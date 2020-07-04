羅雅渝︱統新營收繳佳績 力旺全年樂觀

台股不但周線連三紅，上周漲幅更高達2.13％，豐銀投顧分析師羅雅渝指出，大盤受惠資金浪潮及月線上揚支撐，多頭格局未被改變，逢回可擇優布局；本周投資組合前兩大為日揚（6208）、統新（6426），再選入力旺（3529）、啟碁（6285）、群光（2385）、聯發科（2454）、虹冠電（3257）與華星光（4979）。



美股6月經季節調整後的非農就業數據優於市場預期，激勵那斯達克指數屢創歷史新高紀錄外，四大指數2日全面收紅，成功帶動台股3日開高52.76點，八大類股全體上漲外，5G相關個股更成為盤面領頭羊。



以技術面觀察，台股沿5日均線與10日均線緩步走揚，先後收復6月11日大量長黑K棒，以及站上11,900點關卡，後續在資金行情支撐下，若大盤成交量能夠維持20日均量之上，將有機會挑戰高點12,000點，短線壓力區則為年初11,933～12,101點的空方缺口。



類股方面，國外經濟活動陸續解封，資金重回電子族群，台積電3日領軍大漲2.32％外，大立光也有1.88％漲幅，而IC龍頭聯發科的終端人工智慧（Edge AI）晶片論文獲國際頂尖電腦視覺與模式辨識（CVPR）會議收錄，引領矽力-KY、祥碩、瑞昱、聯詠、世芯-KY、鈺太等3日表現亮眼；生技族群則有22日生技展題材與防疫概念股延續多方漲勢。



操作方面，若逢拉回可挑選6月營收和第二季財報表現優異的公司，尤其以蘋概、5G、NB、伺服器、生技、高殖利率、振興券等相關個股為主。