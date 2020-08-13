太陽能題材發威 茂迪連日飆漲表現佳

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

茂迪（6244）表現最佳，台積電擴大購買綠電，太陽能漲價題材發威，半年報轉虧為盈，激勵股價連日飆漲停，後市看法偏多不變。

金益鼎（8390）表現最差，外傳打入台積電供應鏈，加上金價屢創歷史新高，上年財報成績亮眼，惟股價短線偏弱，若跌破前低24.5元宜設停損。

盤勢預測：

蘋果、微軟、特斯拉12日齊步帶動那斯達克指數強彈2.13％，費半指數同步上漲3.36％，續創歷史新高。台股13日早盤一度受美股激勵大漲142點，不過盤中股王大立光翻黑拖累，大盤漲幅收斂至50點之內，尾盤由台積電拉2.5元，終場以12,763.13點作收，收復10日均線，櫃買指數也再度壓回0.18％，所幸12日低點161.27點並未失守，偏多不變。

外資13日再度買回69.3億元，操作可謂追高殺低，動輒得咎，投資人反而應跟上本波贏家的內資，而內資著墨較深的就是在中小型股上。

隨新台幣升值趨勢不變，資金行情延續，操作盡量以強勢股拉回低接為原則，震盪盤追高容易短套，短線高出低進，待個股調整位階與腳步完畢後，等待攻擊發起。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

上詮（3363）表現最佳，第二季轉盈，每股盈餘1.93元，獲法人買盤加持，13日再度強勢亮燈漲停，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，後市將有大漲再創新高的機會。

元晶（6443）表現最差，大型太陽能案場陸續動工，獲利重返成長軌道，儘管13日股價續作震盪，但在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態積極偏多下，後市仍有大漲再創新高的機會。

盤勢預測：

台股13日呈現「開高反彈上漲」格局，終場上漲92.78點，漲幅0.73％，收在12,763.13點；櫃買指數則表現相對弱勢，終場下跌0.29點作收，跌幅0.18％，收在162.62點；三大法人進出方面，外資轉買69.3億元，投信續賣0.21億元，自營商續賣6.72億元，惟外資法人於台指期則是加碼71口多單，累計淨多單部位為28571口，心態呈現謹慎中性偏多。

台積電受到陸廠為提升半導體自製率，挖角工程師影響，近期股價走弱，然此舉對公司營運及長期展望並不會造成重大衝擊，加上13日盤面仍有許多中小型轉機股持續活絡，帶動台股早盤開高，並迅速填補12日跳空缺口，惟中場賣壓逐步出籠，加權指數未能一鼓作氣往前衝，顯示短期盤勢還要續作震盪整理。

◎豐銀投顧分析師羅雅渝

投組表現：

上詮（3363）表現最佳，7月營收年增7.7％，第二季轉盈、每股盈餘1.93元，5G時代來臨及網路流量高成長，帶動基礎設施加速升級，不論是基地台、骨幹網、聯網系統，上全長線都將受惠。

致新（8081）表現最差，7月營收優於去年同期，年增28.63％，上半年賺逾半個股本，每股盈餘5.46元，創十年新高。受惠居家辦公、遠距教學趨勢，下半年拉貨力道成長。

盤勢預測：

美國12日消費者物價指數（CPI）數據佳，加上科技股領漲，美股四大指數全面收紅，引領台股13日跳空開高88點；加權指數終場上漲92.78點，收在12,763點；櫃買指數收在162.62點，下跌0.29點。

台股13日開盤一度上攻12,812點，盤中指數觸及下彎5日均線，隨即震盪走低。聯電ADR12日下跌1.91％、台股聯電亦同步走弱，下跌0.84％，鴻海三率三升，上季獲利季增998％，因蘋果新機遞延，股價在平盤下遊走，終場下跌1.9元，跌幅2.33％；台積電ADR12日則上漲1.86％，帶動台積電終場上漲10元，漲幅2.39％。

櫃買指數方面，股價跳空開高越過月線，盤中一度登高至164.34點，觸及10日線，技術指標日KD向下，因下彎的5日、10日線，股價震盪收黑K，留下1.72點的上引線，月線仍有機會走平翻揚。

展望後市，上半年財報將公布完畢，加上法說會陸續召開，投資上可多留意5G、蘋概、散熱、電動車，以及運動器材族群。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

雙鴻（3324）表現最佳，長線偏多看法不變。

恆大（1325）表現最差，股價經整理後有望重啟攻勢。

盤勢預測：

台股13日持續於月線上方擺盪，終場仍舊守穩7月28日長黑K棒高點與月線的整理區間，盤面輪動加快，在台積電、聯電作續作多頭指標、ABF載板及NB散熱族群領先過高後，部分資金轉進傳產族群。近期策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股，營收若呈現明顯衰退應避開為宜。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）