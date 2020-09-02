驊訊短線震盪 出貨旺盛仍看俏

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

驊訊（6237）表現最佳，受惠遠距商機帶動USB耳麥相關晶片出貨暢旺，營運持續看俏，雖股價短線大漲過後進入震盪走勢，但具備基本面加持下，預期後市仍有大漲空間。

加百裕（3323）表現最差，受惠遠距商機加持，拉貨需求強勁，營運擺脫第一季谷底，惟股價2日漲多拉回。

盤勢預測：

隨各國陸續重啟經濟活動，美國、歐洲及亞洲等地區8月製造業指數均已擺脫疫情造成的低迷狀態，其中美國8月製造業指數更上升至56，創2018年底以來最快速擴張，大陸疫情方面亦釋出正面訊號，同時德國經濟部也同步上修今年國內生產總值（GDP）預估值，顯見經濟正處於V型復甦。

就資金面而言，美國聯準會（Fed）主席鮑爾宣布採取「平均通膨目標」政策，允許通膨率暫時升破2％，意味近零利率政策短期內可望持續，美元應聲走軟。且Fed理事布蘭納德1日更表示，近幾個月將提供更多刺激措施，幫助美國經濟度過疫情衝擊。

台股方面，自8,523點觸底反彈至13,031點為止，短短4個多月大漲4,508點，隨大盤累積漲幅已高，且華為禁令對相關科技股上檔承壓，市場追價意願趨於保守，預期台股將維持震盪格局不變。

不過台灣製造業採購經理人指數（PMI）連兩個月擴張，上揚至56％；非製造業經理人指數（NMI）成長至59.4％，寫下歷史以來最快擴張速度，二大指數同步V轉，可望為股市提供強而有力支撐。因此在基本面、資金面、籌碼面及技術面皆處於相對有利的條件下，預計大盤短線經適度整理過後，行情震盪向上看法不變。

個股方面，圓剛、聰泰、廣寰科、僑威、安鈦克、岳豐、東碩、茂迪、元晶、碩禾、長榮、陽明，短線一路狂飆，部分個股甚至大漲一至兩倍，顯示多頭格局下個股呈現輪動輪漲。配合資金熱錢不斷、法人心態偏多、中長期均線走揚，後市行情依舊可期。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

驊訊（6237）表現最佳，受惠筆電音訊與電競耳機IC出貨暢旺，自結7月每股獲利0.31元，預期8月持續成長，股價高動能充足。

偉訓（3032）表現最差，產品和僑威類似，獲利卻優於僑威，經數日整理後，後市可望出現補漲效應，攻勢再起。

盤勢預測：

台股2日受月線反壓影響，買盤追價意願不足，早盤開高後短線獲利賣壓隨即出籠，開高走低，終場小跌3.78點，以12,699.5點作收。

量能方面，大盤成交值2日明顯萎縮，顯見多方尚未有明顯表態意願，因此大盤短期內很難脫離高檔震盪整理格局，中小型業績題材股成為目前資金主要進駐方向，相較大型權值股也較有穫利空間。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

岳豐（6220）表現最佳，訂單滿手，下半年營運有望優於上半年，後續有望持續攻高向上。

科際精密（4568）表現最差，業績逐月成長，惟短線漲多，經整理後可望再攻。

盤勢預測：

台股上有萬三反壓，近期持續沿月線橫盤整理，盤面上以太陽能族群、風力發電等轉機股擔當短線主流，資金持續轉進，至於被動元件、DRAM等弱勢族群若反彈至月線反壓附近，投資人則可先行調節。

此外，櫃買指數為大盤領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪，類股輪動加速，以個股表現為主，同時美股那斯達克指數與費半指數後續能否再創新高，也將是大盤能否攻破萬三大關的關鍵。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

仁寶（2324）表現最佳，股價已正式突破低檔整理區，上檔仍具寬廣空間，向上續航力可望延續。

玉山金（2884）表現最差，目前股價位居低檔支撐區，2日小跌1.1％，留下影線，預估經震盪整理過後，後市仍具向上彈升的機會。

盤勢預測 ：

美國供應商管理協會（ISM）公布8月製造業採購經理人指數（PMI），由前值54.2上升至56，連4個月擴張，可見製造業景氣已由谷底翻揚，同時在科技股持續加溫下，美股四大指數1日再度全面收漲，其中那斯達克指數與標普指數續創歷史新高，道瓊指數則上漲215點，收在28,645點。

因應今年年初疫情的衝擊，美國財政部與美國聯準會（Fed）聯合啟動量化寬鬆政策、推出紓困方案，大筆資金挹注下，美股得以自谷底回升。雖近日確診人數持續下降、疫苗研發進度如期進行，但短線漲幅已高，因此就算美股、台股多頭趨勢沿續，投資人在順勢操作下仍須保持警戒。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）