技股為主的那斯達克指數大跌4.11％，特斯拉單日跌幅更高達21.06％，創該公司單日最大跌幅，蘋果股價同步下滑6.73％，市值萎縮至1.93兆美元。

美國總統川普7日表示，美國將漸漸與大陸脫離關係，未來將不再依賴大陸。中美關係再現緊張情緒，然延宕已久的紓困方案終於取得進展，參議院多數黨領袖麥康奈爾8日宣布，將提出一套最新的刺激法案，預計將於本周進行表決。

美股與台股維持跌勢，不過依據形態研判，此波下跌僅屬於修正波，整體而言下方空間已不多，後市仍有彈升的機會可期。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

東和鋼鐵（2006）表現最佳，越南廠虧損收斂，且H型鋼價格趨漲，利差擴大帶動獲利成長，第三季可望淡季不淡。

岱宇（1598）表現最差，8月營收達11.15億元，年增160％，創歷史單月新高，預期未來營收逐月成長後，股價有機會反映基本面。

盤勢預測：

台股9日受美股重挫影響，盤中一度大跌183.06點，隨後開低走高，終場下跌54.98點，劇烈震盪又讓投資人捏了一把冷汗，但整體走勢符合原先高檔震盪預期，大盤並未因美股重挫轉空。

操作上持續緊盯新台幣走勢，只要沒有出現大幅貶值，資金就會在台股持續流竄，形成類股輪動指數卻維持橫盤整理的樣貌。在此前提下，選股顯得格外重要，基本面好的績優股較不受大盤震盪影響，股價可望緩步墊高，投資人相對能抱著睡好覺。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

燁興（2007）表現最佳，碳鋼，不繡鋼盤元報價雙漲，營運看俏，股價可望持續攻高向上。

鈦昇（8027）表現最差，業績由虧轉盈，惟股價短線漲多拉回，預期經適當整理過後可望再起攻勢。

盤勢預測：

台股9日維持月線與季線間橫盤整理，資金轉往風力發電等傳產轉機股進行短打操作，在業績股與轉機股呈輪動格局下，投資人操作上若遇弱勢族群反彈至月線附近可先行調節外，漲多的轉機股也應見好就收，選股以8月營收高成長族群為主。

此外，櫃買指數為大盤領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪，類股輪動加速，以個股表現為主。美股那斯達克指數與費半指數列為觀察指標，兩大指數近期雙雙跌破月線，後續恐將牽動台股走勢。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

瀚荃（8103）表現最佳，躋身Space X供應鏈，業績可望旺到明年，隨趨勢向上且內資法人大戶心態偏多不變下，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

佳凌（4976）表現最差，短線呈現高檔震盪，惟車載及視訊鏡頭需求暢旺，訂單滿至年底，營運持續看俏，預期後市仍有重啟攻勢的機會。

盤勢預測 ：

投資人持續拋售估值過高的科技類股，導致美股道瓊指數連三日重挫1,600點、那斯達克指數大跌1,209點、費半指數下跌262點，連帶台股在外資法人反手調節持股壓抑下，9日終場下跌0.43％，收在12,608點。

美國總統川普為拚連任，近日動作頻頻，不但全面擴大封殺華為及其相關企業，造成台股電子股下殺拉回，對盤勢造成強大抑制效果外，甚至聯合各國全面防堵大陸軍事向外擴張，市場擔憂中美衝突影響兩岸和平發展，導致近期外資買盤裹足不前。

然而台股在經濟面及資金面仍處在有利條件外，上揚的季線也形成有效支撐，配合內資大戶偏多心態濃厚，盤面仍有多檔股票持續熱絡，甚至亮燈漲停再創新高，譬如台聚、台達化、大亞、中興電、世紀鋼、茂迪、元晶、達能、大田、亞太電、博磊、友達、群創、明基材、岱宇、中化生、生華科等，顯見市場人氣尚在，多方趨勢並未改變。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）