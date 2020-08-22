第1洞│循環績效出爐 陳學進5洞奪冠

歷經12周的逐洞賽循環上周正式落幕，最終倫元投顧分析師陳學進以5洞冠軍，期間累計績效84.59％的強勢成績。啟發投顧分析師楊基政則以4洞冠軍的成績緊追其後，同步晉級下輪競賽。



以第12洞競賽結果觀察，台股上周雖出現大幅度拉回，但陳學進仍透過美德醫療-DR單周大漲40.61％帶動，整體投組繳出14.78％的周報酬，順利為本次循環畫下完美句點。楊基政則以東碩45.16％的周漲幅，同步推升整體投組上周報酬達8.84％，至於李忠興及羅雅渝則分別繳出3.81％、-0.29％的周績效成績，居於第三、四名。



總競賽成績方面，本次循環期間恰逢台股自低點復甦反彈，盤面資金行情熱絡，大盤期間不但連八周收漲，且期間累計漲幅高達14.4％，但四位達人表現卻充分展現出強者對決間的碰撞火花。此外，最終結果雖由陳學進與楊基政順利晉級，但李忠興也順利拿下兩洞冠軍，累計績效達50.65％；羅雅渝取得1洞冠軍，累計績效達27.73％，雙雙勝過期間大盤報酬，雖敗猶榮。



本周新一輪的逐洞賽正式開跑，除陳學進與楊基政外，新加入華冠投顧分析師丁彥鈞及證券分析師葉良超，四位達人首周率先面臨甫跌破月線支撐的震盪盤面，加上市場焦點從疫情逐步轉移至美國總統大選，考驗新舊達人的操盤實力。



新加入的丁彥鈞首周選進五檔個股，包括岱宇、總太、欣陸、台積電及僑威，刻意避開受美國政策影響較深的個股；整體持股比重為96.1％，其中以岱宇占27.5％最高，其次為總太的18％，剩餘三檔個股則介於16～17％左右。



葉良超本周選股總數同樣達五檔個股，選入原相、英業達、寶成、福懋、東陽等，因看好原相受惠客戶需求旺盛，第三季營運可望維持高檔不墜，在整體投組100％的股票比重當中就占49.4％，英業達則占29.9％，至於剩下三檔個股占比均不足一成。



楊基政本周投組囊括大學光、聯德控股-KY、欣普羅、貿聯-KY及訊達等五檔個股，瞄準第二季每股盈餘維持季增態勢，以及7月營收成長且波段漲幅尚未過大的個股；整體持股比例為98.4％，籌碼前三大的大學光、聯德控股-KY、欣普羅占比皆逾兩成，貿聯-KY占16.9％、訊達占16.1％。



陳學進本次循環第一戰率先納入廣錠、昇貿、曜越、鈺齊-KY、圓展等五檔個股；整體持股比例高達100％，籌碼前兩大為廣錠與昇貿，各占29.6％、27.2％，曜越則占24.8％，鈺齊-KY占13.2％，圓展占比最低，僅5.2％。

