李忠興︱逸達擁新藥題材 揚智營運回溫

新台幣強升態勢擋不住，外資連四日站在買方，帶動台股3日衝上11,900點。永誠國際投顧分析師李忠興認為，目前選股以能夠搶錢的強勢股為主，著重6月營收有望繳出亮眼佳績的個股；本周投資組合前兩大為逸達（6576）、揚智（3041），再配以旺玖（6233）、日揚（6208）、創意（3443）、安力-KY（5223）及永昕（4726）。



儘管新冠肺炎疫情依然嚴峻，全球確診破千萬例，美國單日確診也創下5.3萬人的新高，但美國非農就業數據表現優異，帶動美股2日走揚，那斯達克指數續寫歷史新高，台積電ADR漲幅3.17％、溢價7.47％，激勵台股3日帶量創下反彈新高，電子類股、生技類股、電動車概念股、防疫受惠股等各擁題材，在資金的簇擁下全面飆漲。



上周新台幣因熱錢持續湧入，連續挑戰29.5元兌一美元的央行底線，雖然央行每日在尾盤拋匯，企圖壓抑台幣升值的幅度與速度，但熱錢如海潮般湧進，除外資法人的資金外，尚有因美中貿易摩擦而回流的台商資金、因港版國安法而流入台灣的港資、因美國種族問題而回流的僑資，以及因台灣疫情控制得宜，而從世界各地匯入的資金，成為這波資金行情的最大推手。



資金行情雖稱之為搶錢行情，但卻不是做個短線，而是跟著資金流向做個波段，因漲幅大、時間短，所以稱為搶錢行情，因此找對標的甚為關鍵。上周逢端午連假後的五個交易日，漲幅超過五成者有五檔，漲幅達三至五成的也有12檔，強勢股漲勢可說是相當剽悍。