疫情續燒筆電需求熱 東碩連兩日攻漲停

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

東碩（3272）表現最佳，股價連兩日亮燈漲停鎖死，後續可望再攻。

驊訊（6237）表現最差，股價經整理後有望重啟攻勢。

盤勢預測：

大盤18日維持7月28日黑K棒高點到月線間震盪整理格局，部分資金持續轉進傳產族群，躲避聯發科等華為概念股重挫影響。近期策略以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜，高價族群與美股道瓊指數、費半指數則為後續觀察重點。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

美德醫療-DR（9103）表現最佳，上半年獲利大賺1.4個股本， 18日股價持續亮燈漲停，在內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

南電（8046）表現最差，儘管17日股價高檔震盪整理，但在ABF載板供需吃緊，以及多方趨勢向上、內外資法人大戶心態偏多，預期經整理完畢後仍有望重啟攻勢。

盤勢預測：

台股18日震盪拉回，終場下跌83.97點，跌幅0.65％，收在12,872.14點，櫃買指數同步回檔，終場走跌0.46點，跌幅0.28％，以164.54點作收。三大法人方面，外資轉賣29.95億元，投信轉賣0.18億元，自營商轉賣20.96億元，惟外資於台指期貨減碼2,847口多單，累計淨多單部位為26,921口，心態呈現謹慎中性偏多。

美國17日進一步收緊對華為的限制，即便聯發科5G手機晶片中的美國技術含量低於25％，未來若要出貨華為，恐要向美國申請並取得許可，聯發科18日股價中箭落馬，拖累華為供應鏈與IC業者如立積、矽力-KY、愛普、精測、穩懋等個股紛紛重挫，蘋概股或設備股也幾乎無一倖免，台股盤中一度重挫達115點。

不過從線型架構來看，目前均線呈現多頭排列向上，多頭趨勢未因利空而有所改變，且盤面上不乏許多好股票輪番上漲，譬如國光生、高端疫苗、大學光、台玻、長榮、宣德、技嘉、華擎、欣興、金像電、廣錠、曜越、鈺齊-KY等，顯見市場法人偏多操作企圖心強烈，因此只要多頭格局不變，並守穩12,327點關鍵支撐或月線不破，逢低偏多操作的策略無須改變。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

晨訊科-DR（912000）表現最佳，業績開始回溫，股淨比卻僅有62％，13日正式恢復信用交易，市場追價買盤積極。

台耀（4746）表現最差，儘管受惠轉投資收益豐，上半年每股盈餘4.2元，但外資與投信持續站在賣方，股價短線轉弱，建議以10日均線為停損點及強弱判斷的位置。

盤勢預測：

大盤18日受聯發科重挫拖累高價電子股轉弱，盤中一度下跌116點，尾盤跌勢收斂，收在12,872.14點，跌幅0.65％，反觀櫃買指數小跌0.28％，走勢明顯強過集中市場。

由於聯發科跌停，包括IC設計、華為概念股與高價電子股18日紛紛中箭落馬，甚至拖累台積電供應鏈，盤面許多基本面佳的個股也跌破近期低點。

然而在新台幣升值趨勢未變下多頭力道不減，強者恆強，18日重挫的電子股其實早在利空前就悄悄轉弱，因此操作上應設好多空防守的停損停利機制，切勿擁抱弱勢股而期待反彈解套，或在網路與媒體尋找利多消息。

操作上除汰弱換強外，在個股的多空、強弱、位階、形態進行調整過程裡，偏多操作不變，籌碼強勢股可待盤中震盪拉回時再伺機進場。

◎豐銀投顧分析師羅雅渝

投組表現：

國喬（1312）表現最佳，ABS銷售價量齊揚，且轉投資鎮江奇美貢獻大，第二季獲利季增翻倍，第三季營運可望更上層樓。

台耀（4746）表現最差，為國內少數可生產瑞德西韋的原料藥公司，已完成原料藥製程開發，只要取得授權，隨時可以啟動量產，具題材效應。惟18日短線拉回整理，長線多頭格局未變。

盤勢預測：

亞馬遜、特斯拉等科技股17日引領美股續漲，那斯達克指數收盤再創歷史新高，美股四大指數僅道瓊下跌0.31％。同時美國宣布擴大封殺華為晶片取得管道，使台股18日在聯發科領跌下，開高走低，終場跌破12,900點，以12,872點作收，跌幅0.65％。

以技術面觀察，台股18日最高上攻至12,981點，大盤在三角形收斂末端震盪，收盤守穩5日均線，技術指標日KD黃金交叉。櫃買指數則在下降壓力線附近游走，短線雖有底部成形，但仍需等待日線守穩168.22點關鍵價位，才能轉為多方態勢。

展望後市，華為利空衝擊下，電子股短線拉回整理，但半導體製造廠下半年產能利用率滿載外，資金持續從電子族群轉向中小型補漲股，加上第三季電子旺季來臨，以及美國大選前政策積極偏多，因此逢大盤拉回皆是進場時機，偏多看法不變。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）