第9洞│台股挑戰高點 達人重新布局

半導體族群成為台股挑戰歷史高點12,682點的中流砥柱，台積電、聯電及聯發科三大電子權值股輪動表演，且英特爾7奈米產品恐轉單的消息傳出後，台積電ADR於24日狂漲9.69％，站上73.9美元，照亮台股本周前路。

羅雅渝本周投組維持六檔個股，然選股內容卻全面大換新，將聯電換成聯發科，並新加入揚智、旺矽、台虹、力旺及美律；整體持股比率小幅下降0.2個百分比至98.9％，其中尤以聯發科的20.3％占比最高，其餘個股間占比差異不大，五檔個股均介於15～16％左右。

李忠興本周投組依舊保持七檔個股數，惟內容全面更新，新選入南緯、瑞基、九齊、金像電、漢磊、揚智及GIS-KY；整體持股比率與上周99.9％持平，籌碼前兩大為南緯及瑞基，占比分別達19.9％、19.2％，九齊占16.3％、金像電14.5％、漢磊10.9％，剩餘兩檔卻僅有9％左右占比。

楊基政本周選股總數持平五檔，同時保留元大台灣50反1續做避險操作，並新納入千如、世禾、勝一及三福化，看好本周將由同步族群與落後補漲股當道；整體持股比率與上周98.2％相同外，個股間比重落差相對懸殊，千如占30.1％最高，其次為世禾的20％，勝一占17.8％，而元大台灣50反1與三福化則各占15.4％、15％。

陳學進本周選股數量與上周相同，除續留圓展外，新布局跨足電商的印刷電路板（PCB）廠友銓、極紫外光（EUV）設備模組代工廠帆宣、口罩概念股恆大及電競概念股曜越；整體持股比率下降至98.6％，籌碼前兩大為友銓與帆宣，各占26.9％、22.9％，其餘三檔個股則介於12～20％之間。

逐洞賽第八洞競賽結果出爐，羅雅渝首度在本次循環成功開胡，以操作績效6.42％同時戰勝大盤與三位達人，其投組內籌碼重壓逾兩成的聯電受惠晶圓訂單滿手，股價上周狂飆20.43％，創下近12年新高，也成為推升整體投組報酬的主要功臣。

至於陳學進則在技嘉與圓展拉抬下，以0.27％的績效成績位居亞軍，而李忠興與楊基政分別以-1.17％、-2.52％的成績，暫居第三、四名。

台股上周在資金行情發酵下，由台積電、聯電、聯發科等三巨頭輪流引領半導體族群續強，加上部分生技股出現跌深反彈，提振多頭信心，大盤一度攀至12,502點波段新高，距離歷史高點12,682點近在咫尺。

總結達人們前八洞表現，羅雅渝首度取得冠軍獎盃後，目前以累計洞數一洞與李忠興並列第三名，陳學進以四洞暫居首位，楊基政以二洞緊追其後。