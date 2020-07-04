楊基政︱太極具轉機題材 雍智科技前五月盈餘靚

台股上周漲248點或2.1％，收在11,909點，周線拉出連三紅。啟發投顧分析師楊基政表示，本周盤勢仍為區間震盪格局，領先強勢族群將進入橫向整理；本周投資組合前兩大為太極（4934）、日揚（6208），再布局雍智科技（6683）、華擎（3515）及統新（6426）。



在櫃買中小型股帶動權值股下，台股挑戰前波6月11日11,771高點，輪動架構上，由領先強勢股交棒給同步族群，因此部分漲幅較大的個股將出現震盪整理，操作面宜掌握類股間的輪動節奏。



當前櫃買市場視為領先指標，後續能否再強攻一波列為觀盤重點；此外，國際股市中，僅那斯達克指數創前波高點，道瓊指數與費城半導體指數並未連帶創高，所以台股在攻堅6月11日11,771高點後，轉為震盪走勢的機率居高。



不過，考量台股中期均線月線和季線仍呈上揚架構，股價已漲多的領先族群可望交棒給具轉機性及漲幅較小的族群，操作上可開始獲利減碼漲幅較大的領先股，並短打因應同步轉強的族群。



隨著類股輪動加速，大盤攻至前波6月11日高點後，主流族群也開始轉換，具轉機題材的個股短線將有所表現，操作時勿追高殺低是現階段重點。指標股方面，台積電為外資的風向球，光學族群留意玉晶光是否出現強勢整理，短線亦可留意碳化矽（SiC）族群。



本周指數空間不大，類股與個股表現為主。由於市場資金仍為寬鬆，因此具轉機性的個股容易吸引短線資金，漲幅過大的族群宜見好就收。