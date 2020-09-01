驊訊連三天亮燈漲停 驊訊耳麥出貨旺盛

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

驊訊（6237）表現最佳，受惠遠距商機帶動USB耳麥相關晶片出貨暢旺，營運看俏，股價1日再度亮燈漲停，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

岳豐（6220）表現最差，雖股價8月31日創近期新高後，順勢拉回整理，但訂單能見度已至11月，營運持續看俏，在法人心態積極偏多下，預期後市仍有續漲機會。

盤勢預測：

台股1日開高走高，終場上漲111.83點，漲幅0.89％，收在12,703.28點；櫃買指數同步收紅，揚升0.32點，漲幅0.19％，收在166.35點；三大法人進出方面，外資轉買38.32億元，投信轉買4.73元，自營商續買8.77億元，惟外資法人於台指期買回765口多單，累計淨多單部位為26,073口，心態呈謹慎中性偏多。

台股自低點反彈以來漲幅已高，導致市場追價意願相對保守外，華為禁令對相關科技股上檔持續承壓，預期大盤將維持在季線至前高13,031點間震盪。不過隨各國陸續重啟經濟活動後，包括歐洲、美國及大陸等地區採購經理人指數（PMI）見到復甦外，國內7月外銷訂單表現同樣優於市場預期，下半年隨蘋果及非蘋新品齊發，全球經濟可望穩步向上。

展望後市，美國聯準會（Fed）維持鴿派基調、資金熱錢洶湧、法人大戶心態偏多不變、中長期均線震盪走揚下，大盤短線經適度整理後，後續仍有望挑戰前高與14,000點關卡。

此外，繼圓剛、聰泰、圓展、世紀鋼、申豐、廣錠等個股陸續飆漲後，TPK-KY、GIS-KY、欣興、南電、貿聯-KY、江申、廣寰科、驊訊、加百裕、元晶、森田、鈊象等個股1日紛紛接棒演出，顯見法人大戶心態偏多不變的前提下，下半年產業前景看佳、公司營運具轉機成長題材的個股表現相對可期。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

驊訊（6237）表現最佳，受惠筆電音訊與電競耳機IC出貨暢旺，股價連3日亮燈漲停。

偉訓（3032）表現最差，基本面亮眼，但缺乏法人關愛，股價1日漲多回檔。

盤勢預測：

台股31日受MSCI調降權重影響，導致台積電、聯電、聯發科等權值股震盪走低，終場下跌137點，但基本面並未因此改變，以長期角度，股價還是會反映公司的真實價值。當MSCI完成調整後，沉重的賣壓逐步消化，權值股1日全面反轉向上，帶動加權指數上漲112點。

目前大盤走勢符合先前看法，技術面短線維持震盪整理格局，漲多個股容易出現回檔，反之跌深股也有望出現反彈行情。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

大學光（3218）表現最佳，7月營收突破2億元大關，下半年有望逐月創高，股價漲勢可期。

盛達（3027）表現最差，今年第一季正式轉虧為盈，且旗下盛齊綠能搭上再生能源順風車，營運看俏，惟股價1日因短線漲多拉回整理。

盤勢預測：

台股31日受MSCI調降權重影響，導致台積電、聯電、聯發科等權值股震盪走低，終場下跌137點，但基本面並未因此改變，以長期角度，股價還是會反映公司的真實價值。當MSCI完成調整後，沉重的賣壓逐步消化，權值股1日全面反轉向上，帶動加權指數上漲112點。

目前大盤走勢符合先前看法，技術面短線維持震盪整理格局，漲多個股容易出現回檔，反之跌深股也有望出現反彈行情。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

玉山金（2884）表現最佳，股價處於低檔整理階段，上檔仍具空間，一旦翻越反壓區，向上續航力可望提升。

原相（3227）表現最差，目前股價位居回檔波的低檔支撐區，股價1日小漲1.16％，預期經震盪整理過後，後市仍具向上彈升的機會。

盤勢預測：

蘋果與特斯拉股票分拆8月31日開始生效，散戶蜂擁入市驅動那斯達克指數持續上攻，惟美股其餘三大指數齊步收黑，其中道瓊指數8月31日終場下跌223點，以28,430點作收，跌幅0.78％。

展望後市，雖美國確診人數持續下降、疫苗研發進度如期進行、美股亦維持偏多走勢，但近期股價卻浮現到頂訊號，後市須謹慎以待。此外，美國擬於29日舉行第一場總統候選人辯論，目前民調顯示民主黨總統候選人拜登支持度稍稍領先共和黨候選人川普約6.9％，因此川普連任希望仍在。

本周除關注4日美國非農就業數據外，聯邦公開市場委員會（FOMC）也將於17日公布利率決議，投資人皆可留意。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）