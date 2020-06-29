榮群5月營收年增74.6％ 市場追價買盤湧現

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

榮群（8034）表現最佳，5月營收年增74.6％，股價技術面底部成型，大量套牢區也換手突破轉強，市場追價買盤湧現。

立積（4968）表現最差，受到大盤補跌拖累，股價出現創高後的回檔，惟拉回不影響波段轉強走勢。

盤勢預測：

端午連假期間，全球新冠肺炎確診數已破千萬，死亡也超過50萬人，加上美國聯準會（Fed）為金融業進行壓力測試，顯示疫情對金融業衝擊相當大，高價電子股29日出現漲多後的補跌，也拖累台股下跌118點，失守11,600點，惟生技與防疫概念股再度成為資金追逐的焦點。

3月下旬以來的V型反彈波，絕大多數的投資人不是沒有跟上，就是操作太過於短線，主因疫情使經濟數據創下大蕭條以來的新低，投資人擔心股市仍有大幅反轉的風險，導致操作偏向保守。

不過，那斯達克與費城半導體指數都在6月份創下歷史新高，並不是科技股有什麼了不起的業績表現，而是為了應付疫情，全球央行步調一致地降息，利率來到史上最低，而營造出領先基本面的資金行情。

新台幣兌美元29日再突破29.5元，改寫兩年多來新高紀錄，顯見資金仍積極流入國內，在台幣升值趨勢未變的狀況下，偏多操作不變，只是選股的問題而已，建議切入股價在10日均線以上的短線強勢多頭股，操作會比較有效率。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

建達（6118）表現最佳，技術面轉強，股價可望續漲。雍智科技（6683）表現最差，整理後有機會重啟攻勢。

盤勢預測：

端午連假過後，台股29日補跌壓力大，指數回測月線支撐，呈區間橫盤整理格局，後續月線仍為關鍵指標，在月線未跌破前，可操作整理過的領先股；反之一旦失守月線，則應轉保守因應。

從盤面上來看，漲多族群開始陷入整理，未來高價股能否重啟攻勢為重點指標，而美股那斯達克及費城半導體指數亦列入觀察，研判指數將在月線至11,771點區間震盪。至於操作，可留意5月營收成長性高的族群及高殖利率股。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

中天（4128）表現最佳，受惠新藥授權金入帳及糖尿病新藥解盲成功，5月每股大賺2.05元，29日持續亮燈漲停再創新高。

力旺（3529）表現最差，雖29日漲多拉回，不過在多頭趨勢向上、內外資法人心態偏多不變前，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

盤勢預測：

台股29日開低下殺，終場走跌118.05點，跌幅1.01％，收在11,542.62點，櫃買指數同步收黑，終場下跌0.74點，跌幅0.46％，以158.89點作收。三大法人方面，外資轉賣138.45億元，投信續賣7.28億元，自營商續賣19.39億元，外資於台指期貨市場上同步減碼1,951口多單，累計淨多單部位為31,682口，心態呈現謹慎中性偏多。

端午節連假期間，全球及美國累計確診病例不斷攀升，在二次疫情疑慮的心理衝擊下，不僅美股道瓊指數在台股長假期間重挫1,140點，跌幅達4.38％，費半指數也跌掉3.3％，連帶台股29日開低補跌的壓力大增。

儘管大盤短線拉回不可避免，但市場用來觀察景氣榮枯的銅價不跌反升外，VIX恐慌指數與美元指數也未出現異常飆漲的情況，甚至新台幣匯率29日維持走升格局，顯見市場資金並未出走，在市場游資氾濫、中多趨勢向上、內資心態偏多、外資買盤回籠的加持下，只要守穩馬其諾防線11,040點或季線不破，逢回都低接進場的好機會。

個股方面，多方主軸重回生技防疫股，指標股包括恆大、亞諾法、高端疫苗、熱映及中天等，惟多檔個股短線漲幅過大，操作上務必留意量價結構及趨勢的轉變。至於遠距商機崛起帶動相關零組件和資安需求攀升、去美化及大陸加速自製晶片需求、蘋果新品拉貨題材和宅經濟商機等，相關個股如圓剛、聰泰、世芯-KY、力旺、玉晶光、鈊象及精材等可也多加留意。

◎豐銀投顧分析師羅雅渝

投組表現：

威盛（2388）表現最佳，轉型進攻人工智慧（AI）市場，自動駕駛技術研發漸有斬獲，有機會藉此搶攻大陸市場訂單。

谷崧（3607）表現最差，短線獲利了結賣壓出籠，股價震盪，所幸整理二個月的11.9～13.6元平台具有效支撐，短線以5日均線13.31元為防守關鍵點位。

盤勢預測：

端午連假期間美國疫情持續升溫，確診人數26日再創單日新高，華爾街對經濟復甦展望轉趨保守，加上美聯儲要求前幾大銀行在第三季前不得提高配息和回購股票，盤面氣氛悲觀，導致美股四大指數26日紛紛回檔。

台股29日連帶受到影響，台積電與大立光雙雙收黑外，重要指標股聯發科與國巨也無一倖免，資金再度重回防疫題材。

國際貨幣基金（IMF）24日表示，疫情對全球經濟造成的傷害比預期更加嚴重，下修全球經濟成長率-4.9％，反觀台灣主計處預估2020國內經濟成長率達1.67％。加上各國央行財政政策及貨幣政策雙管齊下，台幣29日盤中升破29.5元，累計本季已升值6.29角，漲幅2.08%，資金浪潮對台股形成重要支撐。

展望後市，台股因具高殖利率優勢，7月開始進入除權息旺季後，約1,600檔個股將陸續除息，股利配發總金額約9,975億元，有望吸引長線資金回流，另有振興券上路，觀光、旅遊餐飲等消費利多浮現，短線可多加留意IC、5G、蘋果、季底作帳等個股。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）