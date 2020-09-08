日月光投控股價低檔起步 可望再上攻

◎證券分析師葉良超

投組表現：

日月光投控（3711）表現最佳，股價目前處於低檔起步階段，上方仍具寬廣空間。

英業達（2356）表現最差，股價8日居低檔支撐區震盪整理，終場微幅拉回，不過在適當整理後，股價仍有向上彈升的機會。

盤勢預測：

美國7日適逢勞動節休市，不過截至上周，美股雖處低檔整理位置，型態仍舊強勢，加上美國8月非農就業人口增加137.1萬人，優於市場預期外，也重返疫情爆發前的水準之上，同時8月失業率也下降至8.4％，逐漸逼近年初水準，整體經濟面已具復甦雛形。

此外，美股受惠政府推出的紓困方案及美國聯準會（Fed）的寬鬆政策，近半年持續走揚，甚至頻創新高，導致投資人擔憂股價超漲與泡沫化的疑慮，因此上周無預警下殺，不過此波漲多拉回應純屬修正波，整體而言下方空間不多，相關的支撐力道更可望延續至11月的美國總統大選之日。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

東和鋼鐵（2006）表現最佳，越南廠虧損收斂，且H型鋼價格趨漲，利差擴大帶動獲利成長，第三季可望淡季不淡。

岱宇（1598）表現最差，8月營收達11.15億元，年增160％，創歷史單月新高，預期未來營收逐月成長後，股價有機會反映基本面。

盤勢預測：

台股8日上漲62.16點，整體走勢維持高檔震盪模式，現階段操作上以中小型業績成長股為重心，因較耐得住大盤短線震盪。

當台股趨勢沒有轉弱前，多頭格局將會延續，此時不用急著獲利了結，當出現盤勢轉弱的明確訊號後再出場都不算太晚。投資人唯有克服短線震盪的恐懼，才能開起獲利人生。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

燁興（2007）表現最佳，碳鋼，不繡鋼盤元報價雙漲，營運看俏，股價可望持續攻高向上。

博磊（3581）表現最差，業績由虧轉盈，惟股價短線漲多拉回，預期經適當整理過後可望再起攻勢。

盤勢預測：

台股8日維持月線與季線間震盪整理格局，連三日收於月線下方，盤面跌深股反彈、漲多股壓回，資金轉往風力發電等傳產轉機股進行短打，投資人選股可朝向8月營收高成長族群，反之營收若出現明顯衰退則應避開，同時弱勢族群短期內反彈至月線附近可先行調節。

此外，櫃買指數為大盤領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪，類股輪動加速，以個股表現為主。美股那斯達克指數與費半指數後續能否再創新高，也將是大盤能否再攻萬三大關的關鍵。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

瀚荃（8103）表現最佳，躋身Space X供應鏈，業績可望旺到明年，隨趨勢向上且內資法人大戶心態偏多不變，股價8日止穩走揚，只要不再虎頭蛇尾，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

博磊（3581）表現最差，第二季由虧轉盈，惟股價連兩日下殺拉回，上檔24元壓力沉重，建議股價若有反彈，逢高可順勢拔檔換股操作。

盤勢預測 ：

台股8日震盪走高，終場上漲62.16點，漲幅0.49％，收在12,663.56點；櫃買指數同步收紅，上揚1.34點，漲幅0.82％，以165.51點作收；三大法人方面，外資轉買42.55億元，投信轉買1.92元，自營商續賣34.63億元，惟外資法人於台指期加碼2,068口多單，累計淨多單部位為32,226口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股雖受外資法人調節持股等利空衝擊，但全球經濟逐漸回溫，國內8月出口值更創歷史單月新高，為大盤下檔提供強而有力支撐，加權指數8日守穩12,600點關卡，維持於10日均線及月線位置區震盪，後續若護國神山台積電能突破436元關卡，且大盤站穩10日均線及月線，多頭氣焰可望重燃。

個股方面，對於部分高價、漲幅已大及外資法人一路調節的個股，操作上宜須謹慎外，多檔低基期、前景看佳、且具轉機題材的股票持續熱絡，包含台達化、日馳、利奇、亞太電等個股8日皆強勢亮燈漲停，且台積電、聯茂、台燿股價也紛紛轉強，顯示大盤後市漸入佳境，長期偏多看法不變。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）