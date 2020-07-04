陳學進︱閎康需求回溫 日揚業績大成長

台股在熱錢派對下，上周一舉衝破11,900點大關，倫元投顧分析師陳學進指出，逢回皆是低接進場的好機會，尤其前景展望佳、下半年營運具轉機題材的公司，更有望出現輪動大漲走勢；本周投資組合前兩大為閎康（3587）、日揚（6208），再選入台光電（2383）、創惟（6104）與中天（4128）。



雖然新冠肺炎疫情尚未出現緩和跡象，且台股觸底反彈以來已大漲3,410點，後市剩多少上漲空間成為投資人心中疑竇，然整體趨勢走多向上，且大盤未跌破多頭馬其諾防線前，逢回仍是以「多」為主。



況且美國6月ISM製造業採購經理人指數（PMI）報52.6，高於市場預期和前值外，更創下1980年8月以來最大漲幅，大陸6月財新製造業PMI也升至51.2，刷新今年新高，連兩個月處於擴張區間，同時歐洲6月製造業PMI指數大舉攀升，顯示全球製造業景氣正顯著回溫。

此外，美國聯準會（Fed）在今年短短兩個多月內釋出高達3兆美元的資金，反觀2008年金融海嘯期間耗時五年才達成，速度之快實為罕見，美國政府7月更將推出新一輪振興經濟方案，在熱錢派對、內外資法人大戶心態偏多下，後市行情不容小覷。

個股方面，雖部分漲幅已大、周轉率過高的股票，並不建議再過度追價，但前景展望佳、下半年具轉機題材的股票，仍有望接棒輪動大漲，譬如京鼎、閎康、日揚、鈦昇、中砂、台郡、台光電、創惟、惠特、樺漢、瑞祺電、安碁資、曜越、華擎、金像電等均可留意。