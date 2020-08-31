遠端辦公帶動 驊訊耳麥出貨旺再攻漲停板

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

驊訊（6237）表現最佳，受惠遠端辦公效應，帶動USB耳麥相關晶片出貨暢旺，營運看俏，股價31日再度亮燈漲停，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

岳豐（6220）表現最差，雖股價31日跳空開高走低，終場未能收在最高點，但多方趨勢向上及內外資法人心態積極偏多下，配合訂單能見度佳，預期後市仍有續漲機會。

盤勢預測：

台股31日開高走低，終場下跌137.4點，跌幅1.08％，收在12,591.45點；櫃買指數表現相對強勢，終場小漲0.17點，漲幅0.1％，以166.03點作收；三大法人方面，外資續賣157.42億元，投信續賣4.81億元，自營商續買0.08億元，惟外資法人於台指期減碼2,570口多單，累計淨多單部位為25,308口，心態呈謹慎中性偏多。

台股31日走低主因除大盤漲幅已大，市場追價意願普遍保守外，亦受美國華為禁令、大陸武力擴張影響，預期加權指數本周仍將處於季線12,239點至前高13,031點區間震盪。

展望後市，美國聯準會（Fed）鴿派基調不變、資金熱錢不斷、法人大戶心態偏多不變，以及中長期均線震盪走揚，預期大盤短線經適度整理後，仍有望續戰14,000點關卡。

類股方面，除華為相關概念或趨勢轉弱的個股操作宜保守外，長榮、陽明、圓剛、聰泰、廣寰科、驊訊、美琪瑪、康普、茂迪、明基材、岱宇等個股31日表現相對強勢，顯示未來多方重心將落在下半年營運前景看好、業績具轉機成長題材的中小型股上。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

台驊投控（2636）表現最佳，受惠解封後的急單外，目前貨櫃調度速度跟不上缺櫃窘境，只好調漲價格以價制量，帶動股價31日強勢亮燈漲停。

偉訓（3032）表現最差，受大盤下跌拖累，漲幅相對投組內其餘個股低。

盤勢預測：

台股31日受MSCI調降權重影響，終場下跌137點，權值股台積電、聯電、聯發科帶領大盤開高後一路震盪走低，整體走勢延續上周格局，預期加權指數跌破月線後將會朝季線支撐靠攏。

然而盤面資金充裕的情況下，包含中小型業績成長股、資產、造紙、航運類股可望成為大盤回檔的避風港，技術面短線維持震盪整理格局，操作上以強勢股操作為主，選股不選市。

個股方面，除台驊投控外，本周投資組合內的岱宇與驊訊也分別受惠北美居家健身需求暢旺，以及筆電音訊與電競耳機的IC出貨成長，股價31日雙雙亮燈漲停。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

盛達（3027）表現最佳，今年第一季起正式轉虧為盈，旗下盛齊綠能搭上再生能源順風車，後市行情持續偏多看待。

科際精密（4568）表現最差，自2月起營收逐月創高，惟股價短線漲多，31日拉回整理，預期後續仍有再攻機會。

盤勢預測：

台股31日微幅跌破月線，上揚的季線形成支撐，四大天王台積電、大立光、聯發科及鴻海31日表現平淡，僅台積電終場力守月線，盤面資金持續轉往傳產及轉機股短打因應。至於功率放大器（PA）、被動元件及DRAM等弱勢族群若反彈至月線反壓區，則可先行調節。

此外，櫃買指數為大盤領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪，類股輪動加速，以個股表現為主，同時美股那斯達克指數與費半指數後續能否再創新高，也將是大盤能否再攻萬三大關的關鍵。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

玉山金（2884）表現最佳，股價處於低檔整理階段，上檔仍具空間，一旦翻越反壓區，向上續航力可望提升。

聯電（2303）表現最差，目前股價位居回檔波的低檔支撐區，預期經震盪整理過後，後市仍具向上彈升的機會。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周於全球央行年會上宣布，將採取「平均通膨目標」架構，意味寬鬆的貨幣政策將持續一段時間，有望維持美股高檔不墜，同時以技術面觀察，美股、台股長線多市架構穩固，後市持續偏多看待。

就經濟數據方面，美國7月個人消費支出月增率由5.6％降至1.9％、8月密西根大學消費者信心指數則由72.8升至74.1，同時9月4日將公布8月非農就業數據，市場預期值為151.8萬人，略低於7月的的176.3萬人。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）