第12洞│台股震盪整理 達人拚最終戰

台股上周在權王台積電進入休息，以及股王大立光陷入貼息窘境下，終止連八周收漲走勢，但盤面資金持續發酵，且營收與財報相繼揭曉，由業績股接棒演出。本周迎來本次循環最後一戰，四位達人摩拳擦掌，瞄準最後的冠冕。



羅雅渝本周投組數量達六檔個股，除續留立隆電外，新加入濱川、華星光、台耀、迅得及國喬，聚焦業績成長題材相關個股；整體持股比率上升2.8個百分點至99.8％，籌碼首重濱川，占18.6％，國喬最低，僅13.3％，其餘四檔個股則介於16～18％之間。



李忠興本周選股總數再增一檔，同時持股內容全面大換新，新選入的七檔個股分別為博磊、中菲行、光耀、南電、晨訊科-DR、台耀及萬達光電；整體持股小幅下滑至99.6％，其中以博磊占比19.6％最高，其次為中菲行占16.7％，其餘個股介於10～16％左右。



楊基政本周選股總數持平五檔個股外，選股全面大更新，新納入大學光、驊訊、南港、聚鼎及東碩，選股回歸基本面；整體持股比率下滑2.8個百分點至97％，籌碼重壓大學光，比重達40.4％，驊訊占23.8％，南港、聚鼎及東碩依序占13％、11.8％與8.1％。



陳學進本周投組維持五檔個股，並保留申豐外，新布局散熱模組廠奇鋐、生技股美德醫療-DR、印刷電路板（PCB）上游原料廠昇貿及ABF載板業者南電；整體持股比率達100％，籌碼前兩大為奇鋐與美德醫療-DR，各占22.6％、22.2％，昇貿與申豐占比同為19.6％，南電占15.8％。



公布逐洞賽第11洞競賽結果，李忠興準確抓到盤面主流，籌碼前兩大的茂迪與合一上周分別大漲60％與22.49％，帶動整體投組報酬高達12.88％，一舉奪魁。至於陳學進上周穩定繳出4.57％的操作績效，居於亞軍，而羅雅渝及楊基政則分別以3.2％、-8.78％的表現，暫居第三、四名。



達人們投組內個股走勢也呈兩極化，具業績成長題材的個股相對亮眼，包括李忠興選進的茂迪受惠太陽能模組板需求大增，Q2由虧轉盈，EPS 0.51元創近四年新高，上周股價狂飆六成，榮登上周達人們投組內的漲幅王。羅雅渝與陳學進分別布局的立隆電及上詮，上周各自上漲10.47％、9.4％。



總結達人們前11洞表現，李忠興累計兩洞冠軍暫居第三，僅次陳學進與楊基政的四洞冠軍，羅雅渝則擁一洞冠軍。累計績效方面，大盤上周小跌後，期間報酬縮小至15.87％，陳學進持續以69.81％報酬居於首位，其次為李忠興的46.84％，羅雅渝與楊基政則分別為28.02％、18.07％。