疫情帶動實物投影機需求 新普羅有望再漲

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

欣普羅（6560）表現最佳，實物投影機供不應求，7月營收年增119％，後市可望持續攻高向上。

貿聯-KY（3665）表現最差，股價反彈後進入震盪整理，但營運屢報佳績下，後續仍有望重啟攻勢。

盤勢預測：

台股26日於月線上進行整理，功率放大器（PA）、被動元件、DRAM等弱勢族群未再破底，但大盤已進入短線反壓區，投資人可優先調節弱勢股。 此外，櫃買指數為領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪整理，類股輪動加速，以個股表現為主。操作方面，留意7月營收高成漲族群，反之營收若呈現明顯衰退應避開為宜，同時關注美股那斯達克指數與費半指數能否再創新高，將牽動大盤後續能否再度上攻萬三大關。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

僑威（3078）表現最佳，受惠居家辦公與遠端教學商機大幅成長，公司持續新增產線滿足訂單需求，營運前景看旺。

欣陸（3703）表現最差，因近期許多地雷股有更換會計師的現象，25日盤後宣布美國轉投資公司更換會計師事務所及簽證會計師後，嚇傻一堆投資人，導致市場賣壓出籠，但推測公司僅是單純主動更換會計師，並非有舞弊的情況發生，投資者不必太過緊張。

盤勢預測：

加權指數26日上漲75.04點，已完全吞噬20日帶量長黑日K棒，以技術分析角度，台股雖處多方格局，但近期形成量縮價漲型態，難免有價量背離疑慮，因此後續大盤若要持續攻高，必須先行補量，否則背離後將不利多方漲勢延續。

操作方面，大盤近期應落在13,000～12,000點間區間整理，建議投資人短線接近萬三關卡可以獲利調節，壓回至萬二附近則可逢低承接。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

原相（3227）表現最佳，股價居於低檔起步階段，預估上檔仍具表現空間，果然26日率先跳空上漲。

英業達（2356）表現最差，股價雖處於低檔整理，但以技術線型角度，仍具蓄勢待發、向上揚升的雛型，後市仍可期待。

盤勢預測：

美國經濟諮商會公布8月消費者信心指數降至84.8，遜於市場原先預期的93。儘管如此，中美貿易協議仍展現正面氛圍，加上新冠肺炎單日確診人數持續下滑，樂觀氣氛帶動美股四大指數25日維持多頭格局，除道瓊指數終場下跌60點，以28,248點作收，跌幅0.21％，稍做回測，其餘三大指數皆以紅盤作收，其中標普指數與那斯達克指數皆雙創歷史新高。

中美雙方貿易代表25日進行視訊會議，評估第一階段貿易協議狀況，中方重申已落實承諾，雙方皆感受到明顯進展。此外，生技Moderna公司也於同日表示，準備提供歐盟8,000萬劑疫苗，英國製藥商AstraZeneca亦開始進行以抗體為主的雞尾酒療法試驗，市場利多因素聚集。

以技術面觀察，美股、台股目前多市架構穩固，預估後市將持續走多，但目前暫時進入短線反壓區，若出現回檔則屬常態，交易上可採用「低進高出」之策略。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

圓展（3669）表現最佳，受惠遠距商機加持，自結7月每股大賺1.53元，營運持續看俏，26日再度亮燈漲停。

廣錠（6441）表現最差，26日股價小漲1.5元，短期股價於高檔震盪整理，但機台新專案陸續出貨，加上儲能業務加持，營運成長力強，預期後市仍有大漲機會。

盤勢預測：

台股26日震盪走高，終場上漲75.04點，漲幅0.59％，收在12,833.29點；櫃買指數同步收紅，終場走揚2.06點，漲幅1.26％，以165.63點作收；三大法人方面，外資續買17.76億元，投信續買3.25億元，自營商轉賣5.11億元，惟外資法人於台指期加碼1,505口多單，累計淨多單部位為31,478口，心態呈現謹慎中性偏多。

現階段大盤仍處多頭循環架構，因此當遭遇非經濟性政治利空干擾，造成下殺拉回時，將成為逢低進場機會，果然加權指數近期如預期走揚，加上國內7月工業生產指數受惠半導體產業因新興科技應用擴增及遠距商機需求，動能強勁，繳出歷年同月新高，可望為股市提供強而有力的支撐。

盤面上包括權王台積電及相關概念股帆宣、家登、辛耘，以及產業龍頭股長榮、陽明持續扮演多頭穩盤角色外，部分受遠距商機帶動的零組件拉貨需求題材個股，譬如聰泰、圓展、曜越、同致、江申26日表現同樣不俗，顯見市場人氣尚在，有利股市持續向上挺進。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）