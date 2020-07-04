第6洞│指標法說登場 達人汰舊換新

進入第三季電子旺季，配合熱錢派對，資金重回電子族群，加上9日大立光與16日台積電法說接續舉辦，市場焦點放在下半年展望，在疫情與國際情勢尚不明朗前，日揚（6208）本周獲四位達人一致選入，能否成為明燈備受期待。



羅雅渝本周選滿八檔個股外，選股內容大換新，新加入日揚、統新、力旺、啟碁、群光、聯發科、虹冠電及華星光；整體持股比例上升1.7個百分點，達99.3％，個股籌碼比重除虹冠電與華星光占比均不足一成外，其餘個股占比皆介於11～18％之間，其中又以日揚占17.8％最高。



李忠興本周選股總數新增一檔，七檔個股全面大翻新，包括逸達、揚智、旺玖、日揚、創意、安永-KY及永昕全面入選；整體持股比例達99.6％，籌碼前兩大分別為逸達與揚智，各占19.8％與17.6％，剩餘五檔個股則介於10～16％之內。



楊基政本周選股總數保持五檔個股，並保留雍智科技外，新納入太極、日揚、華擎與統新，操作上以有題材性的族群進行短打操作；整體持股比重下滑1個百分點至97.4％，其中押寶太極及日揚，占比分別高達39.9％、34.8％，雍智科技占10.5％，華擎與統新則僅有9％、3.2％。



陳學進投組同樣維持五檔個股，並續留生技指標股中天外，新布局檢測分析廠閎康、設備廠日揚、銅箔基板（CCL）業者台光電與IC設計廠創惟；整體持股比例與上周99.5％持平外，籌碼前三大為閎康、日揚及台光電，占比依序為25.4％、24.9％、20％，台光電占15.4％，中天占比最低，僅14％。



公布逐洞賽第五洞競賽結果，李忠興以16.69％的操作績效勇奪上周冠軍獎座，投組內不但中天周漲幅近六成，光環也大漲27.92％，加上立積與精材雙位數的周漲幅，使得整體投組報酬不但大勝同期大盤14.56個百分點，也贏過上周全部國內基金表現。



至於陳學進上周雖在中天帶動下，也順利繳出14.61％的操作成績，卻僅能屈居亞軍，而楊基政與羅雅渝同樣以11.83％、8.03％戰勝大盤的成績，暫居第三、四名。



台股資金浪潮擋不住，不但新台幣在上周盤中屢屢衝破29.5字頭，櫃買指數更率先創下逾12年新高，加權指數也在3日成功站上11,900點關卡，全周上漲248.49點，漲幅2.13％。



達人們投組內強勢股除李忠興與陳學進同時納入的中天，受惠授權金入帳與新藥解盲成功題材，5月每股盈餘達2.05元，上周狂飆58.76％外，羅雅渝與楊基政各自選進的威盛與雍智科技，上周也分別有25％、14.97％的周漲幅。

總結達人前五洞結果，累計績效方面，大盤期間累計報酬僅8.62％，陳學進卻繳出47.91％驚人表現，其餘三位也不惶多讓，李忠興39.15％、楊基政23.91％，羅雅渝雖尚未開胡，但累計績效卻也高達12.34％，皆有雙位數報酬。