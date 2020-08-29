第2洞│台股攻高軟腳 挑戰達人布局

儘管美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日在全球央行年會宣布採用平均通膨目標，但台股在華為冰風暴與台海軍事衝突等問題下，攻高仍少一口氣，盤面在震盪過程類股輪動加速，以個股表現為主，格外考驗達人們的操盤能力。



本周四位達人總投組數量皆維持五檔個股，其中華冠投顧分析師丁彥鈞續留健身器材廠岱宇與營建股欣陸外，新加入貨運承攬業者台驊投控、電源供應器及機箱廠偉訓及音效晶片大廠驊訊；整體持股比重下滑1.6個百分點至94.5％，其中籌碼首重岱宇占31.5％，最低為驊訊占8％，其餘三檔個股則介於17～19％左右。



證券分析師葉良超本周保留原相外，新選入玉山金、仁寶、永豐金及聯電，選股以基本面為考量，配合技術面處於低檔位置區的個股；整體持股比例維持100％，籌碼重壓玉山金與仁寶，兩檔個股占比就近八成，其餘三檔個股占比均不足一成。



啟發投顧分析師楊基政本周留有大學光，並新納入岳豐、科際精密、台翰、盛達等四檔個股，看好業績成長股與轉機股間將形成輪動格局，擇優布局；整體持股上升至99.1％，籌碼前兩大分別為大學光與岳豐，各占24.4％、21.1％，科際精密及台翰則占19.9％與19.2％，盛達占比最低，僅14.5％。



倫元投顧分析師陳學進本周並未留任何個股，選股內容全面大換新，新布局驊訊、電池模組廠加百裕、偏光板廠明基材、連接線束廠岳豐及遊戲影音直播領導品牌圓剛；整體持股比例小幅下降0.4個百分點至99.6％，其中以驊訊占28％最高，其次為加百裕占27.3％，明基材占20.5％、岳豐占16.7％、圓剛占7.2％。



公布逐洞賽第1洞競賽結果，上循環成功晉級的楊基政本周再度以13.1％的操作績效率先搶下一洞冠軍，其投組內不但沒有下跌個股，且欣普羅與訊達上周雙雙大漲逾三成，帶領整體投組本次循環首周就繳出漂亮成績單。



至於新加入的丁彥鈞與葉良超分別繳出12.35％、2.36％的績效成績，暫居第2、3名，兩位達人投組內也皆未有下跌個股，在首周處女秀上就展現扎實技巧，預期未來11周的競賽將更加可期，惟上循環冠軍陳學進首周開局失利，受廣錠填息後表現不如預期拖累，全周報酬僅-2.01％。



台股上周正式填補回20日帶歷史天量的長黑日K棒後，盤中曾一度上攻12,960點，距離前高13,031點不到71點距離，但盤面缺乏權值股領頭，且投資人追價意願薄弱，導致尾盤再度拉回。

