東碩開盤再攻漲停 利多持續發酵

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

東碩（3272）表現最佳，後續可望再攻。

聚鼎（6224）表現最差，股價經整理後有望重啟攻勢。

盤勢預測：

大盤19日維區間整理格局，盤面輪動加速，部分資金持續轉進傳產族群。近期策略以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜，高價族群與美股道瓊指數、費半指數則為後續觀察重點。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

美德醫療-DR（9103）表現最佳，上半年獲利大賺1.4個股本，19日持續亮燈漲停，在內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

南電（8046）表現最差，儘管隨著股價漲幅已大之下，短線上續呈現高檔震盪整理，但在ABF載板供需吃緊，以及多方趨勢向上、內外資法人大戶心態偏多，預期經整理完畢後仍有望重啟攻勢。

盤勢預測：

台股19日開高走低，終場下跌93.5點，跌幅0.73％，收在12,778.64點；櫃買指數同步拉回，終場走跌0.23點，跌幅0.14％，以164.31點作收。三大法人方面，外資續賣6.36億元、投信續賣1.3億元、自營商續賣38.41億元，惟外資法人於台指期減碼2,079口多單，累計淨多單部位為23,249口，心態呈現謹慎中性偏多。

在「居高思危」及「華為冰風暴」利空衝擊下，大盤短線震盪難免，不過就線型架構來看，目前短均線均呈多頭排列，且各國陸續解封後，帶動歐、美、中等地7月採購經理人指數（PMI）V型反轉，行政院主計處14日更預估國內第三、四季經濟成長率將可達2.01％及2.56％，全年上看1.56％。

雖聯發科、立積、大立光、玉晶光等華為概念股及蘋概股，以及太陽能族群的茂迪、達能等股價轉弱，操作上宜保守。但盤面不乏許多前景展望佳、下半年具題材的股票持續活絡，顯見市場人氣尚在。因此只要多頭格局不變，並守穩12,327點關鍵支撐或月線不破，逢低偏多操作的策略無須改變。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

晨訊科-DR（912000）表現最佳，業績開始回溫，股淨比卻僅有62％，13日正式恢復信用交易，市場追價買盤積極。

萬達光電（5220）表現最差，第二季獲利季增192％，7月營收再創歷史新高，惟短線漲多出現獲利了結賣壓，所幸10日均線尚未失守，偏多看法不變。

盤勢預測：

美股18日由科技類股帶動，標普500指數及那斯達克指數雙雙刷下歷史新高，台股19日在台積電領軍，配合18日重挫跌停的聯發科開高，以及散熱族群及印刷電路板（PCB）股續強，早盤一度來到12,950點，但原本強勢的太陽能族群與高價IC設計股轉弱，導致大盤終場下跌0.73％，櫃買指數同步翻黑，走跌0.14％。

台股19日同時面臨台指期結算日，一般而言結算日的震盪都較為劇烈，加上美國總統川普有意加大華為禁令，高價與IC設計股連兩日轉弱，中小型與傳產股撐盤的力道也不敵盤面的恐慌賣壓，全面拉回。

儘管如此，盤面19日漲停家數仍達34檔，遠遠超過跌停板的12檔，顯見多頭仍占上風，只是投資人總是買弱不敢追強，而短線弱股的持續弱勢，尤其是市場所認同的績優股，更加打擊投資者信心。然而市場的融資近期出現遞減跡象，有利於籌碼的穩定，後續策略維持強勢股高出低進，來回操作。

◎豐銀投顧分析師羅雅渝

投組表現：

國喬（1312）表現最佳，受惠ABS、PS行情持續走堅，第三季營運可望維持高檔，三大法人連11日買超合計4.28萬張。

台耀（4746）表現最差，已具備自製瑞德西韋能力，若獲授權即可量產，惟近期股價短線拉回，表現偏弱。

盤勢預測：

美國18日公布的房市數據表現優異，加上零售商銷售成長強勁，由亞馬遜、特斯拉領頭，美股那斯達克指數與標普指數雙創歷史新高，激勵台股19日開高震盪走低，終場跌破12,800點，收在12,778點，跌幅0.73％，櫃買指數則以164.31點作收，跌幅0.14％。

以技術面觀察，大盤19日同時跌破5日與10日均線，技術指標日KD值交叉向下，股價在三角形收斂末端震盪，短線拉回整理，惟月線形成支撐，長期多頭趨勢不變。櫃買指數終場則力守5日均線，加上月線20日將開始向下扣抵，後續有望走平後翻揚。

盤面弱勢族群方面，受華為風暴衝擊，外資下調聯發科今年營收與獲利預估，導致股價19日再度下跌1.3％，金屬機殼廠可成則以428億元出售泰州廠給藍思科技，市場解讀可能淡出蘋果鏈，股價應聲重挫4.85％；強勢族群方面則有防疫、ABF載板、散熱、板卡、風電、營建等類股。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）