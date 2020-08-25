疫情帶電腦需求 訊達再攻漲停板

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

訊達（6140）表現最佳，7月營收年增六成，後續可望持續攻高向上。

大學光（3218）表現最差，股價經整理後有望重啟攻勢。

盤勢預測：

大盤25日持續在月線附近震盪，維持區間整理型態，盤面輪動加速，部分資金轉進傳產族群。近期策略以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜，高價族群與美股道瓊指數、費半指數則為後續觀察重點外，櫃買指數身為領先指標，能否率先收復月線也將牽動大盤走勢。

◎華冠投顧分析師丁彥鈞

投組表現：

僑威（3078）表現最佳，公司表示8月營收可望維持高檔，第三季營收有望優於第二季。同時為因應中美貿易戰，公司已於越南擴建新廠，預期於第四季投產，消化在手訂單。

台積電（2330）表現最差，因權值股性質，股價波動本就較小，但風險相對較低，且今年第四度購買南科鄰近廠房，間接推測在手訂單接不完，產能滿載，未來營收有機會持續成長。

盤勢預測：

美股24日受治療冠狀病毒的新藥可望問世的利多消息激勵，三大指數齊揚，標普500指數與那斯達克指數雙創歷史新高，同時代表股市資金活水指標的M1B年增率，7月年增率達10.3％，改寫近10年新高，皆成為台股近期上攻底氣。

◎證券分析師葉良超

投組表現：

寶成（9904）表現最佳，仍居於低檔整理階段，一旦站上上方頸線反壓，則向上續航力可望提升。

英業達（2356）表現最差，雖目前仍處於低檔整理，但觀察技術線型，具有蓄勢待發、向上揚升之雛型，後市可期。

盤勢預測：

根據金融時報23日報導，美國政府將加快批准AstraZeneca與牛津大學合作開發的新冠病毒疫苗，且最新研發的血漿療法也獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授權。多項利多消息激勵，使美股多頭氣燄延燒。蘋果股價24日再創歷史新高，升破500美元大關，帶動科技股大幅上揚，美股四大指數全面收漲，道瓊工業指數終場勁揚378點，以28,308點作收，漲幅1.35％。

以技術面而言，美股目前多市架構仍相當穩固，預估後市將持續走多，但上揚過程中回檔在所難免，至於台股在短期反壓區逐漸近逼下，再次回檔也屬常態，在交易上應把持「低進高出」的原則，伺機於低檔承接。

此外，全球央行年會今年將以線上方式舉行，時間訂於27日晚間9點舉行，其中美國聯準會（Fed）主席鮑爾將以「貨幣政策框架評估」為主題發表演說，為全球關注焦點。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

圓展（3669）表現最佳，遠距商機加持，7月單月每股大賺1.53元，營運續看俏，25日持續亮燈漲停，預期後市將有大漲再創新高機會。

廣錠（6441）表現最差，25日股價拉回整理，但機台新專案陸續出貨，加上儲能業務加持，營運成長力將轉強，預期後市仍有大漲機會。

盤勢預測：

台股25日震盪走高，終場上漲111.12點，漲幅0.88％，收在12,758.25點；櫃買指數同步收紅，終場走揚1.71點，漲幅1.06％，以163.57點作收；三大法人方面，外資轉買34.5億元，投信續買11.83億元，自營商續買7.78億元，惟外資於台指期市場加碼241口多單，累計淨多單部位為29,970口，心態呈現謹慎中性偏多。

市場追價意願仍偏謹慎，預期短期內加權指數將於季線至前高13,031點區間震盪，不過以中長期角度，股市動向則端看未來整體經濟發展及市場信心而定，尤其5G等新興應用需求強勁及遠距商機加持，國內7月外銷訂單年增12.4％，創歷年同月新高，為近30個月來最大增幅，且創下連五紅紀錄，表現優於預期，且下半年適逢電子旺季，整體經濟數據可望持續攀升，可望為股市提供強而有力的支撐。

除權值股台積電、運輸類股長榮、陽明，以及政策加持的風電綠能產業外，最大的趨勢乃受遠距商機帶動的零組件拉貨需求題材，包括圓剛、圓展、聰泰、曜越、旭品等個股表現不俗，但部分個股漲幅已大，逢高不建議過度追價，宜留意相對位處低基期之股票操作。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）