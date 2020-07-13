安集太陽能發威！每股盈餘貢獻達2元以上

◎豐銀投顧分析師羅雅渝

投組表現：

安集（6477）表現最佳，宣布持續投資太陽能電廠，預計明年4月發電量來到80MW，每年每股盈餘貢獻達2元以上，且因台電承諾20年回購費率不變，現金流相對穩定。

懷特（4108）表現最差，受6月營收年減58.33％拖累，短線於高檔震檔，惟長線籌碼穩定，多方趨勢看法不變，5日均線為關鍵防守點。

盤勢預測：

美股10日受惠吉利德科學、輝瑞、BioNTech的新冠肺炎疫苗研發正向，激勵美股三大指數全面收漲，台股13日同步上演強勁反彈，成功重返萬二關卡、收復5日均線12,140點，終場以12,211點作收。

台股位階處於相對高檔區，以周K線觀察，11,933～12,101點缺口已封閉，其區間形成重要支撐，台股10日下跌屬漲多回檔的良性修正，整體多頭格局沒有改變，隨資金行情持續發酵，以及高股息殖利率誘因，隨7、8月進入除權息旺季後，第三季展望不看淡，惟近期美國進入第二季財報高峰後，市場預估標普500企業年度利潤可能降四成以上，後續恐將加大股市震盪風險。

盤面焦點，儘管蘋果10日收盤價再創歷史新高，台股的蘋概三王13日走勢卻不同調，台積電受惠6月營收創下歷史單月新高，以及法說會行情開跑，13日終場收在最高點354.5元，改寫歷史紀錄；大立光則受第三季展望保守影響，股價持續修正，收盤跌破4千元大關，其餘蘋概股則跌多漲少。

至於生技股方面，雖美股多家藥廠傳出利多消息，但指標股合一與中天雙雙跌停，導致生技醫療股呈現漲跌互見。操作上嚴控資金不追高，可留意基本面佳且具成長性的個股，謹慎操作。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

易威（1799）表現最佳，旗下抗憂鬱症藥物已獲美國食品及藥物管理署（FDA）合可取得藥證，外資與投信同步加碼。

永昕（4726）表現最差，前列腺癌治療針劑拚年底完成美國與大陸授權，股價13日拉回至投信成本附近，長線看多不變。

盤勢預測：

雖然美國12日單日確診超過6.6萬例，迄今累計確診數超過330萬人，佛州、德州、加州、亞利桑那州死亡數更快速激增，所幸生物製藥公司吉利德科學表示，研究顯示瑞德西韋可使患者死亡風險降低62％，激勵美股10日由航空、郵輪、銀行股領軍反彈，科技股更再創歷史新高。

而台積電6月營收創下令市場驚豔的1,208億元歷史新高後，台股13日就在台積電等權值股領軍下，收在12,211.56點，漲幅1.14％，不過由於生技指標股中天、合一以跌停板開出，也讓生技股出現不同步的景況，漲多的合世、杏國、順藥、美德醫、亞諾法13日同步跌停，反觀美吾華、亞獅康、易威、健亞則以漲停價作收。

當生技強弱股開始出現不同調的現象後，選股應回歸個股的基本面和籌碼面為宜。

籌碼方面，三大法人13日聯手買超68.9億元，儘管金額不大，但同時買超的現象仍對籌碼的穩定與投資信心有正面幫助，尤其上周連續兩日融資餘額大增54億元以上，大戶10日清洗融資浮額，讓資減16.4億元，若13日再減10億以上，反而更有利籌碼的歸宿。

近期操作上仍以多為主，但宜避開短線漲幅已大而籌碼凌亂的個股，可切入盤整型態突破而法人剛進場布局的標的。

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

弘裕（1474）表現最佳，隨技術面轉強後，可望續攻向上。

洋華（3622）表現最差，經技術面整理過後，仍有攻勢再攻的機會。

盤勢預測：

台股13日再度戰勝12,197點，然類股輪動加速，補漲投機當道，領先及漲多族群出現橫盤震盪，投資人本周應以同步大盤的族群與轉機股短打因應，同時留意櫃買指數是否續創新高、高價族群攻勢是否再起，以及美股那斯達克指數及費半指數亦列入觀察。

個股方面，留意6月營收佳及高殖利率族群，營收若呈現明顯衰退族群應避開，以掌握類股輪動為主。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

永冠-KY（1589）表現最佳，台積電與沃旭簽下20年綠電合約，為太陽能與風力發電業者注入強心針，股價13日續創波段新高，配合均線呈現多頭排列、以及業內大戶心態偏多不變，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

友華（4120）表現最差，13日受生技指標股中天及合一下殺跌停拖累，不過在短線經震盪換手整理過後，配合過動症新藥納入健保給付的題材，預期後市仍有望續漲再創新高。

盤勢預測：

台股13日開高走高，終場上漲137.88點，漲幅1.14％，收在12,211.56點，櫃買指數同步收紅，終場上漲0.94點，漲幅0.55％，以172.84點作收。三大法人方面，外資續買43.78億元，投信轉買4.47億元，自營商轉買20.7億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼5,279口多單，累計淨多單部位為33,999口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然台股10日呈現下殺拉回的格局，終場更跌破5日均線，主因除大盤漲幅已大，市場的居高思危心態所致外，生技股王合一下殺跌停引爆生技防疫股的賣壓大舉出籠，以及股王大立光法說會澆冷水，也皆是原因之一。

不過對於大盤的下殺拉回，投資人根本無須過於擔心，因為這波由美國聯準會（Fed）及各國政府營造的資金行情尚未結束，包括世芯-KY、曜越、海韻電、海華、眾達-KY、聰泰、禾昌、嘉澤、優群、金像電、瀚宇博、晶焱、新日興、雙鴻、奇鋐、十詮、漢磊、精材、安集、漢唐、光洋科、巨大、美利達、桂盟、愛地雅、聚陽、士紙、台火等個股13日接棒大漲，配合台積電等權值股穩步盤堅的帶動，幾乎把10日黑K棒全數漲回。

隨著11月美國總統大選即將來臨，美國總統川普為尋求連任機會，勢必還會推出更多的刺激方案，因此在熱錢不減，以及內外資法人大戶偏多心態不變前，預期後市只要多方架構未受破壞，逢回策略仍以「多」為主。

操作方面，中天與合一基於風險考量，並不建議再過度著墨外，其它漲幅已大的個股，設好停利停損即可，現階段包括榮創、閎康、京鼎、台光電及風電概念股等，隨下半年營運持續看俏，逢低均值得留意。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）